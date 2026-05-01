Trực tiếp Hà Nội vs SHB Đà Nẵng 1-1(H1): Vào!!! Phạm Xuân Mạnh ghi bàn

TPO - Xuất phát từ pha tấn công bên cánh trái, bóng được tạt bổng vào trong và Phạm Xuân Mạnh băng xuống đánh đầu dũng mãnh phá lưới thủ môn Văn Toản. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho CLB Hà Nội trước SHB Đà Nẵng.

report Hai Long sút xa nguy hiểm

45+3': Hai Long đi bóng từ cánh phải vào trung lộ và tung cú sút xa từ cự ly khoảng 30m. Bóng đi căng, nhưng cao hơn khung thành Đà Nẵng.

time Hiệp 1 có 4 phút bù giờ
goal VÀO! Xuân Mạnh nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội

45': Từ cánh trái, Xuân Tú tạt bóng chính xác cho Xuân Mạnh đánh đầu cận thành ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Thủ môn Văn Toản có phần giật mình và không theo kịp tình huống này.

report Hà Nội đang chơi khá bế tắc

40': Khác với các trận đấu gần đây, Hà Nội FC đang chơi khá bế tắc. Đỗ Hoàng Hên gần như không xuất hiện trên sân trừ các tình huống đá phạt cố định, trong khi Hai Long và Xuân Tú chơi không tốt ở hai cánh.

report KHÔNG VÀO! Fisher xoay người sút bóng nguy hiểm

33': Từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm SHB Đà Nẵng, Fisher xoay người dứt điểm cực nhanh. Tuy nhiên, bóng đi chệch cột dọc đội khách khá xa.

report Hai Long đi bóng không thành công

27': Hai Long đi bóng tốc độ đâm thẳng vào vòng cấm của SHB Đà Nẵng. Một hậu vệ áo cam băng ra xoạc bóng, Hai Long ngã ra sân nhưng trọng tài không thổi còi.

goal VÀO!! Makaric gỡ hòa cho Đà Nẵng

21': Hậu vệ Hà Nội bẫy việt vị, Minh Quang thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội và căng ngang vừa tầm cho Makaric ghi bàn dễ dàng. VAR vào cuộc kiểm tra các cầu thủ Đà Nẵng đã việt vị hay chưa, và xác định bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. 1-1 cho đội khách.

report KHÔNG VÀO! Văn Toàn sút phạt nguy hiểm

16': Từ cự ly đá phạt khoảng 30m, Đậu Văn Toàn quyết định sút thẳng về khung thành Đà Nẵng. Tuy nhiên, thủ môn Văn Toản vẫn kịp bay người đẩy bóng hết biên ngang.

substitution SHB Đà Nẵng thay người bất đắc dĩ

14': Đà Nẵng phải thay người rất sớm. Minh Quang vào thay Lopez bị chấn thương.

injury Joel Lopez chấn thương

12': Ngôi sao của SHB Đà Nẵng, Joel Lopez chấn thương sau nỗ lực đi bóng không thành công.

report SHB Đà Nẵng cố gắng lên bóng

8': Thủng lưới sớm nhưng SHB Đà Nẵng không đánh mất thế trận. Các cầu thủ áo cam đang cố gắng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tìm bàn gỡ.

goal VÀO! Anh Tiệp mở tỷ số cho Hà Nội

3': Ngay ở tình huống tấn công đầu tiên, Hà Nội đã mở tỷ số. Từ quả đá phạt của Hoàng Hên, Anh Tiệp băng xuống đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Toản. 1-0 cho Hà Nội.

report SHB Đà Nẵng chỉ có 2 ngoại binh

Ở trận này, đội khách chỉ có 2 ngoại binh là Joel Lopez và Makaric. Hai cái tên còn lại là Gustavo và Henen vắng mặt không rõ lý do.

start Trận đấu bắt đầu

SHB Đà Nẵng giao bóng trước.

report Xuân Tú thế chỗ Văn Quyết

Ở trận này, Lê Xuân Tú được HLV Kewell lựa chọn thay thế Văn Quyết bị treo giò. Bên cạnh đó, hậu vệ trẻ Anh Tiệp tiếp tục được tin dùng thay Duy Mạnh bị chấn thương.

Hà Nội FC khởi động trước trận đấu
Ở vòng đấu trước, SHB Đà Nẵng cho thấy sức mạnh đáng gờm của một đội bóng đang đứng trước bờ vực thẳm khi cầm hòa Thể Công Viettel với tỷ số 3-3. Đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn khiến tất cả bất ngờ khi rượt đuổi tỷ số với đội đang đứng nhì bảng đến cùng với giành 1 điểm quan trọng vào phút cuối.

Cho dù vẫn kém vị trí an toàn của HAGL đến 6 điểm, nhưng trận hòa Thể Công Viettel chắc chắn giúp SHB Đà Nẵng tự tin hơn, quyết tâm hơn trong phần còn lại của mùa giải. Họ sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp Hà Nội với tinh thần quyết đấu như vậy và hứa hẹn tạo ra bất ngờ.

Hà Nội đang bay cao cùng HLV Harry Kewell khi thắng 5/6 trận gần đây tại V-League và leo lên nhóm đầu bảng. Tuy nhiên, động lực thi đấu của Hà Nội lúc này là dấu hỏi lớn khi họ không có mục tiêu nào thực sự rõ ràng.

Với 15 điểm kém đội đầu bảng Công an Hà Nội trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Hà Nội xem như không còn cơ hội vô địch. Họ cũng khó tranh được vị trí á quân khi kém Thể Công Viettel 6 điểm và kém cả Ninh Bình 1 điểm.

Trong bối cảnh này, sẽ không quá bất ngờ nếu Hà Nội mất điểm trước SHB Đà Nẵng. Hãy cùng chờ xem màn trình diễn của đội bóng áo tím tối nay.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

A Phi
Tiểu Phùng
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe