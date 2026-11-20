U17 Việt Nam thua ngược Bỉ trong ngày ra mắt World Cup

TPO - Lần đầu dự U17 World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland sớm vươn lên dẫn trước nhờ công Sỹ Bách, nhưng sau đó để U17 Bỉ ngược dòng thắng 3-2.

foul Hết giờ, U17 Bỉ 3-2 U17 Việt Nam 90'+5: Trận đấu kết thúc, U17 Việt Nam dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng không thể có một trận hoà trước Á quân U17 châu Âu - U17 Bỉ. report U17 Việt Nam nắm thế chủ động 90'+2: U17 Việt Nam chủ động cầm bóng, áp đặt thế trận. Nhưng U17 Bỉ cũng chơi áp sát đầy khó chịu. time Bù giờ 5 phút 90': Trận đấu có thêm 5 phút bù giờ. U17 Việt Nam có thêm 5 phút để tìm kiếm một trận hoà. goal Vàooooo! 84': Chu Ngọc Nguyễn Lực có một siêu phẩm đá phạt góc vào lưới U17 Bỉ. Bóng đi cong, xoáy vào thẳng góc chết khiến thủ thành U17 Bỉ bó tay. Tỷ số được rút ngắn xuống thành 2-3 cho U17 Việt Nam. corner Dứt điểm 80': Sau hàng loạt đường chuyền luân chuyển bóng trước vòng cấm U17 Bỉ, bóng đến chân Nguyễn Lực. Dù vậy, pha dứt điểm của Nguyễn Lực chỉ đem về một quả phạt góc cho U17 Việt Nam. var Không có thẻ đỏ cho Nguyễn Lực 74': Chu Ngọc Nguyễn Lực đã không thể kiềm chế cảm xúc. Cầu thủ của U17 Việt Nam đã đẩy ngã cầu thủ U17 Bỉ. Sau khi check VAR, trọng tài chính điều khiển trận đấu không cho rằng đó là pha bóng bạo lực. Thẻ vàng được giữ nguyên. corner Không vào! 69': Nguyễn Lực đi bóng thẳng vào vòng cấm U17 Bỉ. Pha chuyền bóng bị hậu vệ U17 Bỉ cản phá, bóng đến chân Duy Khang. Cầu thủ vừa vào sân thay người tung cú sút hiểm hóc. Đáng tiếc bóng đập người hậu vệ U17 Bỉ đi hết đường biên ngang. substitution U17 Việt Nam có 2 sự thay đổi người 67': U17 Việt Nam có hai sự thay đổi người. Tiền đạo Mạnh Quân và Duy Khang được tung vào sân. Đại Nhân và Quý Vương là hai cầu thủ được rút ra nghỉ. var Không có thẻ đỏ cho U17 Bỉ 65': U17 Việt Nam dùng quyền khiếu nại thứ 2 về pha vào bóng nguy hiểm của U17 Bỉ. Nhưng trọng tài chính điều hành trận đấu không cho rằng đó là một pha phạm lỗi đủ nhận thẻ đỏ. goal Vàooooo! 60': Từ pha mất bóng giữa sân, U17 Bỉ đoạt bóng và tổ chức phản công. Bóng đến chân tiền đạo số 17 của U17 Bỉ. Với sức dướn vượt trội, Phillips tung cú sút nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ. corner Dứt điểm 54': Từ tình huống phản công, Nguyễn Lực đi bóng lắt léo trước khi chuyền bóng cho đồng đội. Đáng tiếc pha dứt điểm đập chân hậu vệ U17 Bỉ đi hết đường biên ngang. Phạt góc cho U17 Việt Nam. report U17 Việt Nam chưa thể tạo ra khác biệt 51': U17 Việt Nam chủ động chơi đôi công, cầm bóng. Dù vậy, U17 Bỉ có thể hình, thể lực vượt trội khiến cho U17 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong các tình huống lên bóng. substitution U17 Việt Nam thay người 46': U17 Việt Nam có sự thay đổi người. Trọng Phong vào sân thay cho Trí Dũng. foul Hiệp hai trận đấu bắt đầu 46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu, U17 Việt Nam cần tự tin chơi bóng tìm bàn gỡ hoà. foul Hết hiệp một, U17 Bỉ 2-1 U17 Việt Nam 45'+3: Hiệp một trận đấu kết thúc với lợi thế nghiêng về U17 Bỉ. Thầy trò HLV Cristiano Roland cần tự tin hơn để vượt khó trong hiệp hai trận đấu. time Bù giờ 3 phút 45': Hiệp một trận đấu có thêm 3 phút bù giờ. goal Vàooooo! 43': Có được bàn thắng gỡ hoà, U17 Bỉ có lợi thế tâm lý lớn. U17 Bỉ tiếp tục áp đảo U17 Việt Nam. Từ tình huống chuyền bóng xuống đáy biên và căng ngược trở lại vào trong. U17 Bỉ có thêm bàn thắng vào lưới U17 Việt Nam. goal Vàooooo! 39': Sau hàng loạt pha hãm thành, U17 Bỉ cuối cùng cũng trọc thủng lưới U17 Việt Nam. Bóng được chuyền xuyên tuyến, tiền vệ cánh của U17 Bỉ xâm nhập và tung ra cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Xuân Hoà. report U17 Bỉ bế tắc 36': U17 Bỉ đang có thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng đại diện đến từ châu Âu không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn Xuân Hoà. report Dứt điểm 31': U17 Việt Nam tổ chức pressing ngay bên phần sân đối phương. Chu Ngọc Nguyễn Lực có bóng và khoảng trống để tung ra cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30m. Đáng tiếc, pha dứt điểm quá nhẹ. corner Nguy hiểm 29': U17 Bỉ liên tiếp tung các đường chuyền bóng bổng vào trong vòng cấm của U17 Việt Nam. Từ pha phạt góc, bóng đến chân U17 Bỉ. May mắn, pha dứt điểm của U17 Bỉ trúng người Mạnh Cường. U17 Việt Nam kịp thời phá bóng giải nguy. report U17 Việt Nam phản công 24': Minh Thủy cắt đường chuyền từ pha phạt góc và dốc bóng lao lên phản công. Đáng tiếc, hậu vệ U17 Bỉ lùi về nhanh và kịp thời truy cản pha đẩy bóng hơi dài của Minh Thuỷ. report Thủ thành Xuân Hoà chơi tỉnh táo 19': Một cú lật bóng từ ngoài vòng cấm đã đến được Philips. Nhưng sau cú đỡ ngực tiền đạo của Bỉ đã bị Đăng Khoa phá bóng ngay. Phạt góc cho U17 Bỉ. Thủ thành Xuân Hòa tỉnh táo đã đẩy bóng ra. report Thế trận giằng co 16': U17 Việt Nam chủ động chơi áp sát tầm cao. Các học trò HLV Roland tạo ra không ít bối rối cho đại diện đến từ châu Âu. U17 Bỉ thường xuyên phải luân chuyển bóng trong tư thế quay lưng. report Nguy hiểm! 11': U17 Bỉ có tình huống phạt góc, bóng được đưa vào vòng cấm. Tiền đạo U17 Bỉ ở tư thế thuận lợi nhưng đưa bóng ra ngoài trong ngỡ ngàng. report U17 Bỉ tấn công dồn dập 9': Sau khi bị dẫn bàn sớm, U17 Bỉ vùng lên chơi tấn công dồn dập. Đội bóng đến từ châu Âu thực hiện nhiều pha xuống biên, tạt bóng bổng vào trong vòng cấm. U17 Việt Nam vẫn đang tự tin hoá giải. goal Vàooooo! 4': Từ pha phạt góc, Sỹ Bách chủ động cắt bóng và đánh gót tung lưới U17 Bỉ. Bàn thắng rất đẹp của Sỹ Bách đưa U17 Việt Nam tạm thời dẫn trước U17 Bỉ. start Trận đấu bắt đầu 1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, U17 Việt Nam là đội giao bóng trước. tatic U17 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất Trận khai màn U17 World Cup là trận đấu vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Cristiano Roland. Chính vì vậy, HLV Roland tung ra đội hình mạnh nhất của mình với những trụ cột như Sỹ Bách, Nguyễn Lực, Đại Nhân, Quý Vương, Minh Thuỷ... Trên hàng công, bộ ba Sỹ Bách, Nguyễn Lực, Đại Nhân sẽ là kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự U17 Bỉ. Dù vậy, U17 Bỉ là cái tên không hề dễ chịu. Bóng đá Bỉ trong khoảng chục năm trở lại đây luôn là nền bóng đá TOP đầu châu Âu.

U17 Bỉ bước vào giải với vị thế á quân U17 EURO 2026. Trên hành trình đó, đội bóng của HLV Sven Vermant thắng Croatia 2-0, Estonia 1-0, vượt qua Pháp 2-1 ở bán kết rồi hòa Italy 1-1 trong trận chung kết trước khi thua trên chấm luân lưu.

Bỉ từng ba lần dự U17 World Cup, với thành tích tốt nhất là hạng ba năm 2015. Trong khi đây là lần đầu U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi này. Khoảng cách lực lượng và kinh nghiệm nghiêng đáng kể về phía đại diện châu Âu.

Thống kê chiều cao trong danh sách FIFA công bố cũng cho thấy chênh lệch đáng chú ý: trung bình đội hình Bỉ xấp xỉ 184 cm, còn Việt Nam khoảng 175 cm. Đây có thể là lợi thế cho Bỉ ở các pha bóng bổng, tranh chấp bóng hai và tình huống cố định. Tuyến dưới của Bỉ có trung vệ Preben Blondeel, người được chọn vào đội hình tiêu biểu U17 EURO.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam đến World Cup không chỉ với tâm thế của một đội lần đầu dự giải. Thầy trò HLV Cristiano Roland vô địch U17 Đông Nam Á, sau đó đứng đầu bảng tại VCK U17 châu Á và giành vé đến Qatar bằng chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE. Dẫu vậy, trận thua 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết cũng cho thấy đội còn phải cải thiện khi gặp đối thủ có chất lượng và sức mạnh vượt trội.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực là một gương mặt đáng chú ý. Anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á và được FIFA nhắc đến trong nhóm cầu thủ cần theo dõi tại World Cup. Khả năng xử lý kỹ thuật và chuyền bóng của Nguyễn Lực có thể giúp Việt Nam thoát áp lực, nhưng để phát huy vai trò đó, đội cần giữ được cự ly và hỗ trợ tốt quanh khu vực giữa sân.

Khâu chuẩn bị gần nhất cũng đem lại tín hiệu tích cực: Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 ở UAE rồi hòa U17 Panama 1-1 tại Qatar. HLV Roland nhấn mạnh các cầu thủ cần tự tin, duy trì bản sắc và thích ứng với tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp cùng cường độ cao hơn ở cấp độ World Cup.

Trước đối thủ trội hơn về kinh nghiệm và chiều cao, Việt Nam khó có lợi nếu chọn cách đôi công trong những pha tranh chấp trực diện. Phương án hợp lý là giữ đội hình gọn, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và xử lý an toàn khi chịu sức ép. Khi đoạt được bóng, đội cần chuyển trạng thái nhanh, đưa bóng lên phía trên với ít nhịp chạm để tận dụng khả năng sáng tạo của Nguyễn Lực và các cầu thủ tấn công.

Với U17 Việt Nam, thử thách không chỉ nằm ở chất lượng của U17 Bỉ mà còn ở sức ép của lần đầu bước ra sân khấu thế giới. Nếu đứng vững trong giai đoạn đầu và không để những sai sót cá nhân kéo theo mất bình tĩnh, đội bóng của HLV Roland có thể khiến trận đấu trở nên cân bằng hơn dự đoán. Đối đầu đối thủ vượt trội về kinh nghiệm và lực lượng, Việt Nam cần một trận đấu kỷ luật và hiệu quả để hy vọng có điểm.