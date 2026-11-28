Pochettino cảnh báo dàn sao MU trước trận ra mắt Old Trafford: ‘Tôi không phải người dễ tính’

TPO - Sau hai trận đầu tiên đầy sóng gió trên sân khách, HLV Mauricio Pochettino sẽ có màn chào sân Old Trafford khi MU tiếp đón Brentford vào 22h00 tối nay (28/11). Đứng trước áp lực đưa đội bóng thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”, nhà cầm quân người Argentina khẳng định ông sẽ không đóng vai người dễ tính.

Chưa đầy 10 ngày kể từ khi nhận lời dẫn dắt MU, Mauricio Pochettino đã phải trải qua quãng thời gian đầy biến động với những chuyến bay đêm, các quyết định gây tranh cãi của trọng tài, thẻ đỏ và cả một thất bại nặng nề trước Liverpool. Dù vừa phần nào xốc lại tinh thần bằng trận hòa giàu cảm xúc trước Sporting tại Champions League hồi giữa tuần, áp lực tại giải quốc nội vẫn đè nặng lên vai chiến lược gia 54 tuổi.

HLV Pochettino cho biết ông sẵn sàng áp dụng kỷ luật thép để đưa đội bóng tiến lên.

Trận gặp Brentford ở vòng 13 Ngoại hạng Anh tối nay mới là lần đầu tiên HLV Pochettino trực tiếp chỉ đạo đội bóng mới tại thánh địa Old Trafford, trong bối cảnh MU đang ngụp lặn ở nhóm xuống hạng và chưa biết mùi chiến thắng tại giải đấu này kể từ tháng 8.

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng, thông điệp được Pochettino nhấn mạnh nhất trong buổi họp báo chiều 27/11 không nằm ở sơ đồ chiến thuật mà là thái độ làm việc của các cầu thủ. Ông thẳng thắn rạch ròi giữa hai khái niệm dễ gây nhầm lẫn là trở thành một người dễ chịu (nice) và làm những điều tốt nhất cho tập thể (good).

Chiến lược gia người Argentina tuyên bố bản thân ông không phải người dễ tính, nhưng buộc phải làm điều tốt nhất cho tập thể. Theo Pochettino, ban huấn luyện cần biết lúc nào phải tạo bầu không khí gắn kết và lúc nào phải cứng rắn đẩy các học trò ra khỏi vùng an toàn. Nếu chỉ nuông chiều để cầu thủ cảm thấy thoải mái, đội bóng sẽ không bao giờ vượt qua được nghịch cảnh giữa thời tiết khắc nghiệt và lịch thi đấu dày đặc hiện tại.

Để cụ thể hóa sự nghiêm khắc này, cựu thuyền trưởng Tottenham và Chelsea đang duy trì cường độ làm việc lên tới 12 đến 14 tiếng mỗi ngày tại trung tâm huấn luyện Carrington. Thậm chí, ông bận rộn tới mức chưa kịp nhắn tin chào hỏi huyền thoại Sir Alex Ferguson hay các người bạn cũ tại Manchester kể từ ngày nhậm chức.

Pochettino yêu cầu toàn đội phải nâng cao sự tỉ mỉ và trách nhiệm trong khâu chuẩn bị cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Ông xem Carrington là trung tâm của hiệu suất chứ không phải nơi để tận hưởng cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời khẳng định chính ban huấn luyện và CLB sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm lãnh đạo để các cầu thủ toàn tâm toàn ý vào chuyên môn thay vì bị phân tâm bởi những ồn ào bên ngoài.

Dấu hiệu tích cực bước đầu đã xuất hiện trong trận hòa Sporting hôm thứ Tư, khi MU cho thấy khả năng tổ chức đội hình tốt hơn, tranh chấp quyết liệt và giành lại bóng ở khu vực cao hơn bên phần sân đối phương. Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận không thể tạo ra sự hoàn hảo chỉ sau vài buổi tập, nhưng hài lòng vì các học trò đã sẵn sàng tiếp thu triết lý mới.

Các cầu thủ MU sẽ phải tập luyện với cường độ rất nặng dưới thời HLV Pochettino.

Dù vậy, bài toán nhân sự vẫn khiến ông đau đầu trước giờ bóng lăn. Trong khi hậu vệ trẻ Leny Yoro kịp trở lại sau khi kháng cáo thành công án treo giò, Pochettino vẫn phải đối mặt với những lo ngại về lực lượng khi Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko nằm trong nhóm có nguy cơ vắng mặt. Tiền đạo Marcus Rashford mới chỉ bắt đầu tập riêng trở lại trên sân và chưa sẵn sàng thi đấu, còn khả năng ra sân của đội trưởng Bruno Fernandes cũng bỏ ngỏ vào phút chót vì bị nhiễm virus.

Khó khăn còn bủa vây MU khi Brentford bước vào trận đấu này với lợi thế về thời gian nghỉ ngơi do không phải thi đấu giữa tuần. Tuy nhiên, nếu giành trọn 3 điểm tại Old Trafford tối nay, đồng thời Ipswich thất bại trước Aston Villa, MU sẽ có cơ hội tạm thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng, ít nhất cho đến khi Sunderland ra sân vào ngày mai.

Với Pochettino, màn ra mắt khán giả nhà vì thế không đơn thuần là cuộc chiến giành điểm số, mà là bài kiểm tra đầu tiên cho kỷ luật thép mà ông đang nỗ lực tái thiết tại “Nhà hát của những giấc mơ”.