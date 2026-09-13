Trực tiếp Man United 0-0 Man City (Hết hiệp 1): MU bế tắc dù hơn người

TPO - Trận derby Manchester chứng kiến nỗ lực tấn công của MU sau khi họ được thi đấu hơn người. Tuy nhiên khi kết thúc hiệp 1, tất cả những gì đội chủ nhà có được chỉ là tình huống sút bóng đập cột dọc của Rashford.

foul Hết hiệp 1, MU và Man City chưa thể ghi bàn report Bóng đập cột dọc 45': Sau khi Enzo phạm lỗi từ ngoài vòng cấm, MU được hưởng quả phạt trực tiếp từ cự ly 23 mét. Rashford đã tung ra cú sút cực xoáy khiến Donnarumma bất lực. Tiếc rằng bóng đập trúng cột dọc bật ra. Enzo chắc chắn phải cảm ơn may mắn từ tình huống này. report MU chủ yếu tấn công bên cánh trái 39': MU hơn người nhưng lên bóng đơn điệu. Họ chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những pha đột phá bên cánh trái của Rashford. Cách tiếp cận này không làm khó Man City. report Chủ nhà đang nỗ lực tấn công nhưng vẫn để nhiều lỗ hổng ở hàng thủ 31: Quỷ đỏ đang hơn người và nỗ lực dồn ép đối phương nhằm ghi bàn thắng. Tuy nhiên, họ vẫn để lộ ra những khoảng trống mà các cầu thủ áo xanh đã khai thác khá tốt, tiếc rằng họ chưa có đủ nhân lực để tạo ra khác biệt. red Foden trả đũa xấu xí và bị đuổi 24': Bruno đã vào bóng quyết liệt khiến Foden nóng mắt. Foden có hành vi đạp vào bụng đối phương trả đũa khiến trọng tài lập tức rút thẻ đỏ đuổi anh ra sân. report Lại thêm pha bóng phiêu lưu của MU 21: Dalot tranh chấp bóng bên cánh phải. Nhưng anh phá bóng thiếu dứt khoát để Semenyo cướp bóng. Rất may cho MU khi cú tạt vào của tiền đạo Man City bị Lammens đoán bắt. report Hàng thủ MU mất tập trung 14': Các hậu vệ áo đỏ mất bóng nguy hiểm bên sân nhà, để Haaland lấy bóng rồi tăng tốc áp sát vòng cấm, rất may cho họ đã sửa sai. report MU cũng bắt đầu đáp trả 9': Sau những phút đầu khó khăn, chủ nhà đang lấy lại thế trận. Bruno vừa kiến tạo vào khu cấm địa, nhưng Dalot không thể tiếp cận trái bóng. report Man City nhập cuộc đầy hứng khởi hơn 5': Những phút đầu đang chứng kiến Man City ép sân. Enzo có cú đá căng đưa bóng đập chân hậu vệ áo đỏ ra ngoài. Foden cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với cú dứt điểm chất lượng. foul Trận đấu bắt đầu report Hàng công của Man City & Erling Haaland Tiền đạo người Na Uy tiếp tục duy trì hiệu suất săn bàn ấn tượng và là mũi nhọn nguy hiểm nhất của The Citizens, đặc biệt với khả năng lập cú đúp vào lưới MU ở các lần đối đầu trước đó. Anh đã sút tung lưới MU đến 6 bàn trong 4 trận gần nhất. report Các vị khách Man City cũng dùng đội hình tối ưu report Đội hình ra sân của chủ nhà report Điểm tựa Old Trafford của MU Ở lần chạm trán gần nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa trước (tháng 1/2026), MU đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Liệu khi trở về sân nhà họ có tái hiện điều tương tự? report Cân bằng trong 10 trận gần nhất Tính trên mọi đấu trường trong 10 trận derby gần đây, tương quan lực lượng chia đều khi mỗi bên giành 4 chiến thắng và có 2 trận hòa. Ngay cả khi đang thăng hoa phong độ thì Man City cũng gặp khó trước MU. Chi tiết này thực sự khiến trận đấu trở nên khó lường. report Thống kê đối đầu và phong độ trước thềm derby Manchester Hai đội thành Manchester đã chạm trán tổng cộng 198 trận chính thức trong lịch sử. United chiếm ưu thế với 81 chiến thắng, trong khi City có 62 chiến thắng và hai đội hòa nhau 55 lần.

Phía bên kia chiến tuyến, Manchester City bước vào trận đại chiến với vị thế của một cỗ máy hủy diệt đang đạt độ mượt mà tối đa. Nửa xanh thành Manchester toàn thắng cả ba vòng đấu mở màn tại Ngoại hạng Anh, đồng thời giữ vững mạch hưng phấn nhờ thắng lợi thuyết phục tại đấu trường châu Âu.

Sức mạnh của The Citizens vẫn xoay quanh khả năng áp đặt thế trận đến nghẹt thở cùng sự nhạy bén phi thường của trung phong Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đã bỏ túi 3 bàn thắng từ đầu chiến dịch và luôn là hiểm họa cận kề cho bất cứ phòng tuyến nào mắc sai lầm. Sự cơ động ở các tuyến giúp Man City duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội, buộc đối phương phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Trái ngược với sự ổn định tuyệt đối của kình địch, MU lại mở đầu mùa bóng bằng những khúc cua thăng trầm. 4 điểm sau ba lượt trận quốc nội phần nào phản ánh quá trình lắp ráp đội hình vẫn chưa thể trơn tru. Dẫu vậy, Quỷ đỏ không hề bước vào trận cầu này với thế lép vế về mặt tinh thần.

Haaland đang đặt phong độ rất cao

Chiến thắng vang dội 4-0 tại cúp châu Âu hồi giữa tuần cùng trận giữ sạch lưới đầu tiên đã kịp thời gỡ bỏ gánh nặng tâm lý cho các học trò. Điểm tựa lớn nhất của MU nằm ở thủ quân Bruno Fernandes - người đang thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng với 3 pha lập công, giữ vai trò ngòi nổ phát động mọi đợt chuyển trạng thái.

Yếu tố địa lợi tại “Nhà hát của những giấc mơ” mang lại sức nặng tâm lý đặc biệt. Ở lần chạm trán gần nhất tại giải đấu trên sân nhà, MU từng hạ gục Man City với tỷ số 2-0 bằng lối đá kỷ luật và khả năng chớp thời cơ sắc lẹm. Cặp trung vệ, đặc biệt là Lisandro Martinez, luôn biết cách đem đến sự khó chịu nhằm phong tỏa Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi.

Dẫu biết các vị khách đang hưng phấn nhưng với sự khó lường của trận derby cùng điểm tựa sân nhà, song các cầu thủ áo đỏ vẫn đủ tự tin để hướng tới một kết quả có lợi.