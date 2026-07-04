Trực tiếp Australia vs Ai Cập 1-1 (HP1): Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu

TPO - Sau 90 phút không phân thắng bại, Australia và Ai Cập kéo nhau vào 30 phút hiệp phụ.

foul Bắt đầu hiệp phụ thứ nhất foul Hết hiệp 2: Australia 1-1 Ai Cập 90+5': Hoà 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội phải thi đấu thêm 30 phút hiệp phụ để định đoạt tấm vé đi tiếp. report Thủ môn Beach cứu thua 90+4': Rabia của Ai Cập đánh đầu lái bóng rất hiểm, đưa bóng hướng về góc xa khung thành Australia. Tuy nhiên, thủ môn Beach đã phản xạ xuất sắc, kịp thời đẩy bóng cứu thua cho Australia. time Bù giờ 90': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. report Thủ thành Beach cứu nguy! 86': Hassan thực hiện quả tạt xoáy rất khó chịu vào vòng cấm Australia. Tuy nhiên, thủ môn Beach đã phán đoán tốt, băng ra kịp thời và đấm bóng giải nguy cho đội bóng áo vàng. report Không được! 82': Australia được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. O'Neill tiếp tục treo bóng về phía Souttar ở cột xa, nhưng hàng thủ Ai Cập đã kịp phá ra. substitution Ai Cập thay người bất đặc dĩ 80': Hafez nằm sân và có dấu hiệu bị chuột rút. Trong khi đội ngũ y tế nhanh chóng vào sân, đồng đội Rabia cũng liên tục ra dấu về phía băng ghế huấn luyện, yêu cầu thực hiện quyền thay người. Ai Cập lập tức có sự điều chỉnh nhân sự khi Trezeguet được tung vào sân thay Hafez. substitution Australia thay liền hai người 74': Irankunda và Volpato rời sân, nhường chỗ cho Touré và Krustic. report Ashour dứt điểm 73': Từ quả tạt bên cánh phải của Hany, bóng bật ra đúng vị trí của Ashour ở rìa vòng cấm. Tiền vệ Ai Cập đặt lòng dứt điểm, nhưng cú sút lại đưa bóng đi thiếu chính xác. foul Trận đấu trở lại 71': Trận đấu trở lại sau quãng nghỉ uống nước tại Dallas. foul Hai đội nghỉ tiếp nước 68': Hai đội tạm rời sân nghỉ tiếp nước giữa hiệp 2. substitution Ai Cập thực hiện cùng lúc hai sự thay đổi người 67': Abdelmaguid vào sân thay Zico, trong khi Hassan thế chỗ Hamdi Fathy. report Salah việt vị 63': Salah xâm nhập vòng cấm Australia để đón đường chọc khe từ đồng đội. Tuy nhiên, ngôi sao của Ai Cập đã di chuyển hơi sớm, trọng tài đã biên căng cờ báo việt vị. report Không được 60': Australia tiếp tục được hưởng đá phạt bên cánh trái sau khi Irankunda bị truy cản trong pha đi bóng xuống biên. O'Neill treo bóng về phía cột xa, nhưng hàng thủ Ai Cập đã xử lý tốt, không để đội bóng áo vàng tạo ra thêm sóng gió trước khung thành Shobeir. report Kỷ lục phản lưới nhà tại World Cup 2026 Mohamed Hany vừa ghi bàn phản lưới thứ 13 tại World Cup 2026, qua đó thiết lập kỷ lục mới về số pha phản lưới trong một kỳ World Cup. Hậu vệ Ai Cập cũng trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử có 2 bàn phản lưới ở cùng một kỳ World Cup, sau Ivan Vutsov tại World Cup 1966. goal VÀO! Australia gỡ hoà 1-1 55': O'Neill của Australia thực hiện quả đá phạt khó chịu vào vòng cấm Ai Cập. Trong nỗ lực bật cao phòng ngự, Hany đã đưa bóng vào lưới nhà. report Hany bị đau 48': Từ pha đá phạt trực tiếp, Souttar và Metcalfe của Australia cùng bật lên tranh chấp bóng bổng trong vòng cấm Ai Cập, đưa bóng đi chệch dọc. Ngay sau tình huống này, phía Ai Cập lập tức ra dấu gọi đội ngũ y tế vào sân. Hany của Ai Cập cũng đã bật lên cùng hai cầu thủ Australia trong nỗ lực phá bóng và phải hứng chịu một pha va chạm rất mạnh. report Marmoush suýt ghi bàn 46': Cầu thủ Ai Cập thoát xuống đường chuyền dài vượt tuyến, nhưng Trewin kịp áp sát và gây đủ áp lực khiến cú dứt điểm của Marmoush đi chệch khung thành Australia. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Australia có sự thay đổi người: Trewin vào sân thay Bos. foul Hết hiệp 1: Australia 0-1 Ai Cập 45+5': Hiệp một diễn ra khá cân bằng tại Dallas, khi cả Australia lẫn Ai Cập đều tạo được những thời điểm gây sức ép về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khác biệt nằm ở khoảnh khắc tận dụng cơ hội của Ashour, với bàn thắng giúp Ai Cập bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0. report Volpato sút chệch cột dọc 45+2': Volpato của Australia tung cú cứa lòng từ rìa vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Ai Cập. time Bù giờ 45: Hiệp 1 có 5 phút bù giờ. report Nỗ lực không thành 41': Mohamed Salah thực hiện quả đá phạt trực tiếp theo phương án phối hợp ngắn, trước khi đồng đội treo bóng vào vòng cấm Australia. Tuy nhiên, tình huống dàn xếp của Ai Cập không mang lại hiệu quả khi trọng tài biên căng cờ báo việt vị. report Thủ môn Shobeir chơi tập trung 37': Một đường chuyền vượt tuyến mở ra cơ hội để Irankunda của Australia thoát xuống sau lưng hàng thủ Ai Cập. Tuy nhiên, khi tiền đạo Australia chuẩn bị dứt điểm, thủ môn Shobeir đã băng ra rất nhanh, trượt người ôm gọn bóng ngay trước mũi giày đối phương. report Không được 35': Từ một tình huống ném biên dài, bóng được đưa đến vị trí của Behich ở sát mép vòng cấm Ai Cập, nhưng cú dứt điểm của anh đi thẳng vào vị trí của thủ môn Shobeir. report Hany bị đau 31': Hany của Ai Cập nằm sân và tỏ ra rất đau đớn sau một pha va chạm mạnh. Hậu vệ Ai Cập vô tình lĩnh trọn cú đá từ Irankunda, khi tiền đạo Australia trượt người theo đà sau một tình huống bóng. Các nhân viên y tế lập tức được gọi vào sân để chăm sóc cho Hany. foul Trận đấu trở lại 26': Hai HLV đã truyền đạt rất nhiều cho các cầu thủ trong quãng nghỉ uống nước giữa hiệp 1. foul Hai đội nghỉ tiếp nước 23': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước. report Nguy hiểm 21': Zico băng xuống sau lưng hàng thủ Australia và ở thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo của Ai Cập lại dứt điểm chệch cột dọc trong tư thế mất thăng bằng, người hơi ngả ra sau. Dù vậy, lá cờ việt vị sau đó cũng đã được phất lên, khép lại tình huống khiến hàng thủ Australia thót tim. report Australia gây sức ép 15': Từ quả ném biên rất mạnh của Circati, bóng bật qua bật lại trong vòng cấm Ai Cập, tạo ra tình huống khá lộn xộn, trước khi O'Neill tung cú dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành Ai Cập trong gang tấc. goal VÀO! Ai Cập mở tỷ số 13': Sau những phút đầu bị đối thủ gây sức ép, Ai Cập bất ngờ vượt lên dẫn trước. Từ đường treo bóng của Hafez, Ashour bật cao đánh đầu chuẩn xác tung lưới Australia, mở tỷ số cho Ai Cập. report Australia tiếp tục tạo ra sóng gió 7': Bos của Australia có cơ hội băng xuống đối mặt khung thành sau đường chuyền mở ra khoảng trống phía sau hàng thủ Ai Cập. Tuy nhiên, Rabia đã kịp thời lùi về can thiệp, chạm bóng chính xác để ngăn chặn pha tấn công rất nguy hiểm của đối phương. report Suýt có bàn thắng cho Australia! 5': Volpato của Australia tung cú dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm Ai Cập. Bóng đi căng, vượt qua tầm với của thủ môn Ai Cập và khẽ chạm mép trên khung thành ra ngoài. report Hai đội nhập cuộc thận trọng 3': Đúng như dự đoán, hai đội nhập cuộc đầy thận trọng trong lần đầu góp mặt ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup. Trung vệ Souttar có pha can thiệp chính xác bên cánh phải, kịp thời hóa giải tình huống lên bóng của Ai Cập trước khi đội bóng châu Phi có thể đưa bóng vào khu vực cấm địa. foul Trận đấu bắt đầu 1': Ai Cập ra sân trong trang phục truyền thống áo đỏ, quần trắng. Trong khi đó, Australia thi đấu với trang phục áo vàng, quần xanh lá. Australia giao bóng. report Thành tích đối đầu Trong lịch sử, Australia và Ai Cập mới chỉ 2 lần chạm trán. Lần đầu tiên diễn ra tại President’s Cup 1987, khi hai đội hòa 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức. Australia sau đó thắng 4-3 trên chấm luân lưu, nhưng kết quả trận đấu vẫn được tính là hòa. Lần đối đầu gần nhất diễn ra ở trận giao hữu năm 2010, nơi Ai Cập thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 3-0 trước Australia. Cuộc so tài tại World Cup 2026 là lần đầu tiên Australia và Ai Cập gặp nhau ở một giải đấu chính thức của FIFA. report Dàn sao hai đội khởi động report Mọi sự chú ý hướng về Salah report Bầu không khí nào nhiệt tại Dallas report Australia giữ nguyên bộ khung HLV Tony Popovic không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát của Australia. Sau màn trình diễn chắc chắn trong trận hoà 0-0 trước Paraguay ở lượt trận cuối vòng bảng, chiến lược gia người Australia tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã giúp Socceroos giành vé vào vòng knock-out, kỳ vọng sự ổn định sẽ là chìa khóa để tạo nên bất ngờ trước Ai Cập. report Salah trở lại đội hình chính Tin vui lớn nhất với tuyển Ai Cập là Mohamed Salah đã hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo gặp phải ở trận đấu với Iran và đủ điều kiện đá chính trong cuộc đối đầu với Australia. Bên cạnh sự trở lại của ngôi sao số một, HLV Hossam Hassan cũng thực hiện 5 sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với trận cuối vòng bảng. Karim Hafez, Marwan Attia, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy và Omar Marmoush được trao cơ hội ngay từ đầu. Ở chiều ngược lại, Ahmed Fatouh và Mohamed Abdelmonem không thể góp mặt vì chấn thương, Mohanad Lasheen bị treo giò, trong khi Mahmoud Saber và Trezeguet lùi xuống băng ghế dự bị. report Đội hình xuất phát Australia Australia: Beach, Herrington, Souttar, Circati, Behich, Irvine, O'Neill, Bos, Metcalfe, Volpato, Irankunda. Dự bị: Ryan, Degenek, Geria, Toure, Hrustic, Mabil, Izzo, Devlin, Trewin, Burgess, Velupillay, Okon-Engstler, Yengi. report Đội hình xuất phát Ai Cập Ai Cập: Shobeir, Hafez, Ibrahim, Rabia, Hany, Attia, Fathy, Zico, Salah, Ashour, Marmoush. Dự bị: El Senawy, Abdelmaguid, Trezeguet, Abdelkarim, Hassan, Soliman, Emad, Adel, Saber, Tarek Alaa, Zizo, Mohamed Alaa.

Australia sẽ chạm trán Ai Cập trên sân AT&T (Arlington, Texas) ở vòng 1/16 World Cup 2026 với mục tiêu giành vé vào vòng 1/8. Trong khi "Socceroos" muốn khẳng định vị thế quen thuộc ở các vòng knock-out, đại diện châu Phi đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc lịch sử sau gần một thế kỷ chờ đợi.

Australia giành quyền đi tiếp với vị trí nhì bảng D sau khi thu về 4 điểm. Đoàn quân của HLV Tony Popovic mở màn chiến dịch bằng chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó để thua đội đồng chủ nhà Mỹ 0-2 trước khi cầm hòa Paraguay 0-0 ở lượt đấu cuối để bảo toàn tấm vé vào vòng loại trực tiếp.

Việc góp mặt ở vòng knock-out không còn là điều xa lạ với bóng đá Australia. "Socceroos" từng vào vòng 16 đội tại World Cup 2006 và World Cup 2022. Trong đó ở giải đấu trên đất Qatar, họ chỉ chịu dừng bước trước nhà vô địch sau đó là Argentina.

Lịch sử đối đầu lại không ủng hộ đại diện châu Á. Hai đội mới gặp nhau một lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia và Australia từng thua Ai Cập 0-3 trong trận giao hữu diễn ra vào tháng 11/2010.

Nếu vượt qua đại diện châu Phi, Australia sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Argentina - Cape Verde ở vòng 1/8.

Bên kia chiến tuyến, Ai Cập đang tận hưởng một trong những kỳ World Cup thành công nhất lịch sử. Đội bóng của HLV Hossam Hassan kết thúc vòng bảng với 5 điểm sau ba trận, bằng điểm tuyển Bỉ nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

"Những Pharaoh" khởi đầu bằng trận hòa 1-1 trước Bỉ, tiếp đó đánh bại New Zealand 3-1 trước khi chia điểm với Iran ở lượt đấu cuối. Chỉ kém hiệu số khiến Ai Cập lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng G.

Chiến dịch tại World Cup 2026 đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá Ai Cập. Sau khi toàn thua cả ba trận ở World Cup 2018, họ đã lần đầu tiên vượt qua vòng bảng kể từ kỳ World Cup 1934.

Nếu đánh bại Australia, Ai Cập sẽ lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 16 đội World Cup, tiếp tục viết nên trang sử mới cho bóng đá nước này và khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá châu Phi trên đấu trường thế giới.

Thông tin lực lượng

Australia chỉ thiếu vắng hai cầu thủ vì chấn thương là Jacob Italiano (háng) và Mathew Leckie (gân kheo), trong khi phần còn lại của đội hình đều sẵn sàng ra sân.

HLV Tony Popovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục tin tưởng bộ khung đã giúp "Socceroos" cầm hòa Paraguay để giành vé đi tiếp. Trung vệ trẻ Lucas Herrington được kỳ vọng tiếp tục đá chính sau những màn trình diễn chắc chắn ở vòng bảng.

Trên hàng công, Nestory Irankunda vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Australia. Tiền đạo 20 tuổi đã ghi 6 bàn sau 18 lần khoác áo đội tuyển, trong đó có một pha lập công tại World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trước hàng thủ Ai Cập.

Trái ngược với đối thủ, Ai Cập đang chịu tổn thất đáng kể về lực lượng trước trận đấu quan trọng.

HLV Hossam Hassan phải chờ kết quả kiểm tra thể lực của hàng loạt trụ cột gồm Mohamed Salah (gân kheo), Hamdy Fathy (háng), Hossam Abdelmaguid (chấn thương đầu), Mohamed Abdelmonem (mắt cá chân) và Ahmed El Fotouh (gân kheo). Trong số này, trường hợp của Salah nhận được nhiều sự quan tâm nhất khi đội ngũ y tế vẫn nỗ lực để đội trưởng kịp bình phục và có thể ra sân ngay từ đầu.

Bên cạnh những ca chấn thương, Ai Cập chắc chắn không có sự phục vụ của tiền vệ Mohanad Lasheen do án treo giò sau khi nhận đủ số thẻ vàng ở vòng bảng. Đây sẽ là tổn thất không nhỏ với tuyến giữa của "Những Pharaoh" trong cuộc đối đầu mang tính quyết định với Australia.