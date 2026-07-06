Trực tiếp Mexico vs Anh, 07h00 ngày 6/7: Lùi lịch thi đấu xuống 8h

TPO - Tuyển Anh sẽ ra sân với đội hình xuất phát có Harry Kane, Jude Bellingham khi gặp chủ nhà Mexico. Trận đấu bị lùi xuống 8h vì lý do thời tiết.

report Trận Anh hoãn một tiếng Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa lớn, giông lốc), trận đấu bị hoãn một tiếng. report Áp lực đề nặng cầu thủ Mexico và Anh Mexico có lợi thế sân nhà, đã quen với điều kiện sân bãi ở độ cao 2.240m so với mực nước biển. Các cầu thủ Anh sẽ rất vả để thích nghi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nơi mà thể lực của họ sẽ tiêu hao nhanh hơn, kết hợp với thời tiếc mưa gió, giông lốc. Chờ xem đẳng cấp của thầy trò Thomas Tuchel có được phát huy ở những phút sinh tử như thế này. report Mưa, giông lốc kéo đến trước giờ "G" report Không khí cuồng nhiệt trước giờ bóng lăn report Đội hình xuất phát Anh report Đội hình xuất phát Mexico

Đội tuyển Anh vừa trải qua 90 phút "chết hụt" khi nhọc nhằn ngược dòng hạ CHDC Congo 2-1 nhờ cú đúp cứu rỗi của Harry Kane. Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn bế tắc của "Tam Sư" vẫn để lại nhiều hoài nghi. Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ vô cùng khắc nghiệt: đối đầu đồng chủ nhà Mexico tại "chảo lửa" Azteca ở độ cao 2.200 mét.

Trái ngược với sự chật vật của đại diện châu Âu, Mexico đang trình diễn phong độ hủy diệt. "El Tri" dễ dàng đè bẹp Ecuador 2-0, qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thua ở các vòng knock-out World Cup. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre tiến vào vòng 16 đội bằng thành tích hoàn hảo: toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Thánh địa Azteca cũng là điểm tựa vững chắc với 8 thắng, 2 hòa sau 10 trận World Cup. Dẫu vậy, tuyển Anh mang đến sự tự tin từ quá khứ khi toàn thắng Mexico ở cả 4 lần chạm trán gần nhất.

Về lực lượng, HLV Tuchel đang đau đầu trước bài toán thể lực của Declan Rice, cùng sự vắng mặt của Jarell Quansah và Reece James do chấn thương. Hàng công "Tam Sư" vẫn đặt trọn niềm tin vào phong độ ghi bàn của Harry Kane, chờ đợi sự đột biến từ Anthony Gordon hay Bukayo Saka, và kỳ vọng Jude Bellingham sớm tỏa sáng đúng tầm.

Phía bên kia chiến tuyến, Mexico nắm lợi thế lớn với đội hình hoàn toàn sung mãn. Hạt nhân Julian Quinones – người đã in dấu giày vào 4 bàn thắng – sẵn sàng xé toạc hàng thủ đối phương. HLV Aguirre cũng nắm trong tay những quân bài chiến thuật chất lượng như thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora hay cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Brian Gutierrez để hướng tới tấm vé tứ kết.