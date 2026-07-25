Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Lào vs Thái Lan 0-2 (H1): Vào!!! Thái Lan gia tăng cách biệt

Đặng Lai
Tiểu Phùng

TPO - Hậu vệ Lào để mất bóng nguy hiểm mở ra pha tấn công trung lộ cho Thái Lan. Kakana thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội trước khi tung pha dứt điểm hiểm hóc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

report Không vào

41': Từ chấm đá phạt ở rìa vòng cấm, Chaiyapol Adthon tung ra cú sút căng bằng chân trái. Bóng bay sát sạt xà ngang.

report Thái Lan lại hãm thành

34': Pha đan bóng rất hay giữa 2 cầu thủ áo đỏ. Kakana được đặt vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên anh đã chần chừ khiến cơ hội trôi đi đáng tiếc.

goal Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0

28': Cầu thủ Lào mất bóng ngay trước vòng cấm. Seksan chuyền bóng rất vừa tầm để Kakana sửa lòng kỹ thuật. Tỷ số là 2-0 cho Thái Lan.

751856474-1490427289798194-5222187629707162875-n.jpg
753729741-27604134202577959-8307108644617264879-n.jpg
report Không vào, quá tiếc cho Lào

23': Chonny áp sát vòng cấm rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà. Cơ hội tốt nhất của Lào từ đầu trận.

report Lào không thể lên bóng

21': Thái Lan duy trì tốc độ ở mức vừa phải, không quá thanh thoát nhưng vẫn đủ để kiềm tỏa Lào. Thể lực yếu hơn, kỹ thuật kém hơn nên Lào gần như không thể lên bóng.

report Thái Lan rất nguy hiểm với những pha bóng bổng

15': Manuel Bihr ập vào đón đường tạt từ Seksan. Bóng đi lướt qua người cầu thủ Thái Lan. Nếu Bihr chạm bóng ở tình huống này, rất có thể lưới của Lào đã rung lên lần 2.

goal VÀO, Thái Lan mở điểm từ sớm

11': Từ pha tạt bóng của Seksan, Teerasak đã lắc đầu vào góc xa khiến thủ môn Lào chôn chân. Tỷ số là 1-1. Thái Lan chơi không quá bùng nổ nhưng họ vẫn hơn đối thủ ở khả năng dứt điểm.

report Thái Lan đang lên bóng khó khăn

8': Các pha lên bóng của Thái Lan đang gặp khó khi hàng thủ Lào bịt kín 2 biên khiến họ không thể tiến sâu xuống đáy biên. Sự tập trung đang giúp Lào đứng vững nhưng vấn đề là thể lực của họ trụ được đến đâu.

report Thái Lan đang làm chủ trận đấu

4': Những phút đầu diễn ra với sự chủ động của Thái Lan. Burapha vừa có pha dốc bóng tốc độ bên cánh phải. Bóng bật hậu vệ Lào làm thủ môn lỡ trớn. Rất may là bóng không đi vào lưới.

foul Trận đấu bắt đầu
report 2 đội đang làm thủ tục chào cờ
report Sự chênh lệch giữa 2 đội
  • Thái Lan: Đội bóng giàu truyền thống nhất giải đấu với 7 lần đăng quang.
  • Lào: Đã có 15 lần tham dự các kỳ AFF/ASEAN Cup nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng.
report Các tuyển thủ Thái Lan làm nóng trên sân
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
report NHM Thái Lan đang xuất hiện lẻ tẻ trên sân
755063261-887903853940117-4389017372846132208-n.jpg
756340594-1280589174000994-8292691410754542030-n.jpg
757639792-1729481428091674-7155214467842483813-n.jpg
752497955-1024759950433879-2688987576455556570-n.jpg
report Đội hình ra sân của Thái Lan

Có thể thấy Thái Lan không tung lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Họ có lẽ chỉ coi đây mà màn tập dượt để làm nóng đội hình nhằm chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn với Malaysia hay Philippines.

1. Kamphol Pathomarkakul (GK)

2. Nattapong Sairiya

4. Manuel Tom Bierh

5. Seksan Ratree

6. Sarach Yooyen (C)

7. Kakana Khamyok

9. Yosakorn Burapha

14. Theerasak Pueypimay

15. Narubadin Weerawatthanodom

21. Chaiyapol Adthon

24. Wanchai Charungnongkarn

753954147-1238461131668180-5640847042475020630-n.jpg
Thai Lan.jpg

Đội tuyển Lào bước vào giải đấu năm nay với sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản. Thầy trò HLV Vladica Grujic vừa trải qua 2 tuần tập huấn chất lượng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) nhằm tích lũy thể lực, hoàn thiện tư duy chiến thuật và nâng cao khả năng phối hợp đồng đội.

Kết quả thu về từ đợt du đấu tại Việt Nam tích cực. Lào xuất sắc đánh bại CLB HAGL với tỷ số 4-2, hòa 0-0 ở lượt tái đấu, sau đó tiếp tục hạ Thanh Niên TP.HCM 2-1. Những kết quả trên thắp lên cho họ tự tin trước giờ tranh tài ở ASEAN Cup 2026.

Thai Lan 1.jpg

Trái ngược với chiến lược trẻ hóa của đối thủ,"Voi chiến" Thái Lan chọn công thức kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson. Dàn cựu binh dày dạn trận mạc như Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr hay Pansa Hemviboon giữ vai trò trụ cột, nâng đỡ cho những tài năng trẻ đang lên như Yotsakorn Burapha hay Teerasak Poeiphimai.

Phong độ gần đây của Thái Lan là rất thuyết phục. Trong 8 trận gần nhất, họ vượt qua Turkmenistan, Sri Lanka, đồng thời cầm hòa thành công hai đối thủ nặng ký là Trung Quốc và Kuwait. Dù vẫn còn trầy trật ở nhiều thời điểm nhưng Thái Lan vẫn biết cách vượt qua khó khăn, điển hình như chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan nhờ bàn thắng ở những phút cuối cùng để giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Hôm nay, Thái Lan hứa hẹn sẽ dễ thở hơn vì đối thủ chỉ là Lào, đội mà họ gần như luôn thắng trong lịch sử đối đầu. Với bản lĩnh vượt trội, hãy tin Thái Lan sẽ hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
Tiểu Phùng
#Lào #Thái Lan #ASEAN Cup #bóng đá #trực tiếp #Trực tiếp Lào vs Thái Lan #Trực tiếp bóng đá #Lào vs Thái Lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe