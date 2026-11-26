Kỳ tích Lê Chúc An: Giành HCV Đại hội, nối dài kỷ lục 4 lần Vô địch Quốc gia

TPO - Bốn năm liên tiếp Vô địch Quốc gia, Lê Chúc An tiếp tục khẳng định vị thế số một ở golf nữ Việt Nam. Lần này, chiến thắng tại Vinpearl Golf Léman của nữ golfer sinh năm 2008 còn mang về cho Hà Nội tấm HCV danh giá ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Từ lợi thế lớn đến khả năng tự điều chỉnh

Hai vòng đấu liên tiếp đạt 69 gậy (-3) giúp Lê Chúc An tạo nền tảng vững chắc cho chức vô địch. Sau 36 hố trên sân Vinpearl Golf Léman, golfer Hà Nội đạt tổng điểm -6, bỏ xa người bám đuổi gần nhất là Đoàn Xuân Khuê Minh tám gậy. Đó là lợi thế đáng kể, đồng thời cho thấy sự ổn định của đương kim vô địch.

Dù tạo được cách biệt lớn sau hai ngày đầu, hành trình đăng quang của cô vẫn có những thử thách riêng. Vòng chung kết, Chúc An khởi đầu tốt, đánh -2 qua 10 hố đầu để nâng tổng điểm lên -8. Nhưng thời tiết nóng oi, ít gió khiến cô mệt hơn hai ngày trước. Ở tám hố còn lại, Chúc An đánh +2, khép vòng với 72 gậy và giữ tổng điểm -6.

Kết quả ấy vẫn đủ để cô đăng quang với khoảng cách 12 gậy so với á quân Park Ha Na (+6). Nhưng cách biệt cuối cùng không làm nhẹ đi những thử thách Chúc An phải xử lý trong ngày đấu quyết định: thể trạng suy giảm, nhịp ghi điểm chững lại và sức ép của một vòng chung kết.

“Chức vô địch nằm ngoài kỳ vọng của em. Trước ngày thi đấu, em mới về Việt Nam, không có thời gian làm quen sân nên mục tiêu duy nhất là thi đấu hết khả năng, đóng góp tốt nhất có thể cho đội tuyển Hà Nội. Đạt được chức vô địch, em rất vui và tự hào”, Chúc An chia sẻ sau khi đăng quang.

Theo golfer Hà Nội, việc chưa có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng vừa tạo ra bất lợi, vừa giúp cô giữ tâm lý thoải mái. “Việc chưa chuẩn bị tốt gây khó khăn cho em, nhưng cùng lúc đó, em thấy mình có tâm lý tự do, không áp lực nên có thể thi đấu tốt nhất có thể”, cô nói.

Đó là điểm đáng chú ý trong hành trình của Chúc An. Không thuộc địa hình sân khiến cô thiếu cơ sở để tính toán trước từng tình huống, nhưng cô không để sự thiếu chuẩn bị kéo mình vào trạng thái lo lắng. Thay vì đặt nặng kết quả hay cố kiểm soát mọi biến số, Chúc An tập trung vào cú đánh trước mắt. Sự điều chỉnh ấy giúp cô tận dụng được trạng thái tâm lý nhẹ nhàng trong hai ngày đầu, rồi giữ được lợi thế khi vòng cuối trở nên nặng nề hơn.

“Hôm nay rất nóng và ít gió, oi nên em mệt hơn hai ngày trước, thi đấu không tốt bằng. Nhưng với kết quả cuối cùng, em khá hài lòng”, Chúc An chia sẻ.

Vòng cuối không còn trơn tru như hai ngày trước, song Chúc An vẫn hoàn thành ở mức even par và bảo toàn khoảng cách an toàn. Hai vòng đầu đã tạo ra lợi thế lớn; bản lĩnh ở vòng cuối giúp cô không để những khó khăn về thể lực làm đảo chiều cuộc đua.

Danh hiệu kép, dấu mốc mới cho golf Hà Nội

Chiến thắng tại Vinpearl Golf Léman đưa Chúc An tới chức vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia thứ tư liên tiếp, sau các năm 2023, 2024 và 2025. Chuỗi đăng quang ấy là dấu mốc lịch sử của golf nữ Việt Nam, nơi duy trì vị thế qua nhiều mùa giải đòi hỏi sự ổn định và khả năng thích nghi trước những điều kiện thi đấu khác nhau.

Danh hiệu năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Giải Vô địch Golf Quốc gia lần đầu được tính huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc. Kết quả ba vòng cá nhân vừa xác định nhà vô địch quốc gia, vừa quyết định chủ nhân tấm HCV Đại hội. Với Chúc An, một chiến thắng vì thế ghi dấu ở cả hai đấu trường, còn với Hà Nội, đó là tấm HCV quý giá.

Golfer 18 tuổi cũng nhìn nhận bản thân đã trưởng thành hơn kể từ lần đầu tham dự Đại hội cách đây bốn năm. “So với bốn năm trước, khi lần đầu tiên tham dự Đại hội, em thấy mình tự tin và trưởng thành hơn rất nhiều. Tấm huy chương này xứng đáng với những nỗ lực suốt một thời gian dài. Em rất tự hào khi có thể mang HCV về cho Hà Nội”, cô nói.

Tại Đại hội năm 2022, Chúc An giành HCB cá nhân trong lần đầu tham dự. Lần trở lại này, cô đổi màu huy chương và nối dài chuỗi vô địch Quốc gia. Đó không chỉ là sự lặp lại của một kết quả tốt, mà còn cho thấy khả năng duy trì phong độ dù sức ép kỳ vọng ngày càng lớn.

Phần thi cá nhân đã khép lại, nhưng Chúc An vẫn còn nhiệm vụ cùng đội tuyển Hà Nội ở nội dung đồng đội, diễn ra trong hai ngày tiếp theo theo thể thức đối kháng. Sau dấu mốc cá nhân tại Vinpearl Golf Léman, cô đặt mục tiêu hướng tới thành công tiếp theo: “Em sẽ cố gắng hết sức có thể để giúp Hà Nội giành HCV đồng đội”.