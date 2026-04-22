Xúc động những kỷ vật ‘kể chuyện’ cuộc đời của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hoài Nam

TPO - Lá thư trước giờ hy sinh, chiếc cặp cũ hay chiếc rương gỗ giản dị là những kỷ vật gắn bó với cuộc đời của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

tp-tbt.jpg
Khu lưu niệm Hà Huy Tập (tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh) rộng hơn 1.500m², là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Những năm gần đây, khu di tích được quan tâm tu bổ, tôn tạo nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông (24/4/1906 – 24/4/2026), qua đó góp phần bảo tồn giá trị lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.
tp-tbt-5.jpg
Trong khuôn viên, ngôi nhà tranh ba gian nơi cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra và lớn lên, được phục dựng, giữ gần như nguyên trạng. Ngôi nhà này trước đây cách vị trí hiện tại khoảng 3km, được di dời về khu lưu niệm từ năm 1977. Năm 2004, ngôi nhà trong khu lưu niệm Hà Huy Tập được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
tp-uhsjs.jpg
tp-tbt-2.jpg
Bên trong và khu vực hiên ngôi nhà tranh hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật nguyên gốc, gắn liền với đời sống sinh hoạt của gia đình cố Tổng Bí thư như giường tre, sập gỗ đựng lúa, cũi đựng thức ăn, cối xay lúa, lưỡi cày, bộ ấm chén...
tp-tbt-3.jpg
Không gian trưng bày tại khu lưu niệm giới thiệu hệ thống tài liệu, hình ảnh và hiện vật tái hiện chân thực cuộc đời hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư.
tp-tbthgss.jpg
Nổi bật có bức ảnh vợ chồng cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập chụp năm 1928. Ngoài ra các bài báo, thư từ những năm đầu thập niên 1930, cùng nhiều kỷ vật như cặp da, hộp bút, đèn đồng và chiếc rương gỗ từng theo ông trong những năm tháng hoạt động bí mật.
tp-hshsjsks.jpg
Đặc biệt, bức thư cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập gửi về cho gia đình trước khi hy sinh là một trong những kỷ vật để lại nhiều xúc động. Trong thư, cố Tổng Bí thư nhắn nhủ: “Gia đình và bạn hữu chớ xem tôi như là người chết mà phải buồn; trái lại, nên xem tôi như là người còn sống, nhưng đi vắng một thời gian vô hạn…”. Những dòng chữ giản dị nhưng toát lên khí phách kiên cường, sự điềm tĩnh và tinh thần lạc quan của người chiến sĩ cách mạng trước thời khắc sinh tử.
tp-sjsjhs.jpg
tp-hay.jpg
Chiếc cặp da, hộp bút và đèn đồng là những vật dụng gắn bó với cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những ngày đầu dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng cho đến giai đoạn hoạt động sôi nổi sau này.
tp-96th.jpg
Chiếc rương gỗ cũ kỹ từng gắn bó, theo chân cố Tổng Bí thư trong những năm tháng hoạt động bí mật đầy gian nan, thử thách.
tp-shjsj.jpg
Các di vật, hiện vật, hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập hiện chủ yếu được trưng bày tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng).

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư (1936 - 1938), ông đã cùng Trung ương Đảng đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, củng cố phong trào cách mạng trong giai đoạn đầy khó khăn. Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản với câu nói khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”.

#Hà Tĩnh #Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập #kỷ vật #Cẩm Hưng #Khu mộ Hà Huy Tập #cuộc đời của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

