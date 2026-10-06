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Hoa hậu

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53 cô gái Hoa hậu Việt Nam sẵn sàng cho đêm chung khảo

BÁO TIỀN PHONG

TPO - Sáng 6/10, tại Hải Phòng, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng Chung kết.

report Vẻ đẹp rực rỡ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026
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Sáng 6/10, các thí sinh chuẩn bị trang phục lộng lẫy, bước vào buổi họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đây là chặng quan trọng trước khi cuộc thi bước vào vòng chung kết.
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Cận nhan sắc của các cô gái trước đêm Chung khảo toàn quốc. 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung với lịch trình đào tạo và hoạt động dày đặc.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi (sinh năm 2004) quê Ninh Bình.
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Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.
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Thí sinh đã sẵn sàng cho đêm thi quan trọng.
report 53 nhan sắc rực rỡ trên thảm đỏ
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Sáng 6/10, 53 thí sinh xuất hiện rạng ngời tại khu du lịch Đồi Rồng (Hải Phòng) để tham dự Họp báo công bố đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Các cô gái xuất hiện trong diện mạo xinh đẹp nhất.
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Sau thời gian luyện tập, dàn thí sinh đã sẵn sàng cho cột mốc tiếp theo của cuộc thi.
report Hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa

Trước khi bước lên sân khấu chung khảo, 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung với lịch trình đào tạo và hoạt động dày đặc.

Các cô gái được hướng dẫn về catwalk, phong thái, giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Cuộc thi năm nay có chủ đề Miền hương sắc, tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Vì vậy, hành trình của thí sinh không chỉ xoay quanh các buổi tập luyện để chuẩn bị cho sân khấu. Họ còn được đưa đến nhiều địa phương, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tại Tả Lèng, Lai Châu, các thí sinh được chia thành nhóm để tìm hiểu nhu cầu thực tế, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường.

Việc tham gia từ khâu tìm hiểu, lên kế hoạch đến triển khai dự án là một trong những cơ sở để ban tổ chức đánh giá khả năng phối hợp, tinh thần trách nhiệm và cách mỗi thí sinh ứng xử với cộng đồng.

Trong hành trình tìm hiểu văn hóa, các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, tìm hiểu quan họ, bảo vật, di sản và nghệ thuật.

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53 cô gái Hoa hậu Việt Nam được trải nghiệm nhiều nơi, trước khi trở lại Hải Phòng cho hai đêm thi quan trọng.
report 53 thí sinh sẵn sàng tỏa sáng ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Sáng 6/10, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc. 53 thí sinh sau gần hai tháng tập luyện, trải nghiệm văn hóa và thực hiện các dự án cộng đồng đang hướng đến đêm thi quan trọng tại Hải Phòng.

Đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, với sự tham gia của 53 thí sinh. Chương trình được livestream trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong, Hoàng Thành Media và một số nền tảng khác.

Sau đêm thi, ban giám khảo lựa chọn những gương mặt bước tiếp vào vòng Chung kết. Kết quả được đánh giá dựa trên phần thể hiện trong đêm Chung khảo cũng như quá trình tham gia cuộc thi. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất được gọi tên.

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Thí sinh có gần một tháng tập luyện ở Hải Phòng, chuẩn bị cho đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chung khảo Hoa hậu #Thí sinh Hoa hậu Việt Nam #Vòng thi Hoa hậu #Chương trình truyền hình trực tiếp

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