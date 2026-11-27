TPO - Vòng đấu bán kết nội dung đồng đội nam, nữ giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chứng kiến màn đại chiến giữa các đội nam, nữ Hà Nội vs Hải Phòng, trong khi đội nữ Công an nhân dân đấu với chủ nhà TP. Hồ Chí Minh.
Giải Bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng lần thứ XIII khai mạc ngày 26/11 tại Nhà thi đấu Hà Nội, quy tụ hơn 400 vận động viên từ hơn 80 đơn vị, câu lạc bộ. Sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu Việt Nam cùng đội tuyển Lào hứa hẹn tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn.
TPO - Bước ra sân chơi FIFA World Cup, U17 Việt Nam phải đối diện với một thực tế không dễ dàng: khoảng cách về trình độ, thể chất và tư duy chơi bóng giữa bóng đá trẻ Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn.
TPO - Nhận định bóng đá Nam Định vs Công an Hà Nội, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một bên là đội đang dẫn đầu BXH, bên kia là đương kim vô địch của giải. Thực sự cặp đấu này chẳng khác nào chung kết sớm của LPBank V.League 1.
TPO - HLV Cristiano Roland dường như đã khóc trong thời khắc chia tay U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, ông rất tự hào về những gì các học trò đã làm.
TPO - Sau thất bại nặng nề 0-8 trước U17 Trung Quốc ở lượt trận cuối bảng H, U17 Fiji chính thức rời giải với 3 trận toàn thua, không ghi nổi một bàn thắng nào và để thủng lưới tới 29 lần. Hiệu số -29 đã xô đổ kỷ lục tệ nhất lịch sử U17 World Cup vốn thuộc về U17 New Caledonia hồi năm 2023 (hiệu số -24). Người hâm mộ không khỏi giật mình trước sự chênh lệch quá lớn tại sân chơi trẻ.
TPO - U17 Việt Nam làm mọi cách để giành điểm trước U17 Mali, song sự chênh lệch đẳng cấp khiến thầy trò HLV Roland ngậm ngùi nhận thất bại.
TPO - Thầy trò HLV Cristiano Roland đã rời U17 World Cup 2026 với tư thế ngẩng cao đầu. Giữa sân chơi khắc nghiệt nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ, U17 Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng, đặc biệt là khả năng ghi bàn.
TPO - Ván 2 trận tranh ngôi Vua cờ thế giới 2026 (FIDE World Championship Match 2026) diễn ra ngày 25/11/2026 tại Geneva, Thụy Sĩ kết thúc với tỷ số hòa (0,5 - 0,5) sau chỉ 20 nước đi và gần 2 giờ thi đấu. Tổng tỷ số trận đấu sau hai ván là 1-1.
TPO - Nguyễn Tuấn Anh vô địch Giải Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast với điểm kỷ lục -10, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương ở sân chơi danh giá và mang về HCV cho đoàn Hà Nội ở Đại hội Thể thao toàn quốc.
TPO - Đội bóng của HLV Cristiano Roland thua U17 Mali 0-2, khép lại hành trình đáng nhớ tại giải FIFA U17 World Cup.
TPO - Bảo vệ thành công ngôi Vô địch Quốc gia, Nguyễn Tuấn Anh cho biết anh rất vui khi chiến thắng góp thêm tấm HCV cho đoàn Hà Nội. Dù hài lòng với màn trình diễn, golfer sinh năm 2009 vẫn nhắc đến cú đánh xuống nước ở hố 17 và những cú putt ngắn bị bỏ lỡ.
TPO - Vừa trở về Việt Nam và không có thời gian làm quen sân, Lê Chúc An chỉ đặt mục tiêu thi đấu hết mình và đóng góp tốt nhất cho đội tuyển Hà Nội. Golfer sinh năm 2008 thấy bất ngờ khi đăng quang lần thứ tư liên tiếp tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, đồng thời giành HCV cá nhân nữ ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Bốn năm liên tiếp Vô địch Quốc gia, Lê Chúc An tiếp tục khẳng định vị thế số một ở golf nữ Việt Nam. Lần này, chiến thắng tại Vinpearl Golf Léman của nữ golfer sinh năm 2008 còn mang về cho Hà Nội tấm HCV danh giá ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 10 cần sớm được tổ chức không chỉ vì yêu cầu về mặt nhiệm kỳ, mà quan trọng hơn, bóng đá Việt Nam đang đứng trước hàng loạt vấn đề cấp thiết cần được giải quyết.
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam nhưng quyết định cuối cùng hiện chưa rõ ràng, theo thông tin các bên liên quan.
TPO - Sự cố hy hữu vừa xảy ra tại bảng B AFC Champions League Two hôm qua giữa chủ nhà Al Jazira (UAE) và Gol Gohar (Iran). Trong trận, trọng tài chính Hanna Hattab đã đưa ra những quyết định khó hiểu khiến ban tổ chức quyết định đình chỉ tư cách cầm còi của ông sau hiệp 1.