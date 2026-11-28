Man United kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Bruno Fernandes

TPO - Man United vừa kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng với thủ quân Bruno Fernandes, giữ tiền vệ người Bồ Đào Nha ở lại Old Trafford đến mùa hè 2028. Việc đàm phán hợp đồng mới vẫn tạm gác lại.

Theo Sky Sports và BBC, Man United đã sử dụng quyền gia hạn 12 tháng trong bản hợp đồng của Bruno Fernandes. Thỏa thuận hiện tại của tiền vệ 32 tuổi vốn hết hạn vào cuối mùa giải 2026/27, nay sẽ có hiệu lực đến mùa hè 2028.

Thời điểm kích hoạt không phải ngẫu nhiên. Nếu Man United không kịp thời gia hạn, Bruno Fernandes có thể bị các CLB khác tiếp cận để thỏa thuận hợp đồng trước ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1/2027.

Bruno Fernandes sẽ ở lại Old Trafford đến mùa hè 2028, nhưng sau đó thì vẫn chưa có câu trả lời về tương lai của anh.

Quyền gia hạn giúp Man United chặn khả năng đó, đồng thời giữ thế chủ động: Nếu Bruno Fernandes ra đi vào mùa hè tới, đội chủ sân Old Trafford vẫn có thể đòi phí chuyển nhượng. Theo Sky Sports, cả hai phía đều đồng tình rằng đây là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, gia hạn theo điều khoản không đồng nghĩa với việc hai bên đã có bản hợp đồng mới. Theo Sky Sports, Bruno Fernandes đã từ chối hai đề nghị của Man United, trong đó đề nghị đầu tiên được đưa ra từ mùa hè, khi các cuộc trao đổi bắt đầu.

Bản hợp đồng hiện tại được anh ký vào tháng 8/2024. Mới đây, thủ quân Man United cho biết với Sky Sports rằng anh chủ động tạm gác chuyện hợp đồng, vì ưu tiên lúc này phải là giúp CLB trở lại mạch chiến thắng. Các nguồn tin cho biết hai bên sẽ quay lại bàn đàm phán khi vị trí của Quỷ đỏ Manchester trên bảng xếp hạng được cải thiện.

Bruno Fernandes cũng bác bỏ những đồn đoán rằng anh đòi thêm tiền hay thêm thời hạn hợp đồng. Theo anh, nếu chạy theo tiền bạc, anh đã không ở lại, bởi từng có nơi trả nhiều hơn rất nhiều và có khí hậu ấm áp hơn Manchester. Anh nhắc lại rằng trong ba mùa hè gần đây, anh luôn có cơ hội ra đi nhưng vẫn chọn ở lại.

Thực tế, vào mùa hè 2025, Man United từng sẵn sàng bán Bruno Fernandes khi Al Hilal của Saudi Pro League đưa ra đề nghị rất lớn. Sau khi trao đổi với vợ, anh quyết định ở lại, dù sau đó thừa nhận cảm thấy “đau lòng” khi CLB sẵn sàng bán mình.

Dù vậy, Bruno Fernandes khẳng định mục tiêu của anh luôn là vô địch Premier League và Champions League cùng CLB. “Khi CLB nói ‘Bruno, đã đến lúc chia tay’, tôi sẽ là người đầu tiên bước ra khỏi cửa”, tiền vệ người Bồ Đào Nha nói.

Tất nhiên, có nhiều con số cho thấy lý do Man United muốn giữ chân Bruno Fernandes. Kể từ khi chuyển từ Sporting với giá 47 triệu bảng vào tháng 1/2020, tiền vệ này đã có 343 lần ra sân và ghi 115 bàn. Mùa trước, anh phá kỷ lục kiến tạo tại Premier League và giành toàn bộ giải thưởng cầu thủ hay nhất năm, khi Man United cán đích ở vị trí thứ ba.

Giám đốc điều hành Man United Omar Berrada cũng cho biết CLB “rất may mắn” khi có Bruno Fernandes làm thủ quân, đồng thời xác nhận hai bên có trao đổi về hợp đồng mới nhưng ông muốn giữ chuyện này riêng tư.

Bên lề chuyện hợp đồng, Bruno Fernandes lại gặp vấn đề sức khỏe. Anh trở về từ chuyến làm khách trước Sporting ở Champions League với triệu chứng nhiễm virus, dù vẫn ghi cả hai bàn trong trận hòa 2-2 trước CLB cũ.

Tiền vệ này vắng mặt ở buổi tập hôm thứ Sáu (27/11) và được cách ly khỏi cả đội trước trận gặp Brentford vào ngày thứ Bảy. Theo Sky Sports, ban huấn luyện Man Utd sẽ đánh giá thể trạng của anh vào sáng ngày thi đấu, với nguyên tắc không mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ.