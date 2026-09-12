Trực tiếp Liverpool vs Fulham 0-0 (H2): Không vào!!! Alisson cứu thua xuất sắc

report Thành tích đối đầu

Liverpool chỉ thua 2 trong 33 lần tiếp Fulham trên sân nhà ở Premier League (thắng 23, hòa 8). Cả hai thất bại đều có tỷ số 0-1, vào tháng 5/2012 và tháng 3/2021.

Kể từ mùa giải 2011/12, khi thắng Liverpool ở cả hai lượt trận, Fulham chỉ giành thêm 2 chiến thắng trong 16 lần đối đầu với “Lữ đoàn đỏ” tại Premier League (hòa 4, thua 10).