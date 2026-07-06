Trực tiếp Mexico vs Anh 0-0 (H1): Không vào!!! Gordon dứt điểm

report Áp lực đề nặng cầu thủ Mexico và Anh

Mexico có lợi thế sân nhà, đã quen với điều kiện sân bãi ở độ cao 2.240m so với mực nước biển. Các cầu thủ Anh sẽ rất vả để thích nghi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nơi mà thể lực của họ sẽ tiêu hao nhanh hơn, kết hợp với thời tiếc mưa gió, giông lốc. Chờ xem đẳng cấp của thầy trò Thomas Tuchel có được phát huy ở những phút sinh tử như thế này.