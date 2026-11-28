Nhận định Bắc Ninh vs Đà Nẵng, 18h00 ngày 28/11: Trận chiến không khoan nhượng

TPO - Nhận định bóng đá Bắc Ninh vs Đà Nẵng, vòng 9 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bắc Ninh có thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm, hay SHB Đà Nẵng sẽ vượt qua những bất ổn nơi hàng thủ để tạo nên cú hích dưới thời HLV Lee Young-jin?

Nhận định Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Bắc Ninh giành được 8 điểm sau 7 trận đã đấu. Điểm đáng ghi nhận nhất của Bắc Ninh nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Đội bóng này mới nhận 6 bàn thua sau 7 vòng đấu, một con số khá tốt nếu đặt cạnh nhiều đội bóng đang thi đấu tại giải. Thay vì lựa chọn cách chơi cởi mở và mạo hiểm, Bắc Ninh thường ưu tiên giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chờ đợi cơ hội từ những pha chuyển trạng thái.

Cách tiếp cận ấy giúp đội bóng mới lên hạng duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trận thắng HAGL với tỷ số 1-0 là minh chứng cho khả năng bảo vệ thành quả của Bắc Ninh. Trong khi đó, trận hòa 2-2 trước Thể Công Viettel cũng cho thấy đội bóng này có thể tạo ra khó khăn ngay cả khi phải đối đầu với những tập thể được đánh giá cao hơn.

Tuy nhiên, khả năng ghi bàn vẫn là vấn đề mà Bắc Ninh cần cải thiện. Khi đối thủ chủ động lùi sâu và bịt kín những khoảng trống ở trung lộ, các phương án tiếp cận khung thành của đội chủ nhà đôi lúc thiếu sự đa dạng. Bắc Ninh cần những pha phối hợp có tốc độ cao hơn, đồng thời tận dụng tốt các tình huống cố định để tạo ra khác biệt.

Ở phía đối diện, SHB Đà Nẵng đang phải đối diện với nhiều áp lực. Đội bóng sông Hàn có 9 điểm sau 8 vòng đấu, nhưng vị trí hiện tại chưa đủ để họ yên tâm. Khoảng cách với Bắc Ninh không lớn, đồng nghĩa chuyến làm khách tại Việt Yên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc cạnh tranh ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng.

Những vấn đề của Đà Nẵng thể hiện rõ qua khả năng phòng ngự. Sau 8 trận, đội bóng này đã để lọt lưới 13 lần, trong khi chỉ ghi được 8 bàn thắng. Sự thiếu chắc chắn ở tuyến dưới khiến Đà Nẵng nhiều lần đánh mất lợi thế, còn hàng công chưa đủ hiệu quả để bù đắp cho những sai sót phía sau.

Ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện với hy vọng tạo ra luồng sinh khí mới. HLV Lee Young-jin được trao nhiệm vụ vực dậy tập thể đang gặp khó khăn, nhưng màn ra mắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa diễn ra như mong đợi. Đà Nẵng để thua Ninh Bình 0-1 trên sân nhà ở vòng 8, qua đó tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí.

Dù vậy, trận thua ấy cũng là cơ sở để ban huấn luyện nhận diện những điểm cần điều chỉnh. Đà Nẵng cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, đặc biệt ở các tình huống chống phản công và bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Không chỉ phòng ngự, hiệu quả tấn công cũng là bài toán mà HLV Lee Young-jin phải tìm lời giải. Đà Nẵng có thể kiểm soát bóng trong một số thời điểm, nhưng điều đó sẽ không mang nhiều ý nghĩa nếu các đường chuyền cuối cùng thiếu chính xác.

Xét về tương quan, Bắc Ninh có cơ sở để tự tin nhờ lợi thế sân nhà, quãng nghỉ dài hơn và hệ thống phòng ngự chắc chắn. Đội chủ nhà nhiều khả năng không vội vàng đẩy cao đội hình mà sẽ lựa chọn cách chơi an toàn, chờ đối thủ mắc sai lầm trước khi tung ra những pha phản công. Một thế trận thận trọng vì thế là kịch bản dễ xảy ra, nhất là khi cả hai đều hiểu rằng thất bại sẽ khiến áp lực ở cuộc đua trụ hạng tăng lên. Với những gì hai đội đã thể hiện, cuộc so tài tại Việt Yên nhiều khả năng không có quá nhiều bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Phong độ của Bắc Ninh.

Phong độ của Đà Nẵng.

Hai câu lạc bộ chưa từng gặp nhau.

Thông tin lực lượng Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Bắc Ninh có lực lượng tốt nhất.

Đà Nẵng không có sự phục vụ của Hồng Phúc do cầu thủ này phải nhận thẻ đỏ trong trận thua Ninh Bình ở vòng 8.

Đội hình dự kiến Bắc Ninh vs Đà Nẵng

Bắc Ninh: Văn Công, Văn Trường, Rafael Santos, Trọng Kiệt, Tiến Long, Hồng Quân, Rosa Nascimento, Văn Việt, Văn Trung, Văn Đại, Brenner.

Đà Nẵng: Sỹ Huy, Việt Hoàng, Văn Sơn, Ngọc Hải, Huy Toàn, Brian Ly, Yvo Rebori, Brandon, Minh Quang, Đình Duy, Ivan Saponjic.

Dự đoán tỷ số Bắc Ninh 1-1 Đà Nẵng