53 cô gái Hoa hậu Việt Nam sẵn sàng cho đêm chung khảo

report Hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa

Trước khi bước lên sân khấu chung khảo, 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung với lịch trình đào tạo và hoạt động dày đặc.

Các cô gái được hướng dẫn về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Cuộc thi năm nay có chủ đề Miền hương sắc, tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Vì vậy, hành trình của thí sinh không chỉ xoay quanh các buổi tập luyện để chuẩn bị cho sân khấu. Họ còn được đưa đến nhiều địa phương, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tại Tả Lèng, Lai Châu, các thí sinh được chia thành nhóm để tìm hiểu nhu cầu thực tế, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường.

Việc tham gia từ khâu tìm hiểu, lên kế hoạch đến triển khai dự án là một trong những cơ sở để ban tổ chức đánh giá khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và cách mỗi thí sinh ứng xử với cộng đồng.

Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, tìm hiểu quan họ, bảo vật, di sản và nghệ thuật.