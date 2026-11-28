Nhận định Hà Nội vs Hà Tĩnh, 19h15 ngày 28/11: Giải cứu Harry Kewell

TPO - Nhận định bóng đá Hà Nội vs Hà Tĩnh, vòng 9 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Hà Nội phải thắng Hà Tĩnh để thật sự tìm lại sự hưng phấn, đồng thời giúp chiếc ghế của Harry Kewell được giữ vững.

Nhận định trước trận Hà Nội vs Hà Tĩnh

Cuộc chạm trán lúc 19h15 tối nay tại sân Hàng Đẫy phơi bày sự tương phản rõ rệt về vị thế của hai câu lạc bộ sau chặng khởi đầu LPBank V.League 2026/27. Sở hữu đội hình có chất lượng không tệ nhưng Hà Nội lại đang đứng dưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với khoảng cách 2 điểm (12 so với 14 điểm). Một chiến thắng trên sân nhà là mệnh lệnh bắt buộc để thầy trò HLV Harry Kewell vượt mặt đối thủ, qua đó chấm dứt chuỗi ngày bất ổn kéo dài từ đầu mùa.

Căn bệnh trầm kha của Hà Nội dưới triều đại Harry Kewell nằm ở tâm lý thi đấu thất thường. Đội bóng Thủ đô luôn trình diễn bộ mặt sắc sảo, giàu bản lĩnh mỗi khi chạm trán các ứng viên vô địch trực tiếp như CAHN hay Ninh Bình. Thế nhưng, họ lại liên tục đánh rơi điểm số một cách khó hiểu trước những đối thủ bị đánh giá ngang tầm hoặc yếu hơn, điển hình là hai trận thua gây thất vọng trước HAGL và Đà Nẵng.

Màn ngược dòng đánh bại Thành phố Đồng Nai 3-1 ở vòng đấu trước giúp đội bóng áo tím tạm giải tỏa áp lực, nhưng giới mộ điệu sân Hàng Đẫy cần một chuỗi trận thắng thuyết phục thay vì những khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ.

Về mặt chiến thuật, cuộc đối đầu tối nay là bài kiểm tra khắc nghiệt cho khả năng chống phản công của Hà Nội. Khi chơi tại Hàng Đẫy, HLV Harry Kewell thường yêu cầu học trò đẩy cao đội hình, dâng cả hai hậu vệ biên lên phần sân đối phương để tạo sức ép nghẹt thở.

Cách vận hành này giúp mặt trận tấn công có nhiều phương án tiếp cận cầu môn, đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Hai Long đạt điểm rơi phong độ cao. Cầu thủ sinh năm 2000 vừa trực tiếp kiến tạo bàn gỡ hòa lẫn ghi bàn nâng tỷ số trước Đồng Nai nhờ tư duy di chuyển thông minh vào các khoảng trống giữa hai tuyến.

Tuy nhiên, cấu trúc dâng cao của Hà Nội luôn tiềm ẩn rủi ro chí mạng mỗi khi mất bóng ở trung lộ. Việc để thủng lưới trong cả 5 vòng đấu gần nhất là hồi chuông cảnh báo cho hệ thống phòng ngự đội chủ nhà. Nếu các tiền vệ chỉ luân chuyển bóng qua lại thiếu đột biến và để lộ khe hở giữa hậu vệ biên với trung vệ, Hà Nội rất dễ sập bẫy trước một đối thủ bậc thầy về chuyển đổi trạng thái như Hà Tĩnh.

Phía bên kia chiến tuyến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân ra Bắc với tâm thế của một hiện tượng thú vị bậc nhất giải đấu. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Phan Như Thuật, đội bóng núi Hồng rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của một tập thể chỉ lo trụ hạng. Họ duy trì khối đội hình lùi sâu kỷ luật, giữ cự ly bọc lót kín kẽ và tung đòn trừng phạt cực kỳ lạnh lùng.

Điểm tựa lớn nhất trên hàng công đội khách chính là tiền đạo Daniel Passira. Chân sút từng khoác áo Hà Nội đang bùng nổ dữ dội với 6 pha lập công từ đầu mùa. Sở hữu nền tảng thể hình lý tưởng cùng khả năng độc lập tác chiến tốt, Passira là điểm đến hoàn hảo cho những đường phất bóng sớm từ tuyến dưới của tiền vệ Luiz Antonio.

Nếu giữ được bóng sau nhịp chuyền đầu tiên và xoay người hướng thẳng về khung thành đội bóng cũ, tiền đạo này sẽ đặt hàng thủ Hà Nội FC vào tình trạng báo động đỏ.

Hà Nội tạm vượt qua khủng hoảng sau trận thắng CLB Đồng Nai ở vòng trước. Ảnh: ﻿Hanoi FC.

Phong độ, lịch sử đối đầu Hà Nội vs Hà Tĩnh

Trong 5 vòng đấu gần nhất tại V.League, Hà Nội giành 3 chiến thắng và nhận 2 thất bại. Hàng công đội bóng thủ đô ghi được 8 bàn thắng nhưng hàng thủ chưa một lần giữ sạch lưới, tạo nên các trận cầu cởi mở với trung bình 2,8 bàn mỗi trận. Ở chiều ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện sự lỳ lợm đáng nể khi thắng 2, hòa 2 và chỉ thua 1 trận trong cùng quãng thời gian.

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Hà Nội áp đảo tuyệt đối với 7 chiến thắng, 7 trận hòa và chỉ 1 thất bại sau 15 lần chạm trán. Tuy nhiên, cán cân ở 5 cuộc đụng độ gần nhất lại diễn ra rất cân bằng khi mỗi đội bỏ túi 1 trận thắng trên sân nhà và chia điểm ở 3 trận còn lại. Thống kê này chứng minh Hà Tĩnh không còn e ngại mỗi khi đối đầu với nhà cựu vương.

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Hà Nội vs Hà Tĩnh

Cả hai huấn luyện viên đều nắm trong tay lực lượng sung mãn nhất khi không có bất kỳ trường hợp nào dính chấn thương hay thẻ phạt. Bên phía Hà Nội, HLV Harry Kewell cần sự tỉnh táo của tiền vệ đánh chặn Kevin Felida bên cạnh đội trưởng Đỗ Hùng Dũng để thu hồi bóng hai và bịt kín khoảng trống sau lưng hai hậu vệ biên.

Trên mặt trận tấn công, kinh nghiệm của Nguyễn Văn Quyết kết hợp cùng khả năng tạo đột biến của Nguyễn Hai Long và Aymeric Faurand-Tournaire sẽ hỗ trợ tối đa cho trung phong Andrew Jung kéo giãn cặp trung vệ đối phương.

Về phía đội khách, HLV Phan Như Thuật nhiều khả năng tiếp tục vận hành sơ đồ 5 hậu vệ giăng ngang nhằm phong tỏa không gian chơi bóng của Nguyễn Hai Long. Sự cơ động của Trần Văn Bửu cùng kinh nghiệm bọc lót từ lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc chia cắt tuyến giữa Hà Nội.