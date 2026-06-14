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Vua Charles và thành viên cấp cao Hoàng gia Anh đồng loạt xuất hiện trên ban công Điện Buckingham

Ngọc Ánh

TPO - Vua Charles III cùng các thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh đồng loạt xuất hiện trên ban công Điện Buckingham trong sự kiện ngày 13/6 (theo giờ địa phương). Dịp này, truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý vào Vương phi Kate.

Vua Charles III tái xuất

Ngày 13/6 (theo giờ địa phương), các thành viên Hoàng gia Anh tham dự lễ duyệt binh Trooping the Colour, sự kiện mừng sinh nhật chính thức hằng năm của nhà vua tại London.

Vua Charles III dẫn đầu các thành viên Hoàng gia Anh xuất hiện trước công chúng trong phần kết của lễ duyệt binh Trooping the Colour.

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Vua Charles III và các thành viên Hoàng gia Anh tại sự kiện. Ảnh: Getty.

Từ ban công cung điện, ông vẫy chào đám đông tập trung dọc đại lộ The Mall - tuyến đường nổi tiếng nối Cung điện Buckingham với Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London - trước khi cùng các thành viên hoàng gia theo dõi màn bay biểu diễn của Không quân Hoàng gia Anh.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn của đội bay nhào lộn Mũi tên đỏ, với những vệt khói đỏ, trắng và xanh được tạo ra trên bầu trời khi các máy bay lướt qua phía trên.

Sau màn bay biểu diễn, các thành viên hoàng gia đứng nghiêm trong lúc quốc ca vang lên. Nhà vua tiếp tục vẫy chào người dân trước khi trở lại bên trong Cung điện Buckingham.

Đây là lần thứ tư Vua Charles III được quân đội tổ chức lễ mừng sinh nhật chính thức thường niên.

Đồng hành cùng ông là phần lớn các thành viên cấp cao của hoàng gia, gồm Hoàng hậu Camilla, Thái tử William, Vương phi Kate Middleton cùng ba người con là Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis.

Cũng xuất hiện trên ban công còn có Công chúa Anne và Phó Đô đốc Sir Tim Laurence, Hoàng tử Edward và Sophie (Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh), Công tước và Nữ công tước xứ Gloucester, cùng Công tước xứ Kent.

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Nhà vua và hoàng hậu vẫy chào đám đông tập trung dọc đại lộ.

Theo People, sau giai đoạn nhiều biến động đối với Hoàng gia Anh, Vua Charles III có nhiều lý do để ăn mừng. Một tuần trước, ông tham dự lễ cưới lần thứ hai của người cháu Peter Phillips. Trước đó, nhà vua cũng có chuyến thăm Mỹ được đánh giá thành công vào tháng 4.

Dù ngày sinh thực tế của Vua Charles III là 14/11, các hoạt động mừng sinh nhật công khai dành cho ông vẫn được tổ chức hằng năm vào tháng 6.

Truyền thông đổ dồn vào Vương phi Kate và ba con

Dịp này, truyền thông cũng đổ dồn sự chú ý vào Kate. Vương phi xứ Wales diện bộ trang phục màu xanh nhạt của nhà thiết kế Catherine Walker, kết hợp chiếc mũ đồng điệu do Philip Treacy thiết kế, với các chi tiết nhấn màu trắng.

Vương phi Kate cài huy hiệu nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với trung đoàn thuộc lục quân Anh mà cô giữ vai trò Đại tá danh dự. Vương phi cũng đeo đôi hoa tai ngọc trai hình hoa Cassandra Goad làm điểm nhấn.

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Kate di chuyển bằng cỗ xe ngựa Ascot Landau cùng các con.

Trong dịp này, Kate Middleton còn phối trang phục đồng điệu với ba người con. Hoàng tử George và Hoàng tử Louis cùng đeo cà vạt màu xanh giống nhau. Chiếc váy trắng của Công chúa Charlotte cũng được điểm xuyết những chi tiết màu xanh tinh tế.

Vương phi và ba con chiếm trọn sự chú ý ở sự kiện quan trọng. Khi màn bay biểu diễn của phi đội kết thúc, Louis hào hứng vẫy tay chào đám đông với nụ cười toe toét, còn Charlotte ngoái nhìn những người hâm mộ đang reo hò bên dưới, được Kate nhẹ nhàng đặt tay lên vai hướng dẫn.

Tháng 3/2024, Vương phi Kate xác nhận mắc ung thư, căn bệnh được phát hiện sau một cuộc phẫu thuật vùng bụng. Suốt năm đó, cô phải tạm gác lại phần lớn các nghĩa vụ hoàng gia để tập trung hồi phục, cho đến tháng 9/2024 mới chính thức hoàn tất quá trình hóa trị.

Đầu năm 2025, sau chuyến thăm bất ngờ tới Bệnh viện Royal Marsden, Kate cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi căn bệnh của mình đã bước vào giai đoạn thuyên giảm.

Ngọc Ánh
People
#Vua Charles III #Hoàng gia Anh #Trooping the Colour #Lễ kỷ niệm sinh nhật #Kate Middleton #Hoàng tử Louis #London

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