Trực tiếp Việt Nam vs Kyrgyzstan 1-0 (H1): Vào!!! Đình Bắc ghi tuyệt phẩm

TPO - Nguyễn Đình Bắc thực hiện pha đi bóng trước vòng cấm đối thủ trước khi tung pha dứt điểm kỹ thuật đưa bóng găm vào góc cao, ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước Kyrgyzstan 1-0.

report Hàng thủ Việt Nam đang phải gồng mình chống đỡ 38': Trong vòng vài phút, các cầu thủ Kyrgyzstan đã tung ra đến 3 pha dứt điểm. Các hậu vệ Việt Nam đang làm tốt khâu bọc lót song đội không thể để tình hình tiếp diễn. report May mắn cho đội tuyển Việt Nam 35': Một tình huống thoát thua mười mươi của Việt Nam khi Erbol Atabaev đón bóng thoải mái trước khung thành. Trước mắt anh chỉ có Trung Kiên nhưng Erbol Atabaev lại đưa bóng vào đúng vị trí của thủ môn Việt Nam. report Thêm cú dứt điểm từ phía Kyrgyzstan 32': Số 19 Astanakulov lấy bóng ở giữa vòng cấm. Lần này anh bắt volley cực mạnh nhưng bóng đi vọt xà. report Nguy hiểm 28': Quang Vinh cầm bóng giữa vòng cấm rồi quyết định đi bóng, nhưng anh lép vế về thể hình khiến tiền vệ Kyrgyzstan cướp bóng. Rất may là cú sút của số 19 bên phía Kyrgyzstan đi không chính xác. report Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tự tin 24': Bàn mở tỷ số của Đình Bắc mang tới tự tin cho đội tuyển Việt Nam. Các đồng đội của anh cũng đang tự tin cầm bóng, áp sát vòng cấm đối phương. goal VÀO, ĐÌNH BẮC LẬP SIÊU PHẨM 19': Khi hàng tiền vệ tuyển Việt Nam bế tắc, Đình Bắc đã tự mình làm nên khoảnh khắc ngôi sao. Anh đưa trái bóng đi hình vòng cung, găm vào góc chữ A khiến thủ môn Kyrgyzstan bất lực. report Đình Bắc đang lẻ loi 18': Đình Bắc cầm bóng bên cánh trái. Anh lướt đi giữa 3 cầu thủ áo đỏ. Tuy nhiên, do không có ai hỗ trợ nên tiền đạo của đội tuyển Việt Nam đã bị cản phá dễ dàng. report Các tiền vệ Việt Nam đang lép vế Nhật Nam và Quang Vinh là các tiền vệ nhỏ nhắn và cũng không quá kỹ thuật. Vì vậy mà trước tuyến tiền vệ Kyrgyzstan, hàng tiền vệ Việt Nam đang lép vế. report Đội tuyển Việt Nam lên bóng khó nhọc 10': Sức mạnh từ phía Kyrgyzstan khiến khâu lên bóng của Việt Nam trở nên khó khăn. Các cầu thủ áo trắng gần như không thể tiến sâu vào phần sân đối thủ. report Kyrgyzstan đang cầm bóng nhiều hơn 5': Trong thời gian đầu, các vị khách đang kiểm soát thế trận tốt hơn. Họ cầm bóng nhiều và chủ động kiểm soát tuyến giữa. foul Trận đấu bắt đầu report Đội hình ra sân của Kyrgyzstan Kyrgyzstan: Erzhan Tokotaev, Valerii Kichin, Said Datsiev, Khristiian Brauzman, Eldiiar Zarypbekov, Kimi Merk Bern, Odilzhon Abdurakhmanov, Kairat Zhyrgalbek uulu, Sirozhiddin Astanakulov, Manas Karipov, Erbol Atabaev report Đội hình ra sân của Việt Nam Văn Tùng được tin dùng ngay từ đầu. Trong khi đó, Trung Kiên trấn giữ trong khung gỗ. Chí Khải cũng sẽ có màn chào sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Đội hình ra sân của Việt Nam: Trung Kiên, Thành Chung, Lương Chí Khải, Hồng Phúc, Đức Anh, Quang Vinh, Tuấn Tài, Nhật Nam, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Tùng.

Trong buổi phỏng vấn trước trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tạo điều kiện để khai thác tối đa năng lực của từng cá nhân. Nhiệm vụ này càng trở nên cấp thiết khi sau trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa, 4 thành viên Công an TPHCM gồm Olaha Mạnh Đức, Nhật Minh, Quốc Cường và Lê Giang đã trở về CLB chủ quản phục vụ cho cuộc so tài cùng Buriram ở Shopee Cup.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan cũng cho thấy sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và thái độ tôn trọng dành cho đối thủ. Vị chiến lược gia này tiết lộ ông đã nghiên cứu kỹ băng hình trận đấu giữa Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa cũng như một số màn trình diễn gần đây của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Qua quá trình phân tích, ông Urmat Abdukaimov đánh giá rất cao tính tổ chức trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đồng thời thừa nhận chất lượng chuyên môn đáng gờm của đại diện Đông Nam Á. Không dừng lại ở việc xem băng hình, thuyền trưởng đội tuyển Kyrgyzstan còn chủ động tham khảo thông tin từ cậu học trò Odilzhon Abdurakhmanov - tiền vệ đang khoác áo CLB Thanh Hóa - để nắm bắt sâu hơn về thói quen chơi bóng của các cầu thủ bản địa cũng như điều kiện thi đấu thực tế.

Sự dè chừng của vị thuyền trưởng bên phía Kyrgyzstan là hoàn toàn có cơ sở nếu nhìn lại những duyên nợ giữa hai nền bóng đá trong năm nay. Thực tế, cuộc đối đầu sắp tới mang đậm dấu ấn của màn tái ngộ thú vị.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra hồi đầu năm, chính HLV Kim Sang-sik cùng lứa trụ cột nòng cốt hiện đang góp mặt ở đội tuyển quốc gia như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Lý Đức hay Nguyễn Thanh Nhàn đã từng chạm trán lứa trẻ của Kyrgyzstan. Ở trận cầu năm ấy, bản lĩnh của các cầu thủ Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc để mang về chiến thắng thuyết phục 2-1. Trải nghiệm đó sẽ giúp họ dẫn dắt đội nhà vượt qua khó khăn?

Xem màn trình diễn của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn