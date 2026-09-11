Trực tiếp Ninh Bình 2-0 Thanh Hóa (hiệp 1): Ngọc Mỹ nhân đôi cách biệt

tatic Đội hình ra sân. CLB Ninh Bình vs CLB Thanh Hoá

Ở cuộc tiếp đón CLB Thanh Hoá trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm thực hiện 3 sự thay đổi người so với trận đấu trước gặp CLB Hải Phòng. Trần Thành Trung, Lê Ngọc Bảo và Dụng Quang Nho lần lượt được thay thế bởi Nguyễn Ngọc Mỹ, Romeu Martin Resende và Trương Tiến Anh.

Với đội hình giàu sức chiến đấu, CLB Ninh Bình chắc chắn sẽ chơi tấn công ngay từ đầu. Các mũi nhọn trên hàng công vẫn sẽ là những cái tên quen thuộc như Lucao, Fred Firday, Lucas Turci và Quốc Việt.

CLB Thanh Hoá chỉ thực hiện một sự thay đổi người so với trận đấu trước gặp CLB SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Tiền đạo Matheus Martins thay thế cho hậu vệ Nguyễn Bá Tiến. Có lẽ, HLV Mai Xuân Hợp đang muốn ổn định bộ cho giai đoạn đầu mùa giải 2026/2027.