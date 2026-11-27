BLV Nam Giang: Tuấn Anh thắng bằng bản lĩnh, Chúc An khẳng định vị thế

TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast khép lại với hai diễn biến trái ngược: Lê Chúc An tiếp tục thống trị nội dung nữ, còn bảng nam chứng kiến bản lĩnh của Nguyễn Tuấn Anh. Theo BLV Nam Giang, những kết quả này vừa cho thấy bản lĩnh của các nhà vô địch, vừa phản ánh sự khắc nghiệt của cuộc đua huy chương.

Ở bảng nam, chiến thắng của Nguyễn Tuấn Anh là kết quả của một màn bứt tốc đúng thời điểm. Golfer sinh năm 2009 mở màn với 72 gậy, rồi cải thiện lên 69 gậy (-3) ở vòng hai. Trước vòng chung kết, anh còn kém ngôi đầu ba gậy. Nhưng vòng 65 gậy (-7), ghi 7 birdie và không mắc bogey, đã đưa Tuấn Anh lên ngôi với tổng điểm -10 sau 54 hố.

Theo BLV Nam Giang, màn trình diễn ấy cho thấy Tuấn Anh không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn cho thấy bản lĩnh trong thế phải rượt đuổi. Chiến thắng năm nay nối tiếp quá trình tiến bộ rõ rệt của golfer Hà Nội: hạng ba năm 2023, á quân năm 2024, vô địch năm 2025 và bảo vệ thành công danh hiệu năm 2026. Trước giải, Tuấn Anh cũng có thêm sự tự tin từ một chiến thắng tại VGA Development Tour.

Nguyễn Tuấn Anh bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuấn Anh khép lại giải với kỷ lục mới -10, vượt qua mốc -6 do Nguyễn Đức Sơn thiết lập năm 2024. Khoảng cách 5 gậy với á quân càng làm nổi bật chất lượng vòng đấu cuối của nhà vô địch. "Nguyễn Tuấn Anh được dự đoán là ứng viên số 1 cho tấm HCV và đã thể hiện đúng đẳng cấp của mình", BLV Nam Giang cho biết. "Mặc dù ngày đấu đầu tiên đánh 72 gậy, tuy nhiên Tuấn Anh đã bắt đầu dần lấy lại được thế trận cũng như cách hòa nhập tốt với sân đấu Leman".

BLV Nam Giang đánh giá kết quả ở top 3 nhóm dẫn đầu nhìn chung phù hợp với tính toán và đánh giá của giới chuyên môn trước giải: ba vị trí giành huy chương đều thuộc về những nhà Vô địch Quốc gia gần đây. Đức Sơn, nhà vô địch năm 2024, về nhì với tổng điểm -5. Nguyễn Nhất Long, người đăng quang năm 2023, giành HCĐ với tổng điểm -4.

Hai golfer chuyên nghiệp Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Nhất Long giữ hai vị trí Nhì và Ba bảng nam.

Bất ngờ lớn nhất của bảng nam, theo BLV Nam Giang, đến từ Nông Quốc Khánh. Golfer Công an nhân dân gây ấn tượng với 66 gậy (-6) ở vòng đầu và vẫn dẫn đầu khi bước vào ngày chung kết. Tuy nhiên, vòng đấu 81 gậy (+9) khiến anh tụt xuống hạng tám. BLV Nam Giang nhận định nếu Quốc Khánh giữ được vòng đấu even par, anh đã có cơ hội giành huy chương. "Vết trượt dài" cho thấy áp lực ở vòng cuối có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện, ngay cả với người từng nắm lợi thế.

"Hơi đáng tiếc cho Nông Quốc Khánh đã không thể hiện được những gì kỳ vọng. Nếu Quốc Khánh chỉ cần đánh even par thôi thì chắc chắn đã mang về tấm huy chương cá nhân cho mình. Rõ ràng là khi thi đấu cùng với các vận động viên có phong cách thi đấu "không biết sợ" như Nguyễn Tuấn Anh hay là Nguyễn Nhất Long, Nông Quốc Khánh cần thêm thời gian nữa để có thể mài giũa cũng như có thêm được những sự ổn định và sự sắc bén hơn trong game đấu của mình", anh nói.

Ở nhóm kế tiếp, Hồ Anh Huy về thứ 4 với tổng điểm -1. Trần Lê Duy Nhất, dù được đặt nhiều kỳ vọng cũng không thể hiện được phong độ quá cao. Anh xếp thứ 5 ở điểm even par. Vị trí thứ 6 thuộc về Nguyễn Văn Long duy trì phong độ ổn định qua 3 ngày thi đấu đánh 73, 72 và 73 gậy, đạt tổng điểm (+1). "Chỉ bốn golfer kết thúc giải với điểm âm, con số phản ánh rõ mức độ thử thách của cuộc đua năm nay", BLV Nam Giang nhấn mạnh.

Ở nội dung nữ, chức vô địch của Lê Chúc An không nằm ngoài dự đoán. Golfer Hà Nội duy trì phong độ ổn định qua ba vòng, lần lượt đánh 69, 69 và 72 gậy, đạt tổng điểm -6. Cô là golfer nữ duy nhất kết thúc giải dưới par và hơn á quân Park Ha Na tới 12 gậy. Đây cũng là lần thứ tư liên tiếp Chúc An đăng quang quốc gia, sau các mùa giải 2023, 2024 và 2025.

BLV Nam Giang cho rằng dấu ấn đáng chú ý ở bảng nữ không nằm ở ngôi vô địch, mà ở cuộc đua giành các vị trí tiếp theo. Park Ha Na và Lê Thị Thanh Thúy lần lượt đoạt HCB, HCĐ với kết quả +6 và +7, vượt qua những golfer được đánh giá cao như Đoàn Xuân Khuê Minh, Anna Lê và Nguyễn Viết Gia Hân. Sự thay đổi ở nhóm huy chương cho thấy khoảng cách giữa các ứng viên phía sau Chúc An vẫn có thể được quyết định bởi phong độ trong từng vòng đấu.