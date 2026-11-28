Nhận định MU vs Brentford, 22h00 ngày 28/11: Không thắng bây giờ thì bao giờ?

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Brentford, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. MU đã khát chiến thắng quá lâu. Hôm nay, họ được gặp một Brentford chưa thắng trận sân khách nào từ đầu mùa. Trước cơ hội tốt như vậy, liệu thầy trò Pochettino có nắm bắt?

Nhìn vào bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại, ít ai có thể tin rằng MU lại đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo đến vậy. Sau 11 vòng, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành được vỏn vẹn 8 điểm và ngụp lặn ở vị trí thứ 19 - áp chót bảng xếp hạng. Với chỉ 1 chiến thắng từ đầu mùa và hàng thủ đã để lọt lưới tới 23 bàn, Man Utd đang trải qua khởi đầu tệ hại bậc nhất lịch sử dự Premier League.

Sự xuất hiện của HLV Mauricio Pochettino được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào phòng thay đồ rệu rã, nhưng bài toán cân bằng giữa khả năng tấn công và sự mong manh nơi tuyến dưới vẫn là thử thách cực đại dành cho chiến lược gia người Argentina. 2 trận đã qua ông vẫn chưa biết thắng. Và nếu lại thua Brentford, Pochettino sẽ đi vào lịch sử với tư cách một trong 3 HLV phải nhận thất bại trong hai trận đấu đầu dẫn dắt MU ở Ngoại hạng Anh, một vị thế chẳng lấy làm tự hào.

Trong khi đó, Brentford đang cho thấy bộ mặt ổn định và khó chịu hơn nhiều. "Bầy ong" duy trì bản sắc thực dụng, kỷ luật và cực kỳ nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái cũng như bóng cố định. Vị trí thứ 6, tiệm cận nhóm dự cúp châu Âu và xếp trên những Tottenham, Chelsea hay MU, đã phản ánh sức mạnh của Brentford.

Đã đến lúc HLV Mauricio Pochettino phải giành chiến thắng cho MU

Phong độ của MU tại giải quốc nội là chuỗi ngày đáng quên. Họ đã trải qua mạch 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng tại Ngoại hạng Anh. Trong 5 vòng đấu gần nhất, Man Utd lần lượt bị Leeds cầm hòa 1-1, thua trắng 0-3 trước Bournemouth ngay tại Old Trafford, gục ngã 0-2 trên sân Chelsea, chia điểm đầy hỗn loạn 4-4 với Aston Villa và mới nhất là thảm bại 0-4 trước kình địch Liverpool.

Điểm sáng hiếm hoi giúp thầy trò Pochettino xốc lại tinh thần chính là trận hòa quả cảm trên đất Bồ Đào Nha trước Sporting tại Champions League hồi giữa tuần, nơi đội trưởng Bruno Fernandes tỏa sáng với một cú đúp dù đội nhà phải hứng chịu nhiều quyết định có phần bất công từ trọng tài.

Trái ngược với sự chệch choạc của đối thủ, Brentford bước vào vòng 12 với tâm lý cực kỳ thoải mái. 10 trận vừa qua họ có 4 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 thất bại - bao gồm trận thua sát nút 1-2 trước Liverpool. Tuy nhiên, thống kê sân khách lại là nỗi lo lớn với đội khách khi họ đã trải qua 5 chuyến hành quân liên tiếp không thắng tại Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 1). Nếu có BXH tính riêng cho thành tích xa nhà thì Brentford đang xếp ở nhóm xuống hạng khi họ chưa thắng nổi trận xa nhà nào từ đầu giải.

Brentford đang xếp thứ 6

"Căn bệnh" sợ xa nhà đã diễn ra với Bầy ong từ mùa trước. Nếu nối cuối giai đoạn chiến dịch 2025/26 thì CLB này đã trải qua 10 trận sân khách gần nhất không biết thắng (7 trận hòa, 3 trận thua). Đây là chuỗi trận dài nhất kể từ năm 2018!

Có lẽ cái dớp xa nhà của đối thủ là điểm tựa hiếm hoi để MU tin vào một cuộc chinh phục trước Brentford. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 4/2026, Man Utd đã đánh bại Brentford 2-1 tại Old Trafford nhờ các pha lập công của Casemiro và Benjamin Sesko. Đặc biệt, "Nhà hát của những giấc mơ" luôn là miền đất dữ với Brentford khi MU đã toàn thắng cả 5 lần tiếp đón đối thủ này gần nhất tại Premier League. Trong số 3 CLB đang hiện diện ở Premier League, chỉ có 3 đội thua nhiều trận như thế ở Old Trafford như Brentford.

Với những con số ở trên, có thể thấy Brentford là đối thủ ưa thích nhất để MU đi tìm chiến thắng. Bất kể đội khách đang xếp thứ 6 thì chủ nhà vẫn có đầy đủ điểm tựa để giành 3 điểm vào tối nay. Vấn đề là liệu họ có làm được?

HLV Mauricio Pochettino đón nhận hàng loạt tin vui quan trọng về mặt nhân sự. Trung vệ trẻ Leny Yoro đủ điều kiện ra sân sau khi tấm thẻ đỏ ở trận gặp Liverpool được xóa án. Hậu vệ trái Luke Shaw đã bình phục chấn thương và sẵn sàng tái xuất sau hơn 6 tuần vắng bóng, trong khi ngòi nổ Matheus Cunha cũng trở.

Niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà tiếp tục đặt vào Bruno Fernandes - người chỉ còn cách cột mốc 150 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đúng 1 pha lập công hoặc kiến tạo - cùng Bryan Mbeumo trong ngày tái ngộ đội bóng cũ. Dù vậy, Man Utd vẫn chịu tổn thất không nhỏ khi Carlos Baleba, Benjamin Sesko và Manuel Ugarte tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, còn khả năng ra sân của Marcus Rashford bỏ ngỏ.

Bên phía Brentford, tổn thất lớn nhất nằm ở vị trí trung phong khi chân sút Igor Thiago phải thụ án treo giò 3 trận. Thiago là ngòi nổ số 1 của đội bóng này thời hậu Mbeumo khi anh ghi tới 22 bàn ở mùa trước. Ngoài ra, danh sách bệnh binh của đội khách vẫn còn khá dài với sự vắng mặt của trung vệ trụ cột Nathan Collins cùng Aaron Hickey, Rico Henry, Antoni Milambo và Joshua Dasilva.