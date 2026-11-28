Chung kết đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast: Hà Nội giành trọn bộ HCV

TPO - Hai đội nam, nữ Hà Nội vượt qua những trở ngại ban đầu ở trận chung kết đồng đội để giành chiến thắng chung cuộc trước chủ nhà TP.HCM, góp phần giúp đoàn Hà Nội giành trọn bộ HCV đồng đội và cá nhân nam, nữ giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X.

report Đoàn Hà Nội thống trị Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast Kết thúc 5 ngày thi đấu của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, đoàn Hà Nội thống trị với việc giành cú đúp danh hiệu - chức vô địch Quốc gia và HCV Đại hội Thể thao toàn quốc - cả 4 nội dung.

- Đơn nam:



Vô địch: Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội). Hạng nhì: Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa). Hạng ba: Nguyễn Nhất Long (Hà Nội). - Đơn nữ:



Vô địch: Lê Chúc An (Hà Nội). Hạng nhì: Park Ha Na (TP.HCM). Hạng ba: Lê Thị Thanh Thúy (Công an nhân dân).



- Đồng đội nam:



Vô địch: Hà Nội (Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Nhất Long, Trần Lê Duy Nhất). Hạng nhì: TP.HCM (Yang Jung Soo, Phạm Quốc Phương, Hồ Anh Huy). Hạng ba: Hải Phòng (Phạm Văn Dụ, Đoàn Văn Nam, Nguyễn Văn Hòa).



- Đồng đội nữ:



Vô địch: Hà Nội (Lê Chúc An, Nguyễn Viết Gia Hân). Hạng nhì: TP.HCM (Lê Nguyễn Minh Anh, Park Ha Na). Hạng ba: Công an nhân dân (Đoàn Xuân Khuê Minh, Ngô Vĩnh Hòa).

Nguyễn Tuấn Anh giành cú đúp danh hiệu đơn nam và đồng đội nam. Ảnh: ﻿Dương Triều. Lê Chúc An giành cú đúp danh hiệu đơn nữ và đồng đội nữ. Ảnh: ﻿Hồng Vĩnh. Đồng đội nam và nữ Hà Nội cùng ăn mừng chiến thắng vào sáng 28/11. Ảnh: ﻿Hồng Vĩnh. report Khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của đội nữ Hà Nội Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast - ăn mừng chiến thắng cùng đội nữ Hà Nội. Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân đã chiến thắng áp đảo. Cá nhân Chúc An giành cú đúp vô địch và giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Đánh bại TP.HCM, Hà Nội vô địch đồng đội nam Hà Nội vô địch đồng đội nam giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast sau khi thắng TP.HCM 2-1, trận chung kết kết thúc vào sáng 28/11. Ở trận đơn 1, Nguyễn Nhất Long vượt qua Yang Jung Soo 2&1. Tại trận đơn 2, Nguyễn Tuấn Anh thắng Phạm Quốc Phương 3&2 tạo lợi thế lớn cho đại diện Thủ đô. Dù Hồ Anh Huy gỡ lại một điểm cho TP.HCM khi thắng Trần Lê Duy Nhất 3&2 ở trận đơn 3, Hà Nội vẫn giữ vững chiến thắng chung cuộc 2-1. Tại giải đấu ở Vinpearl Golf Léman, đoàn Hà Nội thau tóm trọn bộ 4 chức vô địch và HCV: Đơn nam, đơn nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Lê Chúc An ăn mừng chiến thắng tại hố 17 Ảnh: Dương Triều. report Nữ Hà Nội vô địch Chúc An đánh bại Minh Anh với tỷ số 2&1. Ở cặp trận còn lại, Gia Hân hoà Park Ha Na. Đồng đội nữ Hà Nội thắng chung cuộc TP.HCM với tỷ số 2-0. video Pha ghi birdie của Nguyễn Nhất Long ở hố 12 report Đồng đội nữ Công an nhân dân tiến gần chiến thắng trận tranh hạng Ba Ở trận tranh HCĐ đồng đội nữ, Công an nhân dân đang dẫn Hải Phòng 0-1 (dự kiến 0-2) sau khi Đoàn Xuân Khuê Minh thắng Nguyễn Thị Vân Anh 7&6 (kết thúc sớm sau 12 hố) . Ở cặp còn lại, Ngô Vĩnh Hòa đang dẫn Phạm Thị Yến Vi 2 UP khi lên hố 17 (trạng thái dormie, chỉ cần thêm một nửa điểm để thắng trận) . Đại diện Công an nhân dân đang nắm lợi thế rất lớn hướng tới tấm HCĐ . Ảnh: Dương Triều.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast - chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng đội nữ Hà Nội. report Cục diện cuộc đua tranh HCĐ đồng đội nam Ở trận tranh HCĐ đồng đội nam Công an nhân dân đang dẫn Hải Phòng 1-0 (dự kiến 1-2) sau khi Nông Quốc Khánh thắng Phạm Văn Dụ 4&3 (kết thúc sớm sau 15 hố). Ở hai cặp còn lại, Đoàn Văn Nam đang dẫn Đào Văn Hoàn 2 UP khi lên hố 16, còn Nguyễn Văn Hòa dẫn Nguyễn Đặng Minh 1 UP khi lên hố 15. Thế trận tranh tấm HCĐ đang diễn ra rất căng thẳng ở những hố cuối. Ảnh: Dương Triều.

report Trận chiến cân não giữa Nguyễn Nhất Long và Yang Jung Soo Trận chiến đồng đội giữa Hà Nội và TPHCM đang diễn ra đặc biệt hấp dẫn. Nguyễn Tuấn Anh chiếm thế áp đảo trước Phạm Quốc Phương, trong khi 2 cặp còn lại cân bằng điểm số - khiến cục diện trở nên khó đoán. Trong số đó, trận đấu giữa Nhất Long và Yang Jung Soo hấp dẫn hơn cả, chạm đến hố 12 và cả 2 cân tài cân sức. Yang Jung Soo - đại diện TPHCM - đang thể hiện phong độ xuất sắc và đưa trận chiến giữa Hà Nội - TPHCM cân bằng hơn. report Tuấn Anh ăn mừng ngạo nghễ sau cú đánh thành công Video: Trọng Quân. report So tài kịch tính ở đồng đội nữ Ở trận chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, cục diện giữa Hà Nội và TP.HCM đang giằng co qua từng hố đấu (tỷ số 0-0, dự kiến 1-1) . Lê Chúc An dẫn 1 UP trước Lê Nguyễn Minh Anh khi bước lên hố 10 . Ở chiều ngược lại, Park Ha Na tạo cách biệt 3 UP trước Nguyễn Viết Gia Hân khi cùng lên hố 10, giúp hai đội cân bằng điểm dự kiến trước nửa sau trận đấu . report Hà Nội bứt lên trước TPHCM Ở trận chung kết đồng đội nam Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Hà Nội đang tạo lợi thế lớn trước TP. Hồ Chí Minh (tỷ số 0 - 0, dự kiến 2½ - ½) . Nguyễn Nhất Long dẫn 1 UP trước Yang Jung Soo khi lên hố 9 . Nguyễn Tuấn Anh bứt phá dẫn 3 UP trước Phạm Quốc Phương khi lên hố 8, còn Trần Lê Duy Nhất đang hòa Hồ Anh Huy khi lên hố 6 . Đội Hà Nội nắm quyền chủ động rõ rệt trên đường đua giành danh hiệu Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast và HCV Đại hội Thể thao toàn quốc . report Tuấn Anh ăn mừng độc đáo ở hố thứ 6 Tuấn Anh ăn mừng bằng động tác mô phỏng ký tên sau khi hoàn thành cú đánh ở hố thứ 6, tiếp tục có điểm UP để vượt lên Phạm Quốc Phương. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Cùng chiêm ngưỡng cú chip-in tuyệt vời của Nguyễn Đặng Minh Nguyễn Đặng Minh (Công an nhân dân) thực hiện cú chip-in đẳng cấp tại hố số 7, trận tranh hạng ba, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Từ ngoài vùng green, golfer này thực hiện đường bóng đầy cảm giác. Bóng tiếp đất êm ái, lăn từ từ theo độ dốc và rơi thẳng vào hố trong sự vỡ òa ăn mừng của vận động viên cùng caddie. report Nhất Long ăn mừng đầy cảm xúc sau cú đánh Nhất Long hoàn thành hố thứ 3 với cú đánh chuẩn mực và nam golfer ăn mừng cảm xúc khi dẫn điểm Yang Jung Soo. Tại trận đơn 2, Nguyễn Tuấn Anh nới rộng cách biệt lên 2 UP trước Phạm Quốc Phương qua hố 2. Ở trận đơn 3, Trần Lê Duy Nhất dẫn 1 UP trước Hồ Anh Huy qua hố 2. Đoàn Hà Nội đã khởi động tốt và vượt lên nhưng cục diện hấp dẫn vẫn còn phía trước. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Hà Nội tạm thời chiếm ưu thế trước TP.HCM Nguyễn Tuấn Anh đang dẫn trước Phạm Quốc Phương 1 UP ở hố 1 trong trận đơn 2 thuộc loạt trận Chung kết đồng đội nam sáng 28/11. Nhà đương kim vô địch đơn nam vẫn duy trì phong độ ổn định tính đến lúc này. Trong khi đó, ở cặp tay đôi còn lại, Nhất Long đang hòa Yang Jung Soo sau 2 hố. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Lê Chúc An và Lê Nguyễn Minh Anh trong cuộc đấu căng thẳng ở chung kết đồng đội nữ Hai đại diện ưu tú của bảng nữ Hà Nội và TP.HCM đối đầu trực tiếp để chinh phục danh hiệu ở nội dung đồng đội Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, đồng thời là tấm HCV danh giá của Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: Hồng Vĩnh. report Nguyễn Viết Gia Hân và Park Ha Na trong cuộc đấu chung kết đồng đội nữ Ở trận chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast đang diễn ra trực tiếp, tỉ số tổng giữa Hà Nội và TP.HCM tạm thời là 0 – 0 (dự kiến 1½ – ½). Lê Chúc An đã vươn lên dẫn 1 UP trước Lê Nguyễn Minh Anh, còn cặp Nguyễn Viết Gia Hân - Park Ha Na đang hòa; cả hai trận đều bước sang hố 2 . Ảnh: Hồng Vĩnh. Chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast bắt đầu với trận đấu giữa Lê Chúc An (nhà vô địch đơn nữ) và Lê Nguyễn Minh Anh. Hai bên tạm hòa 0 - 0 (1/2 - 1/2), bước vào thế giằng co ngay từ hố 2. Ảnh: Dương Triều. report Ngày thi đấu đồng đội nữ giàu cảm xúc của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast Cả đội nữ Hà Nội và TP.HCM đều vượt qua các trận đấu kịch tính trước Hải Phòng và Công an Nhân dân để giành quyền vào chung kết đồng đội nữ Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast. Ngày thi đấu đồng đội nữ giàu cảm xúc của Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast report Vinpearl Golf Léman trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast Bình minh hửng nắng ở Vinpearl Golf Léman, cũng là lúc 2 trận chung kết đồng đội tranh chức vô địch và HCV Đại hội Thể thao bắt đầu. Ở cả 2 nội dung, đoàn Hà Nội cạnh tranh với TP.HCM, hứa hẹn tạo nên những màn so tài căng thẳng. Ảnh: Hiếu Duy. report Bắt đầu thi đấu chung kết đồng đội nam Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) đang đối đầu Yang Jung Soo (TP. Hồ Chí Minh) ở trận chung kết đồng đội nam. report Nhánh đấu đồng đội nữ report Nhánh đấu đồng đội nam

Ngày 27/11, nội dung đồng đội tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast diễn ra sôi nổi tại Vinpearl Golf Léman với trọn vẹn các lượt trận tứ kết và bán kết. Ở bảng nam, hạt giống số 1 Hà Nội khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Cần Thơ 2-1 tại tứ kết, sau đó thắng áp đảo Hải Phòng 3-0 ở bán kết.

Các trận đơn của Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Tuấn Anh hay Trần Lê Duy Nhất giúp đại diện Thủ đô tạo ra cách biệt rõ rệt để giành quyền đi tiếp. Phía đối diện, hạt giống số 2 TP. Hồ Chí Minh vượt qua Thanh Hóa 2-1 ở tứ kết nhờ chiến thắng của Tăng Nhơn Phú, Hồ Anh Huy và Yang Jung Soo.

Bước vào bán kết gặp Công An Nhân Dân, đội bóng phía Nam giành chiến thắng 2½-½ sau hai trận thắng của Nguyễn Đặng Minh và Nông Quốc Khánh cùng trận hòa giữa Đỗ Hồng Giang và Phạm Quốc Phương.

Ở bảng nữ, cuộc đua vé vào chung kết diễn ra căng thẳng với hai loạt playoff. Hà Nội được miễn đấu ở tứ kết, rồi bước vào bán kết và vượt qua Hải Phòng 2-0 nhờ chiến thắng của Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân. Trước đó, Hải Phòng trải qua màn rượt đuổi kịch tính khi hòa Thanh Hóa 1-1 và thắng ở hố playoff đầu tiên nhờ Phạm Thị Yến Vi.

Tại nhánh còn lại, TP.HCM thắng Phú Thọ 2-0 ở tứ kết nhờ Park Ha Na và Lý Anh Nhã Trúc. Ở bán kết gặp Công an nhân dân, hai đội hòa nhau 1-1 sau các trận đơn, buộc phải phân định thắng thua ở hố play-off 1. Lê Nguyễn Minh Anh vượt qua Ngô Vĩnh Hoà để mang về tấm vé chung kết cho TP.HCM.

Khép lại ngày thi đấu đầu tiên, cả hai nội dung nam và nữ đều xác định được cặp đấu chung kết quen thuộc giữa Hà Nội và TP.HCM vào ngày 28/11. Cuộc chạm trán sắp tới hứa hẹn mang đến màn so tài hấp dẫn giữa hai tập thể giàu thành tích. Trong khi đó, Hải Phòng và Công an nhân dân sẽ gặp nhau ở cả hai trận tranh hạng ba nam lẫn nữ, khép lại hành trình đồng đội đầy kịch tính trên sân đấu tại TP.HCM.