Trực tiếp Hà Nội vs SHB Đà Nẵng, 19h15 ngày 1/5: Níu kéo hy vọng

Ở vòng đấu trước, SHB Đà Nẵng cho thấy sức mạnh đáng gờm của một đội bóng đang đứng trước bờ vực thẳm khi cầm hòa Thể Công Viettel với tỷ số 3-3. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn khiến tất cả bất ngờ khi rượt đuổi tỷ số với đội đang đứng nhì bảng đến cùng với giành 1 điểm quan trọng vào phút cuối.

Cho dù vẫn kém vị trí an toàn của HAGL đến 6 điểm, nhưng trận hòa Thể Công Viettel chắc chắn giúp SHB Đà Nẵng tự tin hơn, quyết tâm hơn trong phần còn lại của mùa giải. Họ sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội với tinh thần quyết đấu như vậy và hứa hẹn tạo ra bất ngờ.

Hà Nội đang bay cao cùng HLV Harry Kewell khi thắng 5/6 trận gần đây tại V-League và leo lên nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, động lực thi đấu của Hà Nội lúc này là dấu hỏi lớn khi họ không có mục tiêu nào thực sự rõ ràng.

Với 15 điểm kém đội đầu bảng Công an Hà Nội trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Hà Nội xem như không còn cơ hội vô địch. Họ cũng khó tranh được vị trí á quân khi kém Thể Công Viettel 6 điểm và kém cả Ninh Bình 1 điểm.

Trong bối cảnh này, sẽ không quá bất ngờ nếu Hà Nội mất điểm trước SHB Đà Nẵng. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn của đội bóng áo tím tối nay.