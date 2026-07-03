Trực tiếp Tây Ban Nha vs Áo 3-0 (Hiệp 2): Oyarzabal lập cú đúp

goal VÀO!!! Oyarzabal lập cú đúp, Tây Ban Nha nâng tỷ số 3-0

Phút 89: Tây Ban Nha tiếp tục ghi bàn từ pha tấn công đơn giản và hiệu quả. Cucurella đã tung đường đường tuyệt vời từ cánh trái cho Oyarzabal thoát xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn.

Hàng thủ Áo đã bỏ quên Oyarzabal ở tình huống này. Tiền đạo Tây Ban Nha thoát xuống, nhận bóng và dứt điểm quá dễ.