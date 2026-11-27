Nhìn lại cuộc đua bảng nữ Vô địch Golf Quốc gia: Ngôi đầu cách biệt, biến động phía sau

TPO - Nếu nội dung nam chứng kiến những biến động lớn, cuộc đua nữ có một ngôi đầu vững chắc nhưng thứ hạng phía sau liên tục thay đổi. Lê Chúc An bảo vệ thành công chức vô địch với cách biệt 12 gậy, trong khi Park Ha Na và Lê Thị Thanh Thúy tạo bất ngờ ở vòng cuối để giành HCB và HCĐ.

Sau vòng mở màn ở bảng nữ, Chúc An dẫn đầu với 69 gậy (-3), chỉ hơn Đoàn Xuân Khuê Minh một gậy. Nguyễn Viết Gia Hân và Lý Anh Nhã Trúc cùng đạt +1, còn Nguyễn Thảo My ở mức +2. Cục diện khi ấy vẫn mở, nhưng hai vòng 69 gậy liên tiếp đã giúp Chúc An nới rộng khoảng cách lên tám gậy sau 36 hố. Golfer Hà Nội khép lại giải với 210 gậy (-6), là VĐV nữ duy nhất đạt điểm âm.

Bốn chức vô địch liên tiếp, từ năm 2023 đến 2026, cho thấy khả năng duy trì phong độ đỉnh cao của Chúc An. Hai vòng đầu giúp cô tạo lợi thế, còn 72 gậy ở vòng chung kết đủ để giữ chắc vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, nhóm bám đuổi trải qua những bước ngoặt rõ rệt, đặc biệt là cuộc cạnh tranh các tấm huy chương.

Park Ha Na về nhì với 222 gậy (+6), qua các vòng 76-71-75. Sau ngày mở màn +4, cô cải thiện đáng kể ở vòng hai với 71 gậy (-1), qua đó vươn vào nhóm tranh vị trí cao. Vòng cuối +3 giúp Park giữ ngôi á quân, dù khoảng cách với nhà vô địch vẫn lên tới 12 gậy.

Với kết quả này, Park Ha Na (sinh năm 2011) mang về cho đoàn TP.HCM tấm HCB. Ha Na đến với golf từ năm 4 tuổi và đã xác định rõ con đường golf chuyên nghiệp. Hai năm qua, golfer mang hai dòng máu Việt - Hàn sinh sống và được đào tạo ở Hàn Quốc. Năm 2026, cô về Việt Nam tham dự Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia và vô địch bảng nữ sau màn ngược dòng ở vòng cuối, khép lại giải với tổng điểm Even Par.

Lê Thị Thanh Thúy giành Huy chương Đồng cá nhân với tổng điểm 223 gậy (+7), qua ba vòng đấu lần lượt đạt 76, 75 và 72 gậy. Từng góp mặt trong đội hình Đội tuyển Golf Quốc gia Việt Nam dự SEA Games 31 năm 2022 tại Đầm Vạc, golfer đoàn Công an Nhân dân một lần nữa ghi dấu ấn ở sân chơi cao nhất của golf trong nước.

Sau hai vòng đầu, Thanh Thúy kém nhóm cạnh tranh huy chương 4 gậy, đứng trước thách thức bám đuổi các golfer trẻ đang có phong độ tốt. Nhưng ở vòng chung kết, cô đánh 72 gậy, thuộc nhóm kết quả tốt nhất nội dung nữ trong ngày, cùng Lê Chúc An và Phạm Thị Yến Vi. Màn bứt phá ở chặng cuối giúp Thanh Thúy vươn lên giành HCĐ, khép lại giải đấu bằng một dấu ấn đáng nhớ.

Đoàn Xuân Khuê Minh khép lại giải ở vị trí thứ tư với 224 gậy (+8). Nhà vô địch nữ năm 2022, người từng lập kỷ lục giải với tổng điểm -7, trở lại Giải Vô địch Golf Quốc gia với khởi đầu đầy hứa hẹn. Vòng mở màn 70 gậy (-2) đưa cô vào cuộc đua trực tiếp với Lê Chúc An, khi chỉ kém đối thủ một gậy.

Tuy nhiên, hai vòng tiếp theo với 76 (+4) và 78 gậy (+6) khiến Khuê Minh dần mất nhịp. Sau 36 hố, cô kém Chúc An tám gậy, trong khi Park Ha Na đứng ở mức +3. Chung cuộc, Khuê Minh về sau Thanh Thúy một gậy, khép lại giải đấu ngoài nhóm nhận huy chương.

Ba VĐV đồng hạng 5 cùng đạt 225 gậy (+9), nhưng đi đến kết quả ấy bằng những hành trình khác nhau. Nguyễn Viết Gia Hân đánh 73-78-74: vòng hai khiến cô tụt lại, trước khi cải thiện bốn gậy trong ngày cuối.

Lê Nguyễn Minh Anh có vòng 70 gậy (-2) nổi bật ở ngày thứ hai, nhưng vòng 79 trước đó và 76 ở chặng cuối khiến cô không thể vươn cao hơn. Phạm Thị Yến Vi khép lại bằng 72 gậy- vòng đấu tốt nhất của cô - để cùng Gia Hân và Minh Anh chia sẻ vị trí thứ năm.

Nguyễn Thảo My đứng thứ tám với 230 gậy (+14), qua ba vòng 74-77-79. Thảo My khởi đầu khá tốt nhưng thách thức ở những ngày sau về thể lực, vị trí cắm cờ khó khiến cô lùi khỏi nhóm đầu. Xếp ngay sau là Lý Anh Nhã Trúc, người khởi đầu ấn tượng với 73 gậy (+1), nhưng vòng 81 gậy ở ngày thứ hai kéo tổng điểm lên. Cô kết thúc ở vị trí thứ chín với 231 gậy (+15), sau vòng cuối 77 gậy.

Arena Trần đứng thứ 10 với 234 gậy (+18), qua các vòng 76-81-77. Ngô Vĩnh Hòa xếp thứ 11 với 235 gậy (+19). Sau khi đánh 85 gậy ở vòng hai, cô trở lại với 75 gậy trong ngày cuối.