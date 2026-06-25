Trực tiếp Scotland vs Brazil (05h00 ngày 25/6): Ngôi đầu cho Selecao?

TPO - Trận đấu giữa Scotland và Brazil thuộc khuôn khổ lượt trận cuối bảng C vòng chung kết World Cup 2026. Đây là cuộc chạm trán mang tính chất quyết định trực tiếp đến tấm vé lọt vào vòng loại trực tiếp của cả hai đội.

Hiện tại, Brazil đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Đại diện Nam Mỹ đã chia điểm 1-1 trước Morocco trong ngày ra quân, sau đó giành trọn 3 điểm bằng chiến thắng 3-0 trước Haiti. Hàng công của Brazil đang dần cho thấy sự gắn kết với những pha ban bật nhịp nhàng, đồng thời duy trì sức ép tấn công liên tục và đa dạng lên phần sân đối phương.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Scotland đang tạm đứng thứ 3 với 3 điểm trong tay. Đội bóng đến từ châu Âu khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 1-0 trước Haiti, nhưng ngay sau đó lại để thua 0-1 trước Morocco trong một thế trận khá bế tắc.

Dù gặp đôi chút hạn chế trong khâu tổ chức tấn công và tạo ra cơ hội dứt điểm rõ rệt, hệ thống phòng ngự của Scotland vẫn duy trì tính kỷ luật đáng nể. Họ thường ưu tiên lối chơi lùi sâu, cố gắng thu hẹp không gian chơi bóng của đối phương nhằm hạn chế rủi ro.

Vị thế của hai đội lúc này đòi hỏi những toan tính chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Brazil chỉ cần một kết quả hòa là chắc chắn đi tiếp, trong khi một chiến thắng sẽ giúp họ củng cố ngôi đầu bảng.

Ngược lại, Scotland buộc phải thi đấu tập trung cao độ để giành ít nhất một điểm nhằm nuôi hy vọng lọt vào vòng trong, hoặc tạo ra bất ngờ để tự định đoạt số phận của mình. Lợi thế kỹ thuật nghiêng hẳn về Brazil, nhưng lối đá đề cao thể lực của Scotland sẽ là một thử thách không nhỏ trên sân.