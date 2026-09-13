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Trực tiếp Man United 0-0 Man City (Hiệp 1): Đỉnh cao ở Old Trafford

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Trận derby Manchester sẽ chứng kiến màn chạm trán đầy duyên nợ giữa hai nửa đỏ - xanh trong bối cảnh phong độ có sự tương phản rõ rệt.

report MU cũng bắt đầu đáp trả

9': Sau những phút đầu khó khăn, chủ nhà đang lấy lại thế trận. Bruno vừa kiến tạo vào khu cấm địa, nhưng Dalot không thể tiếp cận trái bóng.

report Man City nhập cuộc đầy hứng khởi hơn

5': Những phút đầu đang chứng kiến Man City ép sân. Enzo có cú đá căng đưa bóng đập chân hậu vệ áo đỏ ra ngoài. Foden cũng nỗ lực tìm kiếm bàn thắng với cú dứt điểm chất lượng.

foul Trận đấu bắt đầu
report Hàng công của Man City & Erling Haaland

Tiền đạo người Na Uy tiếp tục duy trì hiệu suất săn bàn ấn tượng và là mũi nhọn nguy hiểm nhất của The Citizens, đặc biệt với khả năng lập cú đúp vào lưới MU ở các lần đối đầu trước đó. Anh đã sút tung lưới MU đến 6 bàn trong 4 trận gần nhất.

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report Các vị khách Man City cũng dùng đội hình tối ưu
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report Đội hình ra sân của chủ nhà
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report Điểm tựa Old Trafford của MU

Ở lần chạm trán gần nhất tại "Nhà hát của những giấc mơ" trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh mùa trước (tháng 1/2026), MU đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 nhờ các pha lập công của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu. Liệu khi trở về sân nhà họ có tái hiện điều tương tự?

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report Cân bằng trong 10 trận gần nhất

Tính trên mọi đấu trường trong 10 trận derby gần đây, tương quan lực lượng chia đều khi mỗi bên giành 4 chiến thắng và có 2 trận hòa. Ngay cả khi đang thăng hoa phong độ thì Man City cũng gặp khó trước MU. Chi tiết này thực sự khiến trận đấu trở nên khó lường.

report Thống kê đối đầu và phong độ trước thềm derby Manchester

Hai đội thành Manchester đã chạm trán tổng cộng 198 trận chính thức trong lịch sử. United chiếm ưu thế với 81 chiến thắng, trong khi City có 62 chiến thắng và hai đội hòa nhau 55 lần.

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Phía bên kia chiến tuyến, Manchester City bước vào trận đại chiến với vị thế của một cỗ máy hủy diệt đang đạt độ mượt mà tối đa. Nửa xanh thành Manchester toàn thắng cả ba vòng đấu mở màn tại Ngoại hạng Anh, đồng thời giữ vững mạch hưng phấn nhờ thắng lợi thuyết phục tại đấu trường châu Âu.

Sức mạnh của The Citizens vẫn xoay quanh khả năng áp đặt thế trận đến nghẹt thở cùng sự nhạy bén phi thường của trung phong Erling Haaland. Chân sút người Na Uy đã bỏ túi 3 bàn thắng từ đầu chiến dịch và luôn là hiểm họa cận kề cho bất cứ phòng tuyến nào mắc sai lầm. Sự cơ động ở các tuyến giúp Man City duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội, buộc đối phương phải lùi sâu phòng ngự trong phần lớn thời gian.

Trái ngược với sự ổn định tuyệt đối của kình địch, MU lại mở đầu mùa bóng bằng những khúc cua thăng trầm. 4 điểm sau ba lượt trận quốc nội phần nào phản ánh quá trình lắp ráp đội hình vẫn chưa thể trơn tru. Dẫu vậy, Quỷ đỏ không hề bước vào trận cầu này với thế lép vế về mặt tinh thần.

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Haaland đang đặt phong độ rất cao

Chiến thắng vang dội 4-0 tại cúp châu Âu hồi giữa tuần cùng trận giữ sạch lưới đầu tiên đã kịp thời gỡ bỏ gánh nặng tâm lý cho các học trò. Điểm tựa lớn nhất của MU nằm ở thủ quân Bruno Fernandes - người đang thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng với 3 pha lập công, giữ vai trò ngòi nổ phát động mọi đợt chuyển trạng thái.

Yếu tố địa lợi tại “Nhà hát của những giấc mơ” mang lại sức nặng tâm lý đặc biệt. Ở lần chạm trán gần nhất tại giải đấu trên sân nhà, MU từng hạ gục Man City với tỷ số 2-0 bằng lối đá kỷ luật và khả năng chớp thời cơ sắc lẹm. Cặp trung vệ, đặc biệt là Lisandro Martinez, luôn biết cách đem đến sự khó chịu nhằm phong tỏa Haaland trong các pha tranh chấp tay đôi.

Dẫu biết các vị khách đang hưng phấn nhưng với sự khó lường của trận derby cùng điểm tựa sân nhà, song các cầu thủ áo đỏ vẫn đủ tự tin để hướng tới một kết quả có lợi.

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Man United #Man City #derby Manchester #bóng đá Anh #trực tiếp #kết quả trận đấu #Premier League

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