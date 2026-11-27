Hà Nội thoát hiểm, hẹn TP.HCM ở chung kết đồng đội nam giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Vòng knock-out ngày 27/11 chứng kiến cả Hà Nội và TP.HCM để thua trận đơn mở màn ở tứ kết, nhưng cùng thắng hai trận còn lại để đi tiếp. Hà Nội sau đó thắng Hải Phòng 3-0, còn TP.HCM vượt qua Công an Nhân dân 2,5-0,5 để giành quyền tranh chức vô địch đồng đội nam ngày 28/11.

VĐV Trần Lê Duy Nhất của Hà Nội.

Vòng knock-out đồng đội diễn ra ngày 27/11 với hai lượt đấu tứ kết và bán kết sáng - chiều. Ở nội dung đồng đội nam, tâm điểm chú ý hướng về trận tứ kết giữa Hà Nội và Cần Thơ. Trước đối thủ không được đánh giá cao, Hà Nội chủ động để nhà đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh nghỉ ngơi, dưỡng sức. Ba golfer được lựa chọn thi đấu ở tứ kết là Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Nhất Long và Trần Lê Duy Nhất.

Bất ngờ xảy ra ngay ở trận đầu tiên khi Nguyễn Trọng Hoàng để thua Nguyễn Nam Thắng với tỷ số 5&3, khiến Hà Nội rơi vào thế bị dẫn trước. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của Nguyễn Nhất Long, Trần Lê Duy Nhất, đội hạt giống số một được kỳ vọng sẽ sớm lật ngược tình thế. Thế nhưng, người hâm mộ phải nín thở chờ đợi khi cả hai đều cần đánh tới hố 18 cuối cùng mới lần lượt vượt qua Nguyễn Đình Khôi và Trịnh Phương Nam. Chiến thắng sít sao 2-1 giúp Hà Nội thoát hiểm trước Cần Thơ để giành vé vào bán kết

VĐV Nguyễn Nhất Long của Hà Nội.

Ở cặp tứ kết giữa Bắc Ninh và Hải Phòng, Phù Văn Việt thắng Phạm Văn Dụ 3&2 để đưa Bắc Ninh vượt lên. Hải Phòng đáp trả bằng chiến thắng 2 UP của Nguyễn Văn Long trước Nguyễn Văn Hòa, rồi Nguyễn Việt Dũng thắng Đoàn Văn Nam 2&1. Từ thế bị dẫn, Hải Phòng giành hai điểm liên tiếp, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1 để vào bán kết gặp Hà Nội.

Công an Nhân dân có chiến thắng cách biệt nhất ở tứ kết khi vượt qua Nghệ An với tỷ số 2,5-0,5. Nông Quốc Khánh thắng Nguyễn Việt Hồ 6&4, còn Nguyễn Đặng Minh vượt qua Nguyễn Xuân Hồng 1 UP. Trận còn lại giữa Đào Văn Hoàn và Nguyễn Hữu Quyết kết thúc với kết quả hòa, đem về nửa điểm cho mỗi đội.

VĐV Nông Quốc Khánh của Công an Nhân dân.

TP.HCM cũng phải vượt qua thử thách sau khi để thua trận đơn đầu tiên trước Thanh Hóa. Nguyễn Đức Sơn thắng Tăng Nhơn Phú 3&1, nhưng Hồ Anh Huy đánh bại Vương Nam A 4&3, còn Yang Jung Soo thắng Nguyễn Huy Hùng với cùng cách biệt 4&3. Hai chiến thắng giúp đội hạt giống số hai khép lại tứ kết với tỷ số 2-1.

Nếu tứ kết đòi hỏi Hà Nội và TP.HCM phải tìm đường trở lại sau điểm thua mở màn, thì bán kết chứng kiến Hà Nội kiểm soát hoàn toàn cuộc đối đầu với Hải Phòng. Nguyễn Tuấn Anh thắng Nguyễn Văn Hòa 5&4, Nguyễn Nhất Long vượt qua Đoàn Văn Nam 7&6. Trận còn lại Trần Lê Duy Nhất thắng Phạm Văn Dụ, khép lại chiến thắng 3-0 cho Hà Nội.

VĐV Hồ Anh Huy của TP.HCM.

Trong khi đó, TP.HCM giành vé vào chung kết sau khi thắng Công an Nhân dân 2,5-0,5. Hồ Anh Huy thắng Nguyễn Đặng Minh 4&2, còn Yang Jung Soo vượt qua Nông Quốc Khánh 6&4. Trận đấu giữa Đỗ Hồng Giang và Phạm Quốc Phương kết thúc với kết quả hòa, đem về nửa điểm cho mỗi đội.

Diễn biến trong ngày cho thấy khả năng giữ nhịp sau những điểm số bất lợi có ý nghĩa lớn ở thể thức ba trận đơn. Hà Nội và TP.HCM đều để thua trận mở màn ở tứ kết, nhưng kịp thắng hai trận còn lại để giành quyền đi tiếp. Sang bán kết, Hà Nội thắng cả ba trận, còn TP.HCM có hai chiến thắng và một trận hòa. Hai đội hạt giống số một và số hai sẽ gặp nhau ở chung kết ngày 28/11. Trong khi đó, Hải Phòng và Công an Nhân dân tranh hạng ba.