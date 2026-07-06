Trực tiếp Mexico vs Anh 0-0 (H1): Không vào!!! Gordon dứt điểm

Phút 38: Lại là pha tấn công chớp nhoáng mang về bàn thắng cho tuyển Anh. Kane kiến tạo cho Bellingham đệm bóng cận thành, đưa "Tam sư" nhân đôi cách biệt.
Phút 37: Đây chính là cái bẫy mà tuyển Anh giăng ra cho chủ nhà. Một pha phản công đơn giản, Saka tạt và Bellingham ghi bàn, "Tam sư" đã có bàn mở tỷ số.
Phút 34: Toàn bộ đội hình Anh đang co cụm phòng ngự ở 1/3 cuối sân. Thầy trò HLV Tuchel vẫn kiên định với thế trận phòng ngự phản công.
Phút 32: Tiền vệ Mexico sút từ khoảng cách 25m, bóng đi căng nhưng không trúng đích.
Trận đấu khan hiếm các pha tấn công nguy hiểm, dẫn đến chưa có nhiều tình huống dứt điểm sau 2/3 thời gian hiệp một.
Phút 26: Gordon cứu được bóng ngay sát đường biên ngang và bất ngờ vượt qua hậu vệ Mexico. Anh dắt bóng và dứt điểm nhưng chưa đủ hiểm để đánh bại thủ môn Mexico.
Sky Sports nhận định tuyển Anh chọn cách nhập cuộc hợp lý, không bị cuốn vào sự hưng phấn của đội chủ nhà Mexico. Từ phút 20, "Tam sư" bắt đầu cầm bóng nhiều, triển khai tấn công mạnh hơn. Bóng chết có thể là thứ định đoạt trận đấu này.
Đây là số lần chạm bóng của cầu thủ 2 đội từ đầu trận. Kane chỉ chạm bóng một lần, cho thấy Mexico đang làm tốt ở nhiệm vụ chia cắt các tuyến của Anh.
Mexico không còn kiểm soát bóng áp đảo. Đội chủ nhà vẫn giữ nguyên ý định tấn công áp đặt để sớm ghi bàn. Còn tuyển Anh sẵn sàng chơi nhẫn nhịn, tập trung phòng ngự và đợi thời cơ phản công. Thế trận sau 15 phút đang trái ngược hoàn toàn dự đoán của giới chuyên môn.
Phút 15: Raul Jimenez chạy băng cắt và đánh đầu ấn tượng, bóng găm vào góc hiểm nhưng thủ môn Pickford vẫn kịp phản xạ.
Phút 14: Gueihi chuyền dài, Saka thoát xuống nhưng khống chế bước một hỏng. Nếu Saka xử lý như ý, anh có cơ hội đối mặt thủ môn Mexico. Đây là pha tấn công có nét đầu tiên của "Tam sư" trước Mexico.
Phút 12: Đội chủ nhà vẫn cầm bóng chủ động và giành lại quyền kiểm soát rất nhanh. Thế trận pressing toàn sân của Mexico đang khiến các ngôi sao tuyển Anh lúng túng.
Phút 9: Tuyển Anh hưởng quả phạt góc đầu tiên nhưng triển khai thất bại. Quả tạt cuối cùng của Saka đưa bóng đi quá mạnh.
Phút 6: Trận đấu đang vỡ vụn vì những pha va chạm của cầu thủ 2 đội. Mới nhất, Kane va chạm với cầu thủ Mexico khi đối phương cố tình giữ bóng, không cho tuyển Anh thực hiện pha đá phạt nhanh.
Mexico cầm bóng áp đảo ở những phút đầu. Đây là thế trận bất ngờ so với dự đoán.
Phút 2: Rice nhận thẻ vàng vì lỗi cao chân với cầu thủ Mexico. HLV Tuchel phản ứng mạnh ngoài đường biên.
Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt (mưa lớn, giông lốc), trận đấu bị hoãn một tiếng.
Mexico có lợi thế sân nhà, đã quen với điều kiện sân bãi ở độ cao 2.240m so với mực nước biển. Các cầu thủ Anh sẽ rất vả để thích nghi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, nơi mà thể lực của họ sẽ tiêu hao nhanh hơn, kết hợp với thời tiếc mưa gió, giông lốc. Chờ xem đẳng cấp của thầy trò Thomas Tuchel có được phát huy ở những phút sinh tử như thế này.
Đội tuyển Anh vừa trải qua 90 phút "chết hụt" khi nhọc nhằn ngược dòng hạ CHDC Congo 2-1 nhờ cú đúp cứu rỗi của Harry Kane. Dù giành vé đi tiếp, màn trình diễn bế tắc của "Tam Sư" vẫn để lại nhiều hoài nghi. Thử thách tiếp theo dành cho thầy trò HLV Thomas Tuchel sẽ vô cùng khắc nghiệt: đối đầu đồng chủ nhà Mexico tại "chảo lửa" Azteca ở độ cao 2.200 mét.
Trái ngược với sự chật vật của đại diện châu Âu, Mexico đang trình diễn phong độ hủy diệt. "El Tri" dễ dàng đè bẹp Ecuador 2-0, qua đó chấm dứt chuỗi 8 trận toàn thua ở các vòng knock-out World Cup. Đoàn quân của HLV Javier Aguirre tiến vào vòng 16 đội bằng thành tích hoàn hảo: toàn thắng 4 trận, ghi 8 bàn và giữ sạch lưới. Thánh địa Azteca cũng là điểm tựa vững chắc với 8 thắng, 2 hòa sau 10 trận World Cup. Dẫu vậy, tuyển Anh mang đến sự tự tin từ quá khứ khi toàn thắng Mexico ở cả 4 lần chạm trán gần nhất.
Về lực lượng, HLV Tuchel đang đau đầu trước bài toán thể lực của Declan Rice, cùng sự vắng mặt của Jarell Quansah và Reece James do chấn thương. Hàng công "Tam Sư" vẫn đặt trọn niềm tin vào phong độ ghi bàn của Harry Kane, chờ đợi sự đột biến từ Anthony Gordon hay Bukayo Saka, và kỳ vọng Jude Bellingham sớm tỏa sáng đúng tầm.
Phía bên kia chiến tuyến, Mexico nắm lợi thế lớn với đội hình hoàn toàn sung mãn. Hạt nhân Julian Quinones – người đã in dấu giày vào 4 bàn thắng – sẵn sàng xé toạc hàng thủ đối phương. HLV Aguirre cũng nắm trong tay những quân bài chiến thuật chất lượng như thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora hay cầu thủ dạn dày kinh nghiệm Brian Gutierrez để hướng tới tấm vé tứ kết.