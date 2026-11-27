Nam Định chia điểm với Công an Hà Nội, cuộc đua ngôi đầu LPBank V.League 1 thêm kịch tính

TPO - Thép Xanh Nam Định và Công an Hà Nội đã tạo ra một trận đấu cân bằng với những pha bóng chất lượng. Nhưng rõ ràng, điều họ còn thiếu là các pha phối hợp sắc bén ở đoạn cuối. Không bên nào tỏ ra xuất sắc hơn và đành chấp nhận chia điểm 0-0. Có thể nói, cuộc đua ngôi đầu LPBank V.League 1 sẽ thêm phần kịch tính.

foul Hết giờ Hai đội thi đấu quyết tâm, tranh chấp rất nhiệt, nhưng sự thiếu ý tưởng trong khâu cuối khiến cả Nam Định lẫn Công an Hà Nội đều bất lực trước khung thành và đành chấp nhận tỷ số 0-0. Với kết quả này, những đối thủ như Sông Lam Nghệ An hay Hà Tĩnh. report Trận đấu nhiều khả năng sẽ khép lại với tỷ số 0-0 89': Hai đội quá thiếu đột biến trong tấn công. Những đường chuyền sai ở đoạn cuối xuất hiện ngày một nhiều ở thời gian cuối trận. report Tuấn Anh thử sức mình 84': Cầu thủ mới vào sân Tuấn Anh vừa có pha đi bóng và dứt điểm nguy hiểm. Nhưng thực ra trước đó trọng tài đã cắt còi phạt anh. report Vẫn khá loay hoay 78': Hàng thủ Nam Định đang phải chơi cực kỳ vất vả để ngăn chặn các pha lên bóng của CAHN. Tuy nhiên, phải thừa nhận tính sát thương của đội khách là không cao. report Không được 70': Artur chuyền bóng cho Alan. Tiền đạo người Brazil xoay người rồi sút nhanh. Tuy nhiên, đường bóng vẫn chưa thực sự gây khó khăn cho Nguyên Mạnh. report Hai bên vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của nhau 68': Hàng thủ Nam Định và Công an Hà Nội đang chơi kín kẽ, đủ khả năng bọc lót tốt khiến hàng công bất lực. substitution Nam Định thay đổi hàng công 61': Văn Vĩ và Tuấn Hải rời sân. Mạnh Quỳnh và Ti Phông được trao cơ hội. Nam Định muốn tạo ra dấu ấn khác biệt cho hàng công. report Vẫn chưa được 56': Caio Cesar chuyền bóng vào trong vòng cấm nhưng trước vòng vây của các hậu vệ Công an Hà Nội, tiền đạo Nam Định chỉ biết loay hoay rồi tung ra cú sút vô hại. report Thế trận vẫn rất giằng co 51': Hai đội đang làm hẹp không gian chơi bóng của nhau. Tuyến giữa rất chật chội với hàng loạt pha tranh bóng quyết liệt. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu chất lượng. Nhưng có lẽ vì quá hiểu lối chơi của nhau mà cả Nam Định lẫn Công an Hà Nội đều dễ dàng khắc chế đối thủ khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. report Không được 41': Ngọc Sơn có bóng bên cánh phải. Anh tạt vào khá vừa tầm cho đồng đội. Tuy nhiên, hậu vệ CAHN đã can thiệp kịp thời. Thế trận này dễ khiến hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. report Hai bên thi đấu rất quyết liệt ở tuyến giữa 35': Tuyến tiền vệ hai đội thi đấu rất quyết liệt. Họ tranh chấp mạnh mẽ, sẵn sàng phạm lỗi khi cần. Điều đó mang tới thế trận giằng co nhưng không có nhiều pha va chạm thô bạo. report Không được 28': Nam Định bắt đầu tiến gần hơn tới khung thành đối phương. Romulo và Caio Cesar tạo ra liên tiếp những tình huống nguy hiểm trong vài phút vừa qua. report Hai đội đang thi đấu rát 21': Tốc độ trận đấu duy trì ở mức cao nhưng 2 đội không có nhiều pha hãm thành do họ tổ chức pressing rát, hạn chế đối thủ tiếp cận vòng cấm. report Không vào 15': Quang Hải chuyền bóng rất nhanh để Koko Perea băng xuống. Tiền đạo người Colombia phản ứng rất nhanh, tung ra cú sút nguy hiểm. Bóng chỉ đi vọt xà trong gang tấc. report Nguy hiểm 12': Văn Vĩ đá phạt góc rất khó chịu hướng trái bóng về phía Elboa. Nhưng ở thời khắc then chốt, thủ môn Y Êli Niê đã kịp hóa giải. report Nam Định đang lấy lại thế trận 8': Với tốc độ của Ngọc Sơn, Nam Định đang dần tạo nên sức ép lớn. Họ khiến thủ môn của Công an Hà Nội gặp nhiều lúng túng. report Không vàooo 3': Công an Hà Nội tạo ra cơ hội mười mươi khi Quang Vinh đột nhập vòng cấm rồi nhả bóng ra rất vừa tầm cho Alan băng lên nã đại bác. Cú sút lại đi lên trời đầy tiếc nuối. foul Trận đấu bắt đầu report Công an Hà Nội đang khởi động cho trận đấu report Đội hình đá chính của Nam Định report Công an Hà Nội không thể sử dụng Nguyễn Filip Do chấn thương ở trận trước, Nguyễn Filip nghỉ thi đấu trận này. Bắt chính thay anh là thủ môn Y Êli Niê. Ngoài ra, những Ngọc Tín, Văn Toản cũng đá chính.

Bỏ lại phía sau trận thua sốc 0-3 trước Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn thể hiện được sức mạnh của một ứng cử viên vô địch thực thụ. Những kết quả thuận lợi trước Thể Công Viettel, Ninh Bình cùng các chiến thắng giòn giã trước Thanh Hóa hay Đồng Nai giúp đội bóng thành Nam tích lũy điểm số đáng kể, qua đó chiếm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu. Những thống kê về bàn thắng lẫn bàn thua cũng cho thấy Nam Định đang vận hành rất ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, mang lại sự hài lòng lớn cho HLV Vũ Hồng Việt.

Tuy nhiên, cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn còn rất dài. Mùa giải năm nay chứng kiến nhiều đội bóng như Thể Công Viettel, Ninh Bình, Công an Hà Nội hay thậm chí là Công an TP.HCM đều nuôi tham vọng hướng đến ngôi cao. Khi chặng đường phía trước còn nhiều chông gai và khoảng cách với các đối thủ bám đuổi lại không lớn, chỉ một thất bại cũng đủ khiến vị trí số một của Nam Định bị đe dọa.

Đó chính là thông điệp HLV Vũ Hồng Việt muốn gửi tới các học trò trước cuộc tiếp đón Công an Hà Nội ở vòng 9. Đội bóng ngành công an đang là đương kim vô địch V.League, sở hữu lực lượng cực kỳ chất lượng và luôn khát khao bảo vệ ngôi vị đang nắm giữ.

Thực tế, Công an Hà Nội vừa tạo nên cú sốc lớn cho bóng đá châu Á khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1, qua đó khiến đối thủ lần đầu tiên nếm mùi thất bại tại AFC Champions League Elite. Đó là trận đấu thăng hoa rực rỡ của hàng công đại diện Việt Nam. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn và không bỏ lỡ một tình huống trên chấm 11 mét, đoàn quân của HLV Mano Polking hoàn toàn có thể ghi tới 5 bàn thắng.



Trước đó, Công an Hà Nội cũng đã chấm dứt chuỗi 3 trận không tốt bằng chiến thắng trước Công an TP.HCM. Và đó chính là cú hích lớn trước chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Nam Định.