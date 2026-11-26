Thua U17 Mali, U17 Việt Nam chia tay đấu trường World Cup

TPO - Đội bóng của HLV Cristiano Roland thua U17 Mali 0-2, khép lại hành trình đáng nhớ tại giải FIFA U17 World Cup.

time HẾT GIỜ!!! U17 MALI 2-0 U17 VIỆT NAM Thầy trò HLV Cristiano Roland chia tay U17 World Cup 2026 với thành tích một điểm. Trong lần đầu tiên vươn ra biển lớn ở cấp độ U17, U17 Việt Nam đã chơi quả cảm và gặt hái những kết quả ấn tượng. time HIỆP HAI CÓ 3 PHÚT BÙ GIỜ report Bóng dội cột U17 Việt Nam Phút 88: Xuân Hòa đã đứng chôn chân nhưng may mắn cho chúng ta là bóng dội cột. Sau đó, cầu thủ U17 Mali sút từ khoảng cách gần giữa sân và suýt gây bất ngờ. goal U17 Mali nâng tỷ số 2-0 Phút 82: Keita đệm bóng cận thành để ghi bàn cho U17 Mali. Trước đó, cầu thủ U17 Việt Nam mất bóng từ sân nhà và đối thủ phản công nhanh. Pha bóng điển hình cho thấy sức lực của U17 Việt Nam đã sa sút và mọi thứ sụp đổ quá dễ dàng. substitution U17 Việt Nam thay người cuối Phút 79: Đại Nhân rời sân nhường chỗ cho Mạnh Quân. Niềm hy vọng cuối cùng để chúng ta tìm bàn thắng. report Ý tưởng táo bạo của Nguyễn Lực Phút 76: Nguyễn Lực sút thẳng từ chấm đá phạt ở khoảng cách rất xa và góc sút lệch trái. Ý tưởng của số 10 là tốt nhưng thực tế sau cú vung chân không được hoàn hảo như kỳ vọng. report U17 Việt Nam nỗ lực tới cùng Phút 68: Các học trò của HLV Roland quyết tâm đưa bóng sang phần sân U17 Mali trước khi nghĩ tới việc tìm ra cơ hội ở 1/3 cuối sân đối thủ. Dù vậy, U17 Mali vẫn dâng cao đội hình và dễ dàng pressing, phá bóng hoặc đoạt bóng sớm khi U17 Việt Nam chỉ mới hình thành ý tưởng tấn công. Thế trận trên sân đang chống lại U17 Việt Nam về mọi mặt. Trước đối thủ mạnh hơn chúng ta về thể lực, chiến thuật và khả năng đấu tay đôi, sự quyết tâm của "Các chiến binh sao vàng" là không đủ. report U17 Việt Nam thay thêm 2 người Phút 65: Duy Quang và Sỹ Bách rời sân. Ngọc Sơn và Việt Nam vào sân. HLV Roland đã chơi tất tay vì mục tiêu giúp U17 Việt Nam giành ít nhất kết quả hòa. Ngay khi rời sân, Sỹ Bách chống tay vào gối và thở dốc. Một chi tiết cho thấy nền tảng thể lực của U17 Việt Nam thua thiệt so với U17 Mali ra sao. report Quá nhiều áp lực dồn về thủ môn Xuân Hòa Phút 63: Xuân Hòa đổ người tóm gọn bóng trong cú sút gần nhất của U17 Mali. Hàng phòng ngự U17 Việt Nam bắt đầu để lộ nhiều khoảng trống và U17 Mali khai thác tốt điều này. report U17 Mali liên tục dứt điểm Phút 60: Sau 2/3 thời gian, U17 Mali sút đến 17 lần. Các cầu thủ U17 Việt Nam đang có dấu hiệu xuống thể lực, trong khi đội hình U17 Mali chạy khỏe khắp sân. goal VÀO!!! U17 Mali mở tỷ số Phút 57: Keita dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp mang về bàn mở tỷ số cho U17 Mali. Pha phối hợp đơn giản, mẫu mực và quá nhanh của đại diện châu Phi. report Xuân Hòa tung người cứu thua Phút 53: Cầu thủ U17 Mali sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm nhưng Xuân Hòa kịp đổ người cản phá. Trong 8 phút ở hiệp 2, U17 Mali sút đến 5 lần. report Lý Xuân Hòa tiếp tục cứu thua cho U17 Việt Nam Phút 51: Pha ra vào hợp lý của Xuân Hòa giúp U17 Việt Nam thoát thua. U17 Mali liên tục tạo ra cơ hội ở thời điểm này. report KHÔNG VÀO!!! Đăng Khoa cứu nguy cho U17 Việt Nam Phút 50: Cầu thủ U17 Mali dứt điểm cận thành nhưng Đăng Khoa chơi lăn xả để cứu nguy. report Nguyễn Lực sút phạt bất thành Phút 49: Mọi sự chú ý đổ dồn vào Nguyễn Lực khi U17 Việt Nam đá phạt từ cự ly khoảng 25 m. Tuy nhiên, cú sút thẳng của Nguyễn Lực đưa bóng đi vọt xà. report HIỆP HAI BẮT ĐẦU HLV Roland tung Văn Dương và Hoàng Việt vào sân. Minh Thủy và Văn Đức rời sân. foul HẾT HIỆP MỘT: U17 VIỆT NAM 1-1 MALI Thầy trò HLV Cristiano Roland gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh và đẳng cấp của cầu thủ U17 Mali. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chơi kiên cường để bảo vệ mành lưới và tạo ra được 2 cơ hội nguy hiểm về phần sân của U17 Mali. U17 Việt Nam bắt buộc thắng mới có hy vọng đi tiếp. Nguyễn Lực và đồng đội vẫn còn 45 phút để giành chiến thắng lịch sử và tiếp tục giấc mơ ở U17 World Cup 2026. report U17 Mali sút 10 lần Phút 45+1: Đối thủ sút gấp 10 U17 Việt Nam từ đầu trận nhưng bảng tỷ số vẫn là 0-0. time HIỆP MỘT CÓ 1 PHÚT BÙ GIỜ report Nguyễn Lực dứt điểm Phút 45: Nguyễn Lực cầm bóng đột phá và tự tìm khoảng trống để sút từ ngoài vòng cấm. Khi bị đối phương áp sát quá rát, Nguyễn Lực chưa thể làm nên chuyện. report Suýt có bàn cho U17 Mali Phút 40: Diawara sút vọt xà từ ngoài vòng cấm. U17 Mali liên tục thay đổi phương án tiếp cận khung thành U17 Việt Nam.

report U17 Mali tăng áp lực tấn công Phút 38: U17 Việt Nam không thể cầm bóng trong 5 phút gần nhất. U17 Mali tấn công rất mạnh ở 2 cánh, khiến các hậu vệ của U17 Việt Nam vất vả chống đỡ. report U17 Bỉ đang dẫn U17 New Zealand 4-0 Cục diện trận đấu còn lại ở bảng G có lẽ đã an bài sau 30 phút. Với tình hình hiện tại, U17 Mali và U17 Bỉ có vé vào thẳng vòng knock-out. U17 Việt Nam phải thắng U17 Mali để cạnh tranh tấm vé vớt ở suất đứng thứ 3 bảng G. report KHÔNG VÀO!!! Đại Nhân bỏ lỡ cơ hội Phút 25: Đại Nhân đối mặt thủ môn U17 Mali, quyết định rê bóng qua người trước khi dứt điểm. Dù vậy, thủ môn của U17 Mali kịp thời cản phá và chúng ta không được trọng tài trao cho quả phạt đền. report U17 Việt Nam phòng ngự kiên cường Phút 25: Áp lực U17 Mali tạo ra ngày càng lớn và đối thủ dứt điểm liên tục. Dù vậy, hàng thủ U17 Việt Nam vẫn trụ vững. report U17 Mali sút phạt bất thành Phút 23: U17 Việt Nam đối diện pha đá phạt nguy hiểm của U17 Mali, từ khoảng cách hơn 20 m nhưng Lý Xuân Hòa đã tóm gọn bóng. report U17 Mali ép sân U17 Việt Nam Phút 20: 5 phút gần nhất, toàn bộ đội hình U17 Việt Nam bị đẩy về sân nhà để tập trung phòng ngự. U17 Mali đang triển khai tấn công khắp mặt sân nhưng hệ thống phòng ngự màu đỏ của chúng ta vẫn trụ vững. report U17 Việt Nam duy trì thế trận tốt Phút 13: U17 Việt Nam đang cầm bóng ngang ngửa U17 Mali. Tuy nhiên, các học trò HLV Roland gặp khó khăn khi triển khai tấn công ở phần sân đối phương. U17 Mali cho thấy họ là tập thể có thể lực và sức mạnh rất tốt. report U17 Mali liên tục dứt điểm Phút 7: Kone dứt điểm tuyến 2 nguy hiểm, đưa bóng chạm chân cầu thủ U17 Việt Nam và đi vọt xà. Đối thủ bắt đầu tạo áp lực thường xuyên bên phần sân chúng ta. report KHÔNG ĐƯỢC!!! Nguyễn Lực trượt chân trước khi dứt điểm Phút 5: U17 Việt Nam tạo đột biến từ tình huống chuyển trạng thái rất nhanh. Sau đường chuyền của Đăng Khoa, Nguyễn Lực thoát xuống và có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, pha khống chế hỏng của Nguyễn Lực khiến cơ hội của chúng ta trôi qua. report U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động Phút 3: Các học trò của HLV Roland chủ động đẩy cao đội hình để tấn công. U17 Mali cũng sẵn sàng chơi đôi công. start HIỆP MỘT BẮT ĐẦU report Xem trực tiếp trận đấu ở đâu? Xem trận quyết định U17 Việt Nam vs U17 Mali trên kênh nào, ở đâu? report U17 Việt Nam sẵn sàng xuất trận report Đội hình xuất phát U17 Việt Nam

U17 Việt Nam bước vào trận chiến sinh tử gặp U17 Mali ở lượt cuối bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Sau hai lượt đầu với trận thua Bỉ 2-3 và trận hòa New Zealand 3-3 nhờ bàn gỡ phút 90+2 của Duy Khang, thầy trò HLV Cristiano Roland có một điểm, tạm xếp thứ ba, kém Bỉ hai điểm và bằng điểm New Zealand.

Để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội, U17 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đánh bại U17 Mali.

Thử thách này cực kỳ lớn khi U17 Mali đang trình diễn sức mạnh của một ứng viên vô địch. Toàn thắng New Zealand 3-0 và lội ngược dòng hạ Bỉ 2-1, đại diện Tây Phi đã sớm đoạt ngôi nhất bảng G cùng tấm vé đi tiếp. Họ tung ra tới 48 cú dứt điểm, ghi năm bàn và kiểm soát bóng áp đảo nhờ thể lực sung mãn, kỹ thuật điêu luyện cùng lối chơi pressing tầm cao nghẹt thở.

Hai đội chưa từng chạm trán trong quá khứ, nhưng Mali vượt trội hoàn toàn về bề dày thành tích với tám lần dự World Cup, từng giành ngôi Á quân năm 2015 và hạng Ba năm 2023, trong khi Việt Nam mới có lần đầu góp mặt.

Dẫu vậy, cánh cửa tạo nên địa chấn vẫn mở ra với U17 Việt Nam. Do đã hoàn thành mục tiêu, U17 Mali nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, cất các trụ cột để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp. Điểm tựa lớn nhất của đội bóng áo đỏ là bản lĩnh tấn công ấn tượng với năm bàn thắng đã ghi, dù hàng thủ vẫn đáng lo khi để thủng lưới sáu lần do hạn chế về thể hình và bóng bổng.

Trước đối thủ giàu tốc độ, U17 Việt Nam không thể mạo hiểm chơi đôi công mà cần giữ khối đội hình thấp vừa phải, kiểm soát nhịp độ trong hiệp một, bọc lót tốt hai hành lang biên rồi bung sức tạo đột biến ở hiệp hai. Với lực lượng sung mãn nhất xoay quanh nhạc trưởng Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các mũi nhọn Lê Trọng Đại Nhân, Lê Sỹ Bách và quân bài tẩy Duy Khang, U17 Việt Nam được dự đoán sẽ tạo bất ngờ với chiến thắng 1-0.