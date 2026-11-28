Chung kết đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast: TP.HCM tranh ngôi cùng Hà Nội

TPO - Ngày 27/11, nội dung đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast khép lại vòng bán kết đầy kịch tính. Hà Nội và TP.HCM xuất sắc vượt qua các đối thủ để hẹn nhau ở cả hai trận chung kết nam và nữ.

report Hà Nội tạm thời chiếm ưu thế trước TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh đang dẫn trước Phạm Quốc Phương 1 UP ở hố 1 trong trận đơn 2 thuộc loạt trận Chung kết đồng đội nam sáng 28/11. Nhà đương kim vô địch đơn nam vẫn duy trì phong độ ổn định tính đến lúc này. Trong khi đó, ở cặp tay đôi còn lại, Nhất Long đang hòa Yang Jung Soo sau 2 hố. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Lê Chúc Anh và Lê Nguyễn Minh Anh trong cuộc đấu căng thẳng ở chung kết đồng đội nữ Hai đại diện ưu tú của bảng nữ Hà Nội và TP.HCM đối đầu trực tiếp để chinh phục danh hiệu ở nội dung đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, đồng thời là tấm HCV danh giá của Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Nguyễn Viết Gia Hân và Park Ha Na trong cuộc đấu chung kết đồng đội nữ Ở trận chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast đang diễn ra trực tiếp, tỉ số tổng giữa Hà Nội và TP.HCM tạm thời là 0 – 0 (dự kiến 1½ – ½). Lê Chúc An đã vươn lên dẫn 1 UP trước Lê Nguyễn Minh Anh, còn cặp Nguyễn Viết Gia Hân - Park Ha Na đang hòa; cả hai trận đều bước sang hố 2 . Ảnh: Hồng Vĩnh. Chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast bắt đầu với trận đấu giữa Lê Chúc An (nhà vô địch đơn nữ) và Lê Nguyễn Minh Anh. Hai bên tạm hòa 0 - 0 (1/2 - 1/2), bước vào thế giằng co ngay từ hố 2. Ảnh: Dương Triều. report Ngày thi đấu đồng đội nữ giàu cảm xúc của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast Cả đội nữ Hà Nội và TP.HCM đều vượt qua các trận đấu kịch tính trước Hải Phòng và Công an Nhân dân để giành quyền vào chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Ngày thi đấu đồng đội nữ giàu cảm xúc của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast report Vinpearl Golf Léman trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast Bình minh hửng nắng ở Vinpearl Golf Léman, cũng là lúc 2 trận chung kết đồng đội tranh chức vô địch và HCV Đại hội Thể thao bắt đầu. Ở cả 2 nội dung, đoàn Hà Nội cạnh tranh với TP.HCM, hứa hẹn tạo nên những màn so tài căng thẳng. Ảnh: Hiếu Duy. report Bắt đầu thi đấu chung kết đồng đội nam Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) đang đối đầu Yang Jung Soo (TP. Hồ Chí Minh) ở trận chung kết đồng đội nam. report Nhánh đấu đồng đội nữ report Nhánh đấu đồng đội nam

Ngày 27/11, nội dung đồng đội tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast diễn ra sôi nổi tại Vinpearl Golf Léman với trọn vẹn các lượt trận tứ kết và bán kết. Ở bảng nam, hạt giống số 1 Hà Nội khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Cần Thơ 2-1 tại tứ kết, sau đó thắng áp đảo Hải Phòng 3-0 ở bán kết.

Các trận đơn của Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Tuấn Anh hay Trần Lê Duy Nhất giúp đại diện Thủ đô tạo ra cách biệt rõ rệt để giành quyền đi tiếp. Phía đối diện, hạt giống số 2 TP. Hồ Chí Minh vượt qua Thanh Hóa 2-1 ở tứ kết nhờ chiến thắng của Tăng Nhơn Phú, Hồ Anh Huy và Yang Jung Soo.

Bước vào bán kết gặp Công An Nhân Dân, đội bóng phía Nam giành chiến thắng 2½-½ sau hai trận thắng của Nguyễn Đặng Minh và Nông Quốc Khánh cùng trận hòa giữa Đỗ Hồng Giang và Phạm Quốc Phương.

Ở bảng nữ, cuộc đua vé vào chung kết diễn ra căng thẳng với hai loạt playoff. Hà Nội được miễn đấu ở tứ kết, rồi bước vào bán kết và vượt qua Hải Phòng 2-0 nhờ chiến thắng của Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân. Trước đó, Hải Phòng trải qua màn rượt đuổi kịch tính khi hòa Thanh Hóa 1-1 và thắng ở hố playoff đầu tiên nhờ Phạm Thị Yến Vi.

Tại nhánh còn lại, TP.HCM thắng Phú Thọ 2-0 ở tứ kết nhờ Park Ha Na và Lý Anh Nhã Trúc. Ở bán kết gặp Công an nhân dân, hai đội hòa nhau 1-1 sau các trận đơn, buộc phải phân định thắng thua ở hố play-off 1. Lê Nguyễn Minh Anh vượt qua Ngô Vĩnh Hoà để mang về tấm vé chung kết cho TP.HCM.

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên, cả hai nội dung nam và nữ đều xác định được cặp đấu chung kết quen thuộc giữa Hà Nội và TP.HCM vào ngày 28/11. Cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai tập thể giàu thành tích. Trong khi đó, Hải Phòng và Công an nhân dân sẽ gặp nhau ở cả hai trận tranh hạng ba nam lẫn nữ, khép lại hành trình đồng đội đầy kịch tính trên sân đấu tại TP.HCM.