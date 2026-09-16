VTV chính thức sở hữu bản quyền Asian 20

Theo đó, VTV được cấp quyền khai thác độc quyền đối với Đại hội trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm quyền phát sóng trên các kênh truyền hình quảng bá, truyền hình trả tiền (mặt đất, vệ tinh, cáp - miễn phí và trả tiền), Internet, di động, video theo yêu cầu.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến ngày 04/10/2026 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), quy tụ hơn 15.000 VĐV, HLV và quan chức thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất khu vực, nơi hội tụ những cuộc tranh tài đỉnh cao của các VĐV xuất sắc nhất châu lục ở 43 môn (71 phân môn) với 469 nội dung tranh huy chương.

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp Lễ khai mạc, Lễ Bế mạc, bình luận các môn thi đấu, cùng toàn bộ hành trình thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Khung giờ phát sóng thi đấu ASIAD 20 dự kiến từ 08h00 đến 21h00 hàng ngày từ ngày 19/9/2026 đến 4/10/2026. Lịch thi đấu chi tiết, diễn biến kết quả và hình ảnh thi đấu liên tục được cập nhật trên website vtv.vn và hệ sinh thái mạng xã hội của VTV.

Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các nội dung về ASIAD 20 trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các nội dung đồng hành xem lại (VOD) và các luồng truyền hình trực tiếp (livestream) thi đấu cùng giờ (nếu có) sẽ được ưu tiên đăng tải trọn vẹn trên ứng dụng VTVgo.

Bên cạnh đó, VTV sẽ ưu tiên nguồn lực phóng viên, quay phim hùng hậu tác nghiệp tại nước chủ nhà phối hợp cùng các phóng viên thường trú của VTV tại Nhật Bản để theo sát hành trình thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam, kịp thời chuyển tải những thành tích, dấu ấn và câu chuyện của các vận động viên Việt Nam cũng như các nét đặc sắc về văn hóa, con người và công tác tổ chức của nước chủ nhà tới khán giả cả nước. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm mang đến cho khán giả những nội dung bên lề hấp dẫn và giàu giá trị thông tin trong suốt thời gian diễn ra ASIAD 20 trên VTV.