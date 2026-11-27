Thương hiệu thời trang VANICE GOLF và hành trình kiến tạo dấu ấn trong cộng đồng golf Việt

Trong những năm gần đây, thị trường golf Việt Nam ghi nhận nhiều bước tiến phát triển về cả hệ thống sân golf lẫn cộng đồng người chơi. Nếu năm 2000, cả nước chỉ có 6 sân golf với khoảng 4.000 người chơi, thì đến năm 2025, Việt Nam đã có hơn 80 sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế. Số lượng golfer đăng ký cũng tăng mạnh, cho thấy sức hút ngày càng lớn của bộ môn này. Sự phát triển đó không chỉ thúc đẩy các hoạt động thi đấu, giao lưu mà còn kéo theo nhu cầu đa dạng hơn về trang phục và phụ kiện chuyên dụng.

Hành trình đồng hành và tạo dựng dấu ấn trong cộng đồng golf Việt nam

Ra đời năm 2018, Vanice Golf thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Dệt May GFC (GFC Garment), doanh nghiệp được thành lập từ năm 2015. Kế thừa nền tảng kinh nghiệm trong lĩnh vực dệt may và năng lực sản xuất từ GFC Garment, Vanice Golf phát triển theo định hướng thương hiệu thời trang golf cao cấp của người Việt, dành cho cộng đồng golfer tại Việt Nam.

Trong quá trình phát triển, bên cạnh hoạt động nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm, Vanice Golf còn tích cực đồng hành cùng nhiều giải đấu golf lớn nhỏ trên toàn quốc. Thông qua các hoạt động tài trợ, cung cấp trang phục và quà tặng, thương hiệu có cơ hội tiếp cận trực tiếp với golfer, các câu lạc bộ và ban tổ chức giải đấu.

Vanice Golf đồng hành cùng nhiều giải đấu golf trên toàn quốc.

Sự hiện diện tại các sự kiện không chỉ góp phần tăng cường nhận diện mà còn giúp Vanice hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế của người chơi. Những trải nghiệm trên sân cùng phản hồi từ khách hàng trở thành cơ sở để nghiên cứu, điều chỉnh và hoàn thiện sản phẩm, từ chất liệu đến kiểu dáng và tính năng sử dụng.

Dấu ấn thiết kế mang đậm tính cá nhân hóa

Từ những ngày đầu thành lập, Vanice Golf đã định hình phong cách thương hiệu với thông điệp “Be Your Own Label”, đề cao cá tính và dấu ấn riêng của mỗi golfer. Thay vì giới hạn trong những thiết kế thể thao truyền thống, các sản phẩm được phát triển đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và chi tiết, kết hợp giữa nét thanh lịch, hiện đại và tính ứng dụng.

Danh mục sản phẩm của thương hiệu bao gồm trang phục golf dành cho nam và nữ như áo polo, quần golf, cùng nhiều phụ kiện như nón, túi, tất và dù golf. Các thiết kế hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng, không chỉ phù hợp khi thi đấu, luyện tập trên sân mà còn có thể ứng dụng trong những hoạt động thường ngày như gặp gỡ, đi chơi hoặc tham dự sự kiện.

Mẫu Áo thuộc BST Thu Đông 2026 của Vanice Golf.

Các sản phẩm phụ kiện thời trang Vanice Golf

Bên cạnh yếu tố thiết kế, chất liệu cũng là một trong những tiêu chí được Vanice Golf quan tâm. Các dòng vải được nghiên cứu và phát triển độc quyền dành riêng cho các hoạt động vận động ngoài trời, chú trọng độ thoáng khí, co giãn, khả năng thấm hút và bảo vệ người mặc trước tác động của tia UV.

Hướng đến tương lai của thời trang golf Việt Nam

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Vanice Golf đã đặt ra nhiều mục tiêu, hướng đến mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc. Đầu tư sâu hơn vào thiết kế và phát triển sản phẩm theo hướng cá nhân hóa theo từng CLB, giải đấu và nhóm golfer. Mở rộng kết nối với cộng đồng thông qua việc đồng hành cùng các giải golf lớn nhỏ, đưa các sản phẩm đến gần hơn với cộng đồng golfer Việt.

Song song đó, Vanice Golf định hướng nghiên cứu và phát triển các dòng trang phục thân thiện với môi trường, ưu tiên chất liệu có khả năng tái chế và độ bền cao. Không chỉ dừng lại ở vai trò thương hiệu thời trang golf, Vanice Golf mong muốn trở thành người đồng hành cùng cộng đồng golfer trên hành trình xây dựng phong cách sống golf mang dấu ấn Việt Nam.

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