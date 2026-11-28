Nhận định Real Madrid vs Alaves, 03h00 ngày 29/11: Mourinho hướng đến chiến thắng thứ 11

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Alaves, 03h00 ngày 29/11, vòng 14 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi nối dài chuỗi thắng lên con số 10, Real Madrid đang đứng trước cơ hội tiếp tục gây sức ép lên Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga bằng một chiến thắng nữa trước Alaves.

Nhận định trước trận Real Madrid vs Alaves

Chiến thắng 5-1 trước PSV Eindhoven ở đấu trường Champions League hồi giữa tuần đã nâng chuỗi trận toàn thắng của Real Madrid trên mọi mặt trận lên con số 10, trong đó có 6 vòng đấu gần nhất tại La Liga. Sau 13 lượt trận ở giải quốc nội, đội chủ sân Bernabeu thu về 33 điểm (11 thắng, 2 thua), chỉ còn kém đội đầu bảng Barcelona đúng 3 điểm.

Tiếp đón Alaves ở vòng 14 là cơ hội thuận lợi để Real Madrid tạm thời san bằng cách biệt về điểm số với đại kình địch xứ Catalonia, trước khi bước vào giai đoạn căng thẳng với 3 chuyến hành quân liên tiếp gặp Real Sociedad, Athletic Bilbao và Arsenal. Trận đấu này cũng mang ý nghĩa cột mốc đặc biệt với HLV Jose Mourinho. Nếu giành trọn 3 điểm, Alaves sẽ trở thành đội bóng thứ 26 mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha đánh bại tại La Liga, đồng thời giúp Real Madrid lần đầu tiên mở màn mùa giải bằng 7 trận thắng liên tiếp trên sân nhà kể từ chiến dịch 2010/11 - thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại Madrid.

Ở chiều ngược lại, Alaves bước vào chuyến làm khách tại thủ đô với tinh thần hưng phấn sau trận thắng Deportivo La Coruna 3-1 ở vòng 13. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Quique Sanchez Flores chấm dứt chuỗi 8 trận liên tiếp chỉ hòa và thua (hòa 3, thua 5), qua đó vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 16 điểm (4 thắng, 4 hòa, 5 thua). Đây là bước tiến rõ rệt so với việc phải chật vật trụ hạng ở vị trí thứ 14 với chỉ 1 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ ở mùa giải trước.

Dù sở hữu lợi thế về thể lực khi không phải thi đấu cúp châu Âu giữa tuần, Alaves lại bộc lộ sự yếu bóng vía mỗi khi rời xa sân nhà. Trong tổng số 16 điểm giành được từ đầu mùa, có tới 13 điểm đến từ sân nhà Mendizorrotza, đồng nghĩa thầy trò Sanchez Flores vẫn chưa biết thắng trên sân khách tại La Liga 2026/27. Phải làm khách trước một Real Madrid sở hữu hàng công ghi nhiều bàn thứ hai giải đấu (33 bàn) và hàng thủ thủng lưới ít thứ hai (11 bàn) là thử thách quá sức với đại diện xứ Basque.

Phong độ, lịch sử đối đầu Real Madrid vs Alaves

Sức mạnh của Real Madrid thời điểm này không chỉ nằm ở những chiến thắng tưng bừng mà còn ở bản lĩnh giải quyết trận đấu nhờ chiều sâu đội hình. Tại vòng 13 gặp Celta Vigo, dù bị thủng lưới trước và Kylian Mbappe đá hỏng phạt đền, sự xuất hiện của Vinicius từ băng ghế dự bị cùng bàn ấn định của tiền đạo trẻ Carlos Espi vẫn giúp Real Madrid lội ngược dòng thắng 2-1.

Real Madrid (áo trắng) đã ghi 30 bàn trong 9 trận vừa qua ở mọi chiến tuyến.

Hàng thủ đôi lúc vẫn thiếu tập trung khiến 6 trong 7 trận sân nhà gần nhất của Real Madrid đều để lọt lưới, nhưng sức công phá với 30 bàn thắng sau 9 trận vừa qua trên mọi đấu trường (trung bình 3,33 bàn mỗi trận) đủ sức bù đắp mọi sai sót tuyến dưới. Đặc biệt, Kền kền trắng đã ghi bàn mở tỷ số ở 10 trong số 11 chiến thắng tại La Liga mùa này, một con số cho thấy áp lực cực lớn có thể ập đến ngay khi Alaves bước những bước đầu tiên ra thảm cỏ Bernabeu đêm nay.

Bên kia chiến tuyến, Alaves xây dựng lối chơi dựa trên sự kỷ luật. Họ từng cầm hòa 0-0 trên sân của Sevilla và Athletic Bilbao, đồng thời chỉ để thua cách biệt từ 2 bàn trở lên ở duy nhất 1 trong 12 chuyến làm khách gần nhất tại La Liga. Tuy nhiên, cấu trúc phòng ngự của HLV Sanchez Flores thường vỡ vụn trước các đối thủ có chất lượng vượt trội, điển hình là trận thua đậm với 6 bàn lọt lưới trước Barcelona.

Thành tích đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về đội chủ sân Bernabeu. Trong 46 lần gặp nhau chính thức giữa hai đội trên mọi đấu trường, Real Madrid thắng tới 38 trận, hòa 3 và chỉ thua 5. Riêng tại Bernabeu, đội bóng Hoàng gia thắng 18 trong 20 lần tiếp đón Alaves gần nhất. Real Madrid cũng đang sở hữu mạch 9 trận toàn thắng trước đối thủ này, bao gồm hai thắng lợi cùng tỷ số 2-1 ở mùa giải 2025/26. Nếu tiếp tục thất bại trong chuyến làm khách đêm nay, Alaves sẽ phải nhận chuỗi trận thua liên tiếp dài nhất trước một đối thủ trong lịch sử tham dự giải VĐQG Tây Ban Nha của họ.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Alaves

Real Madrid bước vào trận đấu này với danh sách vắng mặt gồm Rodrygo (chấn thương đầu gối), Raul Asencio (chấn thương chân), Ferland Mendy (chấn thương hông) và Endrick (chấn thương cơ khép). Nhằm giữ sức cho các trụ cột trước mật độ thi đấu dày đặc, HLV Jose Mourinho dự kiến sẽ xoay tua một số vị trí so với trận thắng PSV hồi giữa tuần.

Bellingham (phải) có thể sẽ lại "nổ súng" để mang chiến thắng về cho Real Madrid.

Denzel Dumfries, Ibrahima Konate và Dean Huijsen đều sẵn sàng đá chính ở hàng thủ. Trên hàng công, Jude Bellingham sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi ghi bàn thắng đẹp mắt ở đấu trường châu Âu - pha lập công thứ 12 trong 16 bàn gần nhất của tiền vệ người Anh được thực hiện tại Bernabeu. Tài năng trẻ Yan Diomande nhiều khả năng được cho nghỉ để nhường chỗ cho Arda Guler và Vinicius Junior hỗ trợ hai cánh cho trung phong Kylian Mbappe, người đã có 19 bàn thắng sau 18 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Về phía Alaves, đội khách không có sự phục vụ của Facundo Garces và Mikel Rodriguez do chấn thương đầu gối. Hậu vệ cánh Hugo Novoa cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân sau khi tập tễnh rời sân vì đau cơ ở vòng đấu trước.

Với màn trình diễn hiệu quả trước Deportivo, HLV Quique Sanchez Flores nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung đá chính. Mọi hy vọng ghi bàn của đội khách tiếp tục dồn lên vai tiền đạo 30 tuổi Lucas Boye, chân sút đã ghi 6 bàn sau 12 lần ra sân mùa này. Hỗ trợ phía sau anh sẽ là hai tiền vệ giàu kinh nghiệm Denis Suarez và Antonio Blanco.

Những cầu thủ tấn công ấy có thể giúp đội khách tìm được bàn thắng tại Bernabeu. Nhưng để giúp Alaves giành điểm thì e là chưa đủ. Bởi đối thủ của họ hôm nay đang hừng hực khí thế và quan trọng nhất là luôn biết phải làm gì để giành trọn điểm số mỗi khi tiếp đón Alaves.