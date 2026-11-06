Trực tiếp Hà Tĩnh vs Nam Định 1-2 (H2): Vào!!! Văn Vĩ ghi bàn

TPO - Hậu vệ Văn Vĩ bay người đánh đầu cận thành sau pha tạt bóng từ cánh phải vào của đồng đội, phá lưới Hà Tĩnh.

goal VÀO, Nam Định bất ngờ ghi bàn 90'+5: Caio Cesar đi bóng rất nỗ lực, băng xuống đáy biên rồi tạt vào. Bên trong Văn Vĩ đón bóng rất cảm giác, đánh đầu ghi bàn. time Trận đấu có 5 phút bù report Hà Tĩnh đang tràn lên phần sân Nam Định tìm bàn ấn định chiến thắng 85': Lợi thế tâm lý và quân số giúp Hà Tĩnh tự tin dồn ép đối thủ. Lúc này, họ đang thi đấu nửa sân. goal Hà Tĩnh gỡ hòa 82': Antonio tỏa sáng với pha dứt điểm đẳng cấp. Passira đưa bóng vào, bên trong Antonio dứt điểm khiến Nguyên Mạnh chôn chân nhìn bóng đập cột dọc đi vào lưới. 1-1 cho Hà Tĩnh. report Hàng thủ Nam Định đang chơi rất chắc chắn 77': Bóng đang được treo vào vòng cấm của Nam Định liên tục nhưng Nguyên Mạnh vẫn ra vào hợp lý. report Không có penalty cho Hà Tĩnh 72': Hà Tĩnh đòi phạt đền sau khi pha chuyền bóng của cầu thủ áo đỏ dường như đã chạm tay hậu vệ áo trắng. Nhưng trọng tài xua tay. ảnh: Ngọc Tú report Đến lượt Nguyên Mạnh xuất sắc 66': Luiz Antonio đá phạt hàng rào, anh lái bóng đi cuộn rất đẹp. Tuy nhiên, thủ thành Nguyên Mạnh vẫn kịp đổ người cứu thua. Hà Tĩnh vẫn chưa thể gỡ hòa. report Hà Tĩnh có vẻ như đang nóng vội 62': Áp lực mà chủ nhà tạo ra là khá tốt. Họ lên bóng dồn dập nhưng ở pha xử lý cuối, dường như các chân sút áo đỏ đang nóng vội. ảnh: Ngọc Tú report Không vào 56': Hà Tĩnh đang ép sân dồn dập. Passira vừa tung cú sút căng từ góc hẹp. Rất may cho Nam Định là Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá. red Thẻ đỏ cho Hồng Duy 52': Hồng Duy vào bóng quyết liệt, giẫm lên mắt cá đối phương. Trọng tài xem VAR và quyết định là thẻ đỏ cho hậu vệ Nam Định. Hà Tĩnh sẽ có thêm cơ hội gỡ hòa và sau đó giành chiến thắng. report Hà Tĩnh vùng lên mạnh mẽ 47': Văn Lương đi bóng bên cánh phải, sau đó anh dứt điểm mạnh mẽ. Góc sút là hẹp nhưng Văn Lương vẫn gây ra nhiều khó khăn. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu đầy hiệu quả của Nam Định. Họ tấn công không nhiều nhưng vẫn có bàn thắng, trong khi Hà Tĩnh đang loay hoay với những pha tấn công ở biên. ảnh: Ngọc Tú report Không được! 42': Một pha phản công chất lượng của Nam Định. Mạnh Quỳnh băng xuống đầy tốc độ, tiếc rằng thủ môn Thanh Tùng đã kịp băng ra giải nguy. report Không được! 38': Hoàng Anh nhận bóng từ xa rồi tung ra cú sút căng. Bóng đi vào góc hiểm, nhưng không đủ khó để hạ thủ môn Hà Tĩnh. report KHÔNG VÀO!!! 35': Hà Tĩnh đáp trả bằng một pha phối hợp tương tự. Bóng được chuyền vào bằng đầu, bên trong Atshimene bật cao đội đấu đưa bóng vào góc xa. Tiếc rằng Nguyên Mạnh đã kịp phản xạ. goal VÀO, NAM ĐỊNH ghi bàn 30': Caio Cesar đón đường chuyền bằng đầu từ Elboa. Anh bật cao đánh đầu vào lưới từ cự ly gần. Nam Định đang cho thấy sự thực dụng đáng kể khi họ ghi bàn từ cú dứt điểm trúng mục tiêu đầu tiên. report Quá tiếc 23': Luiz Antonio cướp được bóng và sút luôn từ giữa sân. Bóng bay qua đầu của Nguyên Mạnh nhưng không đi vào khung thành. report Nguy hiểm 17': Một pha ném biên thẳng vào vòng cấm gây hỗn loạn hàng thủ Nam Định. Tuy nhiên các hậu vệ áo trắng đã kịp giải nguy. Hà Tĩnh thực đang chơi với vị thế của một ông lớn của LPBank V.League 1. report Tốc độ trận đấu được tăng lên 14': Hà Tĩnh triển khai nhanh các pha tấn công, và họ cũng dần tìm ra được khoảng trống nơi khung thành Nam Định. Tuy nhiên các vị khách cũng sẵn sàng đáp trả với những pha phản công từ Mạnh Quỳnh và Ngọc Sơn. ảnh: Ngọc Tú report Hà Tĩnh buộc Nam Định phải đá thấp 9': Hà Tĩnh đang nắm thế chủ động nhờ lợi thế sân nhà. Họ triển khai bóng tự tin khiến Nam Định phải lùi đội hình phòng ngự. report Không được! 5': Atshimene có bóng ngoài vòng cấm. Nhận thấy khoảng trống, tiền đạo của Hà Tĩnh tung ra cú sút căng. Nhưng bóng đi ra ngoài. foul Trận đấu bắt đầu report Tuấn Hải và Văn Vĩ dự bị Nam Định vừa công bố danh sách 11 cái tên đá chính. Tuấn Hải và Văn Vĩ dự bị. Có lẽ HLV Hồng Việt ưu tiên sự chắc chắn trong thời gian đầu trận gặp Hà Tĩnh. report Đội hình đá chính của Hà Tĩnh

Cục diện nhóm đầu đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết khi khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Đội bóng thành Nam tạm thời giữ đỉnh bảng với 13 điểm, trong khi đội chủ nhà bám đuổi quyết liệt ở vị trí thứ 4 cùng 11 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện núi Hồng vượt mặt chính đối thủ, ngược lại, Nam Định cần 3 điểm trọn vẹn để khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch sáng giá.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự lột xác ấn tượng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tư cách một tập thể giàu tính tổ chức và sức cạnh tranh bền bỉ. Dù không sở hữu chiều sâu đội hình vượt trội hay những ngôi sao đắt giá, song đoàn quân của HLV Phan Như Thuật vẫn biết cách tạo nên khác biệt nhờ lối chơi kỷ luật, tinh thần đoàn kết và sự gắn kết chặt chẽ giữa các tuyến.

Chuỗi trận ổn định vừa qua minh chứng rõ nét cho năng lực thực chiến của họ: cầm hòa Đông Á Thanh Hóa 1-1, đánh bại Hải Phòng 2-1, chia điểm 2-2 với SLNA và từng quật ngã Thể Công Viettel 3-1 ngay trên sân khách. Rõ ràng, Hà Tĩnh không đơn thuần biết tử thủ mà còn sở hữu khả năng chuyển đổi trạng thái và chớp thời cơ vô cùng sắc bén.

Nam Định đang bay cao nhờ làn gió nội

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà là điểm tựa tinh thần to lớn để Hà Tĩnh mơ về kết quả khả quan. Dẫu vậy, bài toán mang tên Nam Định lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Sau khởi đầu có phần chệch choạc, nhà cựu vương đang lấy lại vị thế với phong độ hủy diệt.

Màn lội ngược dòng 3-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 6 đã kéo dài mạch 4 trận bất bại với 3 chiến thắng liên tiếp, đồng thời đưa thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trở lại ngôi đầu bảng. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng thành Nam đang trình diễn lối đá tấn công biến hóa và đầy tự tin.

Sức mạnh đáng sợ nhất của đội khách nằm ở hàng công rực lửa với nhiều ngòi nổ đột biến. Phạm Tuấn Hải luôn duy trì nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng pressing không biết mệt mỏi ở tuyến đầu; Caio Cesar sở hữu kỹ thuật điêu luyện cùng những cú nã đại bác tầm xa; trong khi Trần Ngọc Sơn và Romulo luôn là mối đe dọa thường trực khi xâm nhập vòng cấm.

Dẫu vậy, chuyến hành quân đến chảo lửa Hà Tĩnh tiềm ẩn muôn vàn cạm bẫy. Nếu nôn nóng dâng cao đội hình mà mất cảnh giác, Nam Định hoàn toàn có thể dính đòn "hồi mã thương" trước những pha phản công chớp nhoáng của chủ nhà. Một cuộc đấu trí cân não, ranh giới mong manh giữa thực dụng kỷ luật và sức mạnh tấn công tổng lực, hứa hẹn sẽ định đoạt trật tự trên bảng xếp hạng sau vòng đấu này.