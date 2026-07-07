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Trực tiếp Mỹ vs Bỉ 1-2 (Hết H1): Không vào!!! Balogun lỡ cơ hội

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Tiền đạo Balogun có cơ hội trong vòng cấm nhưng pha dứt điểm của anh lại đưa bóng bay vọt xà ngang.

foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu thành công của Bỉ. Họ đã tạo ra thế trận lấn lướt, khiến hàng thủ Mỹ liên tục mắc sai lầm.

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report Tỷ số suýt là 3-1

43': Từ quả đá phạt bên cánh trái, Lukebakio băng xuống mạnh mẽ đánh đầu. Bóng đã đi ra ngoài trong gang tấc. Hàng thủ Mỹ vẫn chơi như mơ ngủ.

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report Mỹ quá phụ thuộc vào Pulisic

40': Các pha lên bóng của Mỹ hầu như chỉ dựa vào cánh trái nơi có Pulisic. Nhưng tiền đạo cánh này đang bị kiềm tỏa rất chặt khiến nhiều pha lên bóng bị bẻ gãy dễ dàng.

goal VÀO, Bỉ tái lập thế dẫn bàn ngay lập tức

33': Bỉ chỉ mất chưa tới 2 phút để tìm được bàn thắng thứ 2. Trossard xử lý rất hay bên cánh trái, đưa bóng vượt qua 2 cầu thủ Mỹ đến đầu của De Ketelaere. Tiền đạo này dễ dàng đánh đầu vào lưới, lập cú đúp và đưa Bỉ dẫn 2-1.

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goal VÀO, Mỹ gỡ hòa

31': Mechele phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Malik Tillman tung ra cú sút phạt cực kỳ chuẩn xác, bóng đập hàng rào đổi hướng khiến Courtois lỡ trớn. Mỹ gỡ hòa 1-1 ngay sau thời gian tiếp nước.

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report Hai đội trở lại sau thời gian tiếp nước

26': Các cầu thủ Mỹ nhận được sự chỉ đạo từ HLV Pochettino. Liệu họ có chơi khởi sắc hơn trong thời gian còn lại?

report Khán giả liên tục la ó cầu thủ Bỉ

20': Sau tình huống Brandon Mechele va chạm với Tielemans rồi ngã ra bị đau, hàng loạt khán giả Mỹ đồng loạt la ó cầu thủ của Bỉ.

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report Bỉ tiếp tục hãm thành

14': Trossard nhận bóng từ ngoài vòng cấm và tung ra cú sút mạnh, bóng đi vọt xà. Bỉ tiếp tục cho thấy sự lấn lướt về lối chơi trong khi Mỹ đang lúng túng triển khai bóng.

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goal VÀO, Bỉ dẫn bàn từ sớm

9': Xuất phát từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ Mỹ, Bỉ đã ghi bàn. De Ketelaere băng vào dễ dàng đệm lòng từ đường căng ngang của đồng đội. Tỷ số là 1-0 cho Bỉ.

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report Không được

7': Tielemans có cơ hội rất rõ rệt, nhưng anh không thể tận dụng.

foul Trận đấu bắt đầu
report Đội hình thi đấu của 2 đội

Sau khi được tạm lùi thời điểm thi hành án phạt, tiền đạo số 1 đội tuyển Mỹ Balogun lập tức được điền vào đội hình chính thức.

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report Lá cờ đầu của phần còn lại

Đội tuyển Mỹ đã trở thành đội bóng đầu tiên không thuộc châu Âu và Nam Mỹ ghi được ít nhất 2 bàn thắng trong 4 trận đấu liên tiếp tại một kỳ World Cup.

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report Bỉ áp đảo đối đầu

Bỉ thắng Mỹ 6/7 trận. Trận thua duy nhất của Bỉ trước Mỹ đã diễn ra từ... kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930. Kể từ đó đến nay, Bỉ toàn thắng, bao gồm cả trận thắng 2-1 (sau hiệp phụ) tại vòng 1/8 World Cup 2014 và gần đây nhất là chiến thắng đậm đà 5-2 trong trận giao hữu vào tháng 3/2026.

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report Bỉ là chuyên gia bùng nổ phút cuối

Tính đến trước vòng 1/8, Bỉ là đội bóng có số bàn thắng được ghi sau phút 80 nhiều nhất tại giải đấu (nổi bật là 2 bàn thắng liên tiếp ở các phút 83 và 89 trong trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal tại vòng 32 đội).

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Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ đang thể hiện một bộ mặt đầy tích cực trên sân nhà. Dù vấp phải thất bại sít sao trước Thổ Nhĩ Kỳ, họ vẫn xuất sắc đứng đầu Bảng D, trước khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0 ở vòng 32 đội.

Hàng công Mỹ đang cho thấy sự thăng hoa rực rỡ với kỷ lục trở thành đội bóng ngoài châu Âu và Nam Mỹ đầu tiên ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận liên tiếp tại một kỳ World Cup. Khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng là điểm mạnh đáng gờm của xứ cờ hoa.

Trong khi đó, Bỉ trải qua một hành trình chật vật nhưng vô cùng cảm xúc. Dưới thời HLV Rudi Garcia, Bỉ đứng đầu bảng G dù phong độ có phần phập phù. Tuy nhiên, bản lĩnh thực sự của "Quỷ đỏ" đã lên tiếng ở vòng 32 đội với màn lội ngược dòng kinh điển trước Senegal.

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Tranh cãi xung quanh Balogun có thể làm trận đấu giữa Mỹ và Bỉ căng thẳng hơn

Sau khi bị dẫn trước hai bàn đến phút 83, Bỉ đã vùng lên gỡ hòa và thắng 3-2 sau hiệp phụ nhờ cú đúp của Youri Tielemans và pha lập công của Romelu Lukaku. Tinh thần thép này chính là vũ khí mà tuyển Mỹ phải hết sức dè chừng.

Một tâm điểm lớn trước thềm trận đấu là quyết định gây rúng động của FIFA khi tạm hoãn án treo giò với tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ. Dù nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng đấu trước, Balogun vẫn được phép ra sân nhờ quy định "thời gian thử thách".

Liên đoàn bóng đá Bỉ lập tức bày tỏ sự "hoàn toàn ngạc nhiên" và bức xúc, coi đây là quyết định đi ngược lại tính công bằng. Sự tái xuất của Balogun sẽ tiếp thêm sức mạnh to lớn cho Mỹ, nhưng đồng thời cũng thổi bùng ngọn lửa quyết tâm của các cầu thủ Bỉ, những người đang cảm thấy bị đối xử bất công.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Mỹ #Bỉ #World Cup #Balogun #FIFA #quyết đấu #trực tiếp bóng đá #Trực tiếp Mỹ vs Bỉ #trực tiếp WC #Mỹ vs Bỉ

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