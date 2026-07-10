Trực tiếp tứ kết World Cup 2026, Pháp vs Morocco 0-0 (H1): Không vào!!! Pháp ép sân

report Mbappe uy hiếp cầu môn Morocco Phút 4: Nhận bóng từ ngoài vòng cấm, Mbappe xoay người dứt điểm rất căng vào góc gần, nhưng thủ môn Bouno đã bay người cản phá xuất sắc. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Facundo Tello đã nổi còi chính thức bắt đầu trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco trên sân Boston Stadium. Morocco là đội giao bóng. ĐT Pháp: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Digne, Kone, Rabiot, Olise, Doue, Mbappe, Dembele ĐT Morocoo: Bounou, Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine, El Aynaoui, Bouaddi, Ounahi, El Khannouss, Talbi, Diaz report Sơ đồ xuất phát của hai đội ﻿ report Đội hình ra sân của Morocco report Đội hình ra sân của Pháp

World Cup 2026 đang chứng kiến một đội tuyển Pháp đầy bản lĩnh trên hành trình chinh phục ngôi vô địch thứ ba trong lịch sử. Thầy trò Didier Deschamps toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ một lần thực sự bị đặt vào tình thế khó khăn khi đối đầu Paraguay ở vòng 1/8.

Dù phải trải qua trận đấu căng thẳng và giàu va chạm, Pháp vẫn biết cách vượt qua thử thách nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Kylian Mbappe trên chấm phạt đền. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Les Bleus vào tứ kết mà còn nối dài chuỗi thắng của họ lên con số 7 trên mọi đấu trường chính thức. Xa hơn, Pháp chỉ hòa 1 và thắng tới 11 trong 12 trận gần nhất.

Sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo lam nằm ở hàng công. Mbappe đã có 7 bàn thắng tại World Cup năm nay, ngang bằng với Erling Haaland và chỉ còn cách vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng một khoảng cách rất nhỏ. Xung quanh anh là những vệ tinh chất lượng như Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola, những người liên tục tạo ra đột biến trong các trận đấu vừa qua.

Nếu vượt qua Morocco, Pháp sẽ lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết World Cup, một thành tích chỉ rất ít đội tuyển trong lịch sử từng làm được. Đó cũng là món quà ý nghĩa mà các học trò muốn dành cho HLV Didier Deschamps trong giải đấu cuối cùng ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Trước thời Deschamps, Pháp mới có ba lần vào bán kết World Cup và chưa từng vào chung kết. Nhưng thế hệ Deschamps đã thay đổi diện mạo của Les Bleus, biến Pháp thành một trong những đội tuyển đáng gờm nhất thế giới. Les Bleus đã vô địch World Cup 2018, giành ngôi á quân năm 2022 và giờ đứng trước cơ hội lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở bán kết.

Pháp của Deschamps rất mạnh. Song Morocco chắc chắn không đến Boston chỉ để đóng vai kẻ lót đường. Đại diện Bắc Phi tiếp tục chứng minh thành công tại Qatar 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sau khi đứng nhì bảng C, họ lần lượt vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu rồi đánh bại chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 để tiến vào tứ kết.

Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đang sở hữu chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp kể từ sau trận chung kết Cúp các quốc gia châu Phi hồi đầu năm. Morocco cũng trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên hai lần liên tiếp bất bại trong 5 trận mở màn tại một kỳ World Cup.

Quan trọng hơn cả, ký ức về thất bại 0-2 trước Pháp ở bán kết World Cup 2022 vẫn còn rất rõ trong tâm trí các cầu thủ Morocco. Bốn năm trước, họ đã tạo nên câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Phi nhưng bị Les Bleus chặn lại ngay trước cánh cửa lịch sử. Giờ đây, Sư tử Atlas có cơ hội sửa chữa điều đó bằng một chiến thắng mang tính biểu tượng.