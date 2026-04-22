Xúc động những kỷ vật ‘kể chuyện’ cuộc đời của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư (1936 - 1938), ông đã cùng Trung ương Đảng đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, củng cố phong trào cách mạng trong giai đoạn đầy khó khăn. Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản với câu nói khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!”.