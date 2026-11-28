Ngày thi đấu đồng đội nữ giàu cảm xúc của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Cả đội nữ Hà Nội và TP.HCM đều vượt qua các trận đấu kịch tính trước Hải Phòng và Công an Nhân dân để giành quyền vào chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.

Nguyễn Viết Gia Hân của Hà Nội.

Đội nữ Hà Nội, hạt giống số một, đánh bại Hải Phòng 2-0 ở bán kết ngày 27/11. Hà Nội có điểm đầu tiên khi Nguyễn Thị Vân Anh xin thua trận gặp đương kim vô địch Lê Chúc An trước giờ thi đấu. Tấm vé vào chung kết được định đoạt ở trận đơn còn lại, nơi Gia Hân vượt qua Yến Vi với tỷ số 1Up.

Yến Vi bước vào bán kết với sự tự tin sau khi góp công giúp Hải Phòng vượt qua Thanh Hóa ở tứ kết bằng loạt playoff. Golfer Hải Phòng khởi đầu tốt, nhanh chóng dẫn 2Up sau hai hố và duy trì lợi thế trong suốt chín hố đầu. Trước một đối thủ đang có đà hưng phấn, Gia Hân phải kiên nhẫn tìm cơ hội trở lại trận đấu.

Ở thể thức match play, mỗi hố là một cuộc đấu riêng: golfer thắng nhiều hố hơn sẽ thắng trận, bất kể tổng số gậy của cả vòng. Vì vậy, cách biệt 2Up sớm giúp Yến Vi nắm quyền chủ động, nhưng chưa thể khép lại cuộc đua. Gia Hân vẫn còn cơ hội nếu tận dụng được những hố tiếp theo.

Phạm Thị Yến Vi của Đoàn Hải Phòng.

Bước ngoặt đến ở chín hố sau. Gia Hân lần lượt thắng các hố 10, 12 và 13 để thu hẹp khoảng cách. Dẫu vậy, Yến Vi vẫn giữ lợi thế 1Up khi trận đấu khép lại hố 16. Khi đó, Gia Hân chỉ còn hai hố để xoay chuyển tình thế. Muốn thắng ngay trong 18 hố, golfer Hà Nội cần giành chiến thắng ở cả hai.

Gia Hân đã làm được điều đó. Cô thắng hố 17 rồi tiếp tục lấy điểm ở hố 18, hoàn tất màn ngược dòng với cách biệt 1Up. Hai hố cuối trở thành đoạn kết quyết định của trận bán kết: Yến Vi đã giữ lợi thế gần như suốt chặng đường, nhưng Gia Hân tăng tốc đúng thời điểm để trao tấm vé chung kết cho Hà Nội.

Lê Nguyễn Minh Anh vượt qua Ngô Vĩnh Hoà ở trận playoff.

Bán kết còn lại giữa Công an nhân dân và TP.HCM phải đi tới trận playoff. Ngô Vĩnh Hòa thắng Park Ha Na 4&3, nhưng Lê Nguyễn Minh Anh giúp TP.HCM cân bằng tỷ số khi vượt qua Lê Thị Thanh Thúy 4&2.

Ở trận playoff sau đó, TP.HCM giành quyền vào chung kết, gặp Hà Nội sau khi Minh Anh vượt qua Ngô Vĩnh Hoà.

Đội nam Hà Nội cũng giành quyền vào chung kết, nơi họ sẽ gặp TP.HCM. Sau hai Huy chương Vàng cá nhân của Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An, Hà Nội đang đứng trước cơ hội khép lại giải với trọn bộ bốn Huy chương Vàng nếu tiếp tục chiến thắng ở hai trận chung kết đồng đội.