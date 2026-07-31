Trực tiếp Việt Nam 0-0 Singapore (Hiệp 2): Chủ nhà vẫn miệt mài tìm kiếm cơ hội

TPO - Đội tuyển Việt Nam vãn đang tạo nên sóng gió về phía cầu môn Singapore. Văn Vĩ, Tiến Anh liên tiếp leo biên và tạt bóng miệt mài, Hoàng Hên và Tài Lộc cũng liên tục làm bóng nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì vẫn chưa xuất hiện.

report Tiến Anh bỏ lỡ 60': Tài Lộc lướt đi đầy dũng mãnh để tạo cơ hội cho Xuân Son. Sau đó bóng đến chân Hoàng Hên và cuối cùng là Tiến Anh dứt điểm. Nhưng bóng lại bay ra ngoài. Việt Nam vẫn chưa gặp may. report Xuân Mạnh bị đau, nhưng không có penalty cho chủ nhà 55': Đội tuyển Việt Nam vẫn tấn công miệt mài và tạo ra nhiều cơ hội. Trong một pha tranh chấp gần khung thành, Xuân Mạnh đã bị đau. Trọng tài đang tham khảo VAR và kết luận là không có penalty cho Việt Nam. report NHM tại Mỹ Đình trải qua phen hú vía 50': Song Ui-young lấy bóng rồi tung ra cú sút hiểm. Bóng đi lệch cột trong gang tấc. Đây là pha bóng nguy hiểm nhất mà đội khách tạo ra từ đầu trận này. report Không vàoooo 47': Xuân Son làm tường rất tốt, hút các hậu vệ Singapore để Hoàng Hên rảnh chân dứt điểm từ cự ly 18 mét. Tiếc rằng cú ra chân của anh lại đi thiếu chính xác. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Sau 9 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn, đội tuyển Việt Nam chấp nhận tỷ số 0-0. Đội sẽ phải cải thiện hơn, làm tốt hơn những mảng miếng tấn công trong hiệp 2. report Hiệp 1 dễ khép lại với tỷ số 0-0 45': Giống như trận Indonesia vs Timor Leste, đội mạnh hơn đã ép sân nghẹt thở trong hiệp đầu nhưng không thể ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đành đợi cơ hội trong hiệp 2. substitution Đình Bắc rời sân 40': Sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, Đình Bắc đã bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân. Anh tỏ rõ sự thất vọng. report Thế trận rất hấp dẫn với liên tiếp các cơ hội của đội tuyển Việt Nam 35': Các tiền vệ áp đỏ áp sát tầm cao khiến Singapore liên tục mất bóng. Và từ đó, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng các cú đá vẫn chưa đi vào lưới một cách rất thiếu may mắn. Xuân Son ngả người móc bóng chưa hiểm, sau đó Thành Chung vừa lái bóng đi sát sạt cột dọc. Ảnh: Anh Tài report Hoàng Đức bị xà ngang từ chối 30': Thêm một tình huống thiếu may mắn với đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức lấy bóng rồi tung ra cú sút căng như điện xẹt. Một lần nữa, xà ngang lại từ chối anh. report Quá tiếc cho đội tuyển Việt Nam 27': Với các tình huống dàn xếp ăn ý, đội tuyển Việt Nam đang khiến hàng thủ Singapore lao đao. Đình Bắc không thể đón đường căng ngang của Xuân Son và ở tình huống sau đó, Thành Chung đánh đầu ra ngoài rất tiếc nuối. report Lại là Đình Bắc phung khí 22': Tiếp tục là Tiến Anh tạo cơ hội ngon ăn và tiếp tục là pha bỏ lỡ của Đình Bắc. Tiền đạo của CAHN băng vào sút volley khiến trái bóng lên trời khi điểm tiếp xúc của anh không tốt. report Tiếc quá, Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội tốt 18': Tiến Anh dẫn bóng từ sân nhà và sút xa quyết đoán. Thủ môn Singapore đẩy bóng trúng vị trí của Đình Bắc. Rất tiếc khi pha volley của chân sút này lại đi lên trời. report Singapore đang 'cách ly' Xuân Son, Hoàng Hên với phần còn lại của đội tuyển Việt Nam 17': Các pha áp sát nhanh khiến Xuân Son và Hoàng Hên khó kiểm soát bóng. Cả hai đang lẻ loi trên hàng công đội tuyển Việt Nam. report Không được 12': Đình Bắc nhận bóng bên hành trái rồi đi bóng mạnh mẽ, anh tung cú sút căng. Bóng đi ra mép ngoài lưới, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc. report Singapore gây ra khó khăn cho đội tuyển Việt Nam 10': Nhờ cự ly đội hình tốt mà Singapore đã khiến đội tuyển Việt Nam khó có thể lên bóng mượt mà. Tốc độ trận đấu vì thế chậm, đội tuyển Việt Nam chưa thể áp đặt thế trận. report Thế trận đang giằng co 5': Singapore giữ cự ly đội hình tốt khiến đội tuyển Việt Nam chưa thể dồn đội hình lên tấn công. Thế trận lúc này rất giằng co. foul Trận đấu bắt đầu report Hai đội vừa hoàn tất nghi thức cử hành quốc ca tại sân Mỹ Đình report Đội tuyển Việt Nam đang làm nóng trong sân, sẵn sàng cho trận chiến ảnh: Trọng Tài report Trời đổ mưa nhưng không ngăn được sự nhiệt huyết và háo hức của các CĐV report NHM đang đổ về những khán đài tại Mỹ Đình ảnh: Trọng Tài report Đội hình xuất phát của Singapore report Bám sát nhau trên bảng vàng AFF/ASEAN Cup Singapore từng có 4 lần đăng quang giải vô địch Đông Nam Á (1998, 2004, 2007, 2012), trong khi Việt Nam đã có 3 lần vô địch (2008, 2018, 2024). Đây chính là 2 đội bóng bám sát nhau ở bảng vàng AFF/ASEAN Cup. Cả hai cùng thua Thái Lan và hơn Malaysia. report 'Cơn ác mộng' Xuân Son Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam đã vượt qua Singapore trong cả 2 lượt trận (thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà, tổng tỷ số 5-1). 3/5 bàn của Việt Nam do Xuân Son ghi. Trong 2 năm qua, chưa chân sút nào chọc thủng lưới Singapore nhiều đến vậy. report Thành tích đối đầu cân bằng Hai đội đã chạm trán tổng cộng 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việt Nam chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại. Sự cân bằng là rõ rệt nhưng trong 10 năm qua, Singapore thất thế khi không thắng nổi trận nào. Kể từ sau năm 1998, Việt Nam đang duy trì chuỗi 16 trận liên tiếp không thua trước Singapore (gồm 8 trận thắng và 8 trận hòa, ghi 20 bàn và chỉ lọt lưới 7 bàn). report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam Lê Giang vẫn trấn giữ khung thành. Anh sẽ được hỗ trợ bởi Tiến Anh, Văn Vĩ, Văn Hậu và Xuân Mạnh, Thành Chung. Ở tuyến trên, Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên sẽ là bộ ba tấn công của tuyển Việt Nam.

Tính từ năm 1993 đến nay, hai đội đã đụng độ hơn 20 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cán cân thành tích đang nghiêng về phía Việt Nam với nhiều chiến thắng hơn, nhưng Singapore luôn là vật cản vô cùng khó chịu.

Sức mạnh giữa 2 đội tuyển đảo chiều theo từng giai đoạn. Từ 1998 - 2010 là thời kỳ bóng đá Singapore làm mưa làm gió ở khu vực nhờ chính sách nhập tịch triệt để. Họ đã 3 lần vô địch Đông Nam Á trong giai đoạn này, Ký ức đáng nhớ nhất chính là trận chung kết Tiger Cup 1998 tại Hà Nội, khi bàn thắng bằng lưng lịch sử của Sasikumar đã dập tắt giấc mơ vô địch của một thế hệ vàng Việt Nam.

Trong quãng thời gian đó, chính Việt Nam đã ngắt mạch thăng hoa của Singapore bằng chiến thắng ở AFF Cup 2008. Trên hành trình năm đó, tuyển Việt Nam đòi lại món nợ cũ tại bán kết nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải sau đường kiến tạo của Công Vinh. Chiến thắng 1-0 tại Singapore đã mở đường cho thầy trò HLV Calisto thẳng tiến đến ngôi vô địch Đông Nam Á.

10 năm qua, Singapore cùng lắm cũng chỉ cầm hòa Việt Nam

Sau lần đăng quang AFF năm 2012 tới nay, bóng đá đảo quốc sư tử đi xuống. Xét về tương quan lực lượng hiện tại, thế cờ đã có sự thay đổi rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam vượt trội về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA lẫn chất lượng đội hình, sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dầy.

Trong khi đó, bóng đá Singapore đang trong giai đoạn chuyển giao và tái thiết, thi đấu dựa nhiều vào tính kỷ luật cùng lối chơi phòng ngự phản công bóng bổng quen thuộc. Tại Mỹ Đình, liệu lối chơi khá chân phương của họ có hạ gục được một tuyển Việt Nam đa dạng trong tấn công?