Trực tiếp Lào vs Thái Lan 0-2 (H1): Vào!!! Thái Lan gia tăng cách biệt

TPO - Hậu vệ Lào để mất bóng nguy hiểm mở ra pha tấn công trung lộ cho Thái Lan. Kakana thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội trước khi tung pha dứt điểm hiểm hóc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

report Không vào 41': Từ chấm đá phạt ở rìa vòng cấm, Chaiyapol Adthon tung ra cú sút căng bằng chân trái. Bóng bay sát sạt xà ngang. report Thái Lan lại hãm thành 34': Pha đan bóng rất hay giữa 2 cầu thủ áo đỏ. Kakana được đặt vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên anh đã chần chừ khiến cơ hội trôi đi đáng tiếc. goal Thái Lan nâng tỷ số lên 2-0 28': Cầu thủ Lào mất bóng ngay trước vòng cấm. Seksan chuyền bóng rất vừa tầm để Kakana sửa lòng kỹ thuật. Tỷ số là 2-0 cho Thái Lan. report Không vào, quá tiếc cho Lào 23': Chonny áp sát vòng cấm rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi vọt xà. Cơ hội tốt nhất của Lào từ đầu trận. report Lào không thể lên bóng 21': Thái Lan duy trì tốc độ ở mức vừa phải, không quá thanh thoát nhưng vẫn đủ để kiềm tỏa Lào. Thể lực yếu hơn, kỹ thuật kém hơn nên Lào gần như không thể lên bóng. report Thái Lan rất nguy hiểm với những pha bóng bổng 15': Manuel Bihr ập vào đón đường tạt từ Seksan. Bóng đi lướt qua người cầu thủ Thái Lan. Nếu Bihr chạm bóng ở tình huống này, rất có thể lưới của Lào đã rung lên lần 2. goal VÀO, Thái Lan mở điểm từ sớm 11': Từ pha tạt bóng của Seksan, Teerasak đã lắc đầu vào góc xa khiến thủ môn Lào chôn chân. Tỷ số là 1-1. Thái Lan chơi không quá bùng nổ nhưng họ vẫn hơn đối thủ ở khả năng dứt điểm. report Thái Lan đang lên bóng khó khăn 8': Các pha lên bóng của Thái Lan đang gặp khó khi hàng thủ Lào bịt kín 2 biên khiến họ không thể tiến sâu xuống đáy biên. Sự tập trung đang giúp Lào đứng vững nhưng vấn đề là thể lực của họ trụ được đến đâu. report Thái Lan đang làm chủ trận đấu 4': Những phút đầu diễn ra với sự chủ động của Thái Lan. Burapha vừa có pha dốc bóng tốc độ bên cánh phải. Bóng bật hậu vệ Lào làm thủ môn lỡ trớn. Rất may là bóng không đi vào lưới. foul Trận đấu bắt đầu report 2 đội đang làm thủ tục chào cờ report Sự chênh lệch giữa 2 đội Thái Lan: Đội bóng giàu truyền thống nhất giải đấu với 7 lần đăng quang.

Đội bóng giàu truyền thống nhất giải đấu với 7 lần đăng quang. Lào: Đã có 15 lần tham dự các kỳ AFF/ASEAN Cup nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng. report Các tuyển thủ Thái Lan làm nóng trên sân report NHM Thái Lan đang xuất hiện lẻ tẻ trên sân report Đội hình ra sân của Thái Lan Có thể thấy Thái Lan không tung lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Họ có lẽ chỉ coi đây mà màn tập dượt để làm nóng đội hình nhằm chuẩn bị cho những trận đấu khó khăn hơn với Malaysia hay Philippines.

1. Kamphol Pathomarkakul (GK) 2. Nattapong Sairiya 4. Manuel Tom Bierh 5. Seksan Ratree 6. Sarach Yooyen (C) 7. Kakana Khamyok 9. Yosakorn Burapha 14. Theerasak Pueypimay 15. Narubadin Weerawatthanodom 21. Chaiyapol Adthon 24. Wanchai Charungnongkarn

Đội tuyển Lào bước vào giải đấu năm nay với sự chuẩn bị nghiêm túc và bài bản. Thầy trò HLV Vladica Grujic vừa trải qua 2 tuần tập huấn chất lượng tại Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng (Gia Lai) nhằm tích lũy thể lực, hoàn thiện tư duy chiến thuật và nâng cao khả năng phối hợp đồng đội.

Kết quả thu về từ đợt du đấu tại Việt Nam tích cực. Lào xuất sắc đánh bại CLB HAGL với tỷ số 4-2, hòa 0-0 ở lượt tái đấu, sau đó tiếp tục hạ Thanh Niên TP.HCM 2-1. Những kết quả trên thắp lên cho họ tự tin trước giờ tranh tài ở ASEAN Cup 2026.

Trái ngược với chiến lược trẻ hóa của đối thủ,"Voi chiến" Thái Lan chọn công thức kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và sức trẻ dưới sự dẫn dắt của HLV Anthony Hudson. Dàn cựu binh dày dạn trận mạc như Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr hay Pansa Hemviboon giữ vai trò trụ cột, nâng đỡ cho những tài năng trẻ đang lên như Yotsakorn Burapha hay Teerasak Poeiphimai.

Phong độ gần đây của Thái Lan là rất thuyết phục. Trong 8 trận gần nhất, họ vượt qua Turkmenistan, Sri Lanka, đồng thời cầm hòa thành công hai đối thủ nặng ký là Trung Quốc và Kuwait. Dù vẫn còn trầy trật ở nhiều thời điểm nhưng Thái Lan vẫn biết cách vượt qua khó khăn, điển hình như chiến thắng 2-1 trước Turkmenistan nhờ bàn thắng ở những phút cuối cùng để giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Hôm nay, Thái Lan hứa hẹn sẽ dễ thở hơn vì đối thủ chỉ là Lào, đội mà họ gần như luôn thắng trong lịch sử đối đầu. Với bản lĩnh vượt trội, hãy tin Thái Lan sẽ hoàn thành nhiệm vụ 3 điểm.