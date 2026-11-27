U17 Việt Nam: Chênh lệch đẳng cấp và bài học từ sân chơi World Cup

TPO - Bước ra sân chơi FIFA World Cup, U17 Việt Nam phải đối diện với một thực tế không dễ dàng: khoảng cách về trình độ, thể chất và tư duy chơi bóng giữa bóng đá trẻ Việt Nam với những nền bóng đá hàng đầu thế giới vẫn còn khá lớn.

U17 Việt Nam đã có hành trình bổ ích ở FIFA U17 World Cup

Trước U17 Mali, sự khác biệt không chỉ nằm ở thể hình hay sức mạnh cơ bắp. Đó còn là khả năng chuyển đổi trạng thái, tốc độ áp sát, chất lượng xử lý trong không gian hẹp và cách các cầu thủ duy trì cường độ thi đấu. Khi đối thủ gây sức ép liên tục, U17 Việt Nam gặp khó trong việc kiểm soát bóng, tổ chức lối chơi và triển khai những phương án tấn công như mong muốn.

Đáng chú ý, khoảng cách ấy còn thể hiện ở tính ổn định. Ở cấp độ trẻ, một khoảnh khắc mất tập trung, một tình huống xử lý thiếu quyết đoán hay một pha tranh chấp thất thế đều có thể khiến đội bóng phải trả giá. Trong khi đó, những đội tuyển có hệ thống đào tạo phát triển thường sở hữu nhiều cầu thủ được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh cao, giúp họ duy trì chất lượng chơi bóng ngay cả khi chịu sức ép.

Chơi bóng trước những đối thủ mạnh hơn là cơ hội quý để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm

Nhìn từ góc độ đó, World Cup không chỉ là sân chơi để U17 Việt Nam thể hiện năng lực, mà còn là thước đo thực chất cho quá trình đào tạo. Những gì diễn ra trên sân giúp chúng ta nhận diện rõ hơn cầu thủ Việt Nam đang thiếu điều gì, cần cải thiện ở đâu và phải thay đổi như thế nào để có thể cạnh tranh với những nền bóng đá tiên tiến.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu chỉ nhìn vào những thất bại để đánh giá cả một thế hệ cầu thủ. Bên cạnh những hạn chế, U17 Việt Nam vẫn có những gương mặt cho thấy tiềm năng đáng kỳ vọng. Đó là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng xử lý bóng tự tin, tư duy chơi bóng hiện đại và không ngại thể hiện mình trước những đối thủ mạnh.

Đó là Chu Ngọc Nguyễn Lực, Duy Khang, Đại Nhân hay Nguyễn Thái Sơn, Xuân Toàn...Các cầu thủ này đều được đào tạo và phát triển trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, sở hữu tư duy, kỹ-chiến thuật tốt.

Bóng đá Việt Nam cần xây dựng đội ngũ kế cận có chiều sâu

Có những tình huống xử lý các học trò của HLV Cristiano Roland cho thấy sự khéo léo, những pha phối hợp thể hiện tư duy và cả những nỗ lực tranh chấp, di chuyển không biết mệt mỏi. Những phẩm chất ấy có thể chưa đủ để tạo ra khác biệt ở sân chơi World Cup, nhưng là nền tảng quan trọng để các cầu thủ tiếp tục phát triển.

Điều quan trọng hơn, thất bại ở sân chơi U17 FIFA World Cup có thể giúp bóng đá Việt Nam nhận ra giới hạn của mình, để từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư hợp lý và bài bản hơn.