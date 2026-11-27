Golf đồng đội khởi tranh trong không khí hứng khởi

TPO - Ngày 27/11, các golfer bước vào ngày thi đấu đầu tiên của nội dung đồng đội tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Những trận tứ kết mở màn trên sân Vinpearl Golf Léman đưa các đoàn vào cuộc đua mới cạnh tranh huy chương Đại hội.

Ngay từ những lượt xuất phát đầu tiên, các vận động viên đã nhập cuộc đầy hứng khởi. Trên sân, các golfer nhanh chóng bắt nhịp với những cuộc đối đầu trực tiếp, mang theo sự tự tin sau ba ngày tranh tài cá nhân và quyết tâm đóng góp cho đoàn mình.

Tại tee 1, trận tứ kết đồng đội nam giữa Hà Nội và Cần Thơ bắt đầu lúc 6h30. Ba cặp đấu gồm Nguyễn Trọng Hoàng gặp Nguyễn Nam Thắng, Nguyễn Nhất Long đối đầu Nguyễn Đình Khôi và Trần Lê Duy Nhất so tài với Trịnh Phương Nam. Cũng ở bảng nam, Công an Nhân dân gặp Nghệ An, còn TP.HCM chạm trán Thanh Hóa.

Ở nội dung nữ, các trận đấu khởi tranh từ tee 10. Hải Phòng gặp Thanh Hóa với hai cặp Nguyễn Thị Vân Anh - Arena Trần và Phạm Thị Yến Vi - Nguyễn Ngọc Nhã Uyên. Công an Nhân dân đối đầu Cần Thơ; TP.HCM so tài với Phú Thọ, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Đoàn Xuân Khuê Minh, Park Ha Na và Lý Anh Nhã Trúc.

Sau các vòng đấu gậy cá nhân, giải chuyển sang thể thức match play. Mỗi trận đồng đội nam gồm ba trận đơn, còn đồng đội nữ có hai trận đơn. Kết quả từng cuộc đối đầu quyết định đội đi tiếp. Cách tính này khiến các golfer phải tập trung cho từng hố, đồng thời đặt mỗi màn trình diễn trong mục tiêu chung của cả đoàn.

Ngày thi đấu đầu tiên của nội dung đồng đội gồm các trận tứ kết buổi sáng và bán kết buổi chiều. Đây cũng là lần đầu nội dung đồng đội của Giải Vô địch Golf Quốc gia được tính huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc, vì vậy sức ép và ý nghĩa của từng trận đấu càng rõ nét. Những đội giành quyền đi tiếp sẽ còn một chặng quyết định vào ngày 28/11 để tranh các vị trí huy chương.