Trực tiếp Argentina vs Cape Verde, 05h00 ngày 4/7: Cái kết của kỳ tích

TPO - Cape Verde đang là hiện tượng thú vị nhất của World Cup 2026, nhưng trước một Argentina toàn thắng từ đầu giải và một Lionel Messi đang liên tiếp phá vỡ các cột mốc lịch sử, rất khó để đại diện châu Phi tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình.

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những hành trình bất ngờ nhất lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã vượt qua mọi dự đoán để giành vé vào vòng knock-out. Họ cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, tiếp tục giành điểm trước Uruguay và khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Đối với một quốc gia có dân số chưa đến 1 triệu người, việc lọt vào vòng 1/16 của cúp thế giới đã là chiến tích mang tính lịch sử. Nhưng Cape Verde chưa muốn dừng lại. Trợ lý HLV Humberto Bettencourt tuyên bố đội bóng của ông không quan tâm tới những tỷ lệ dự đoán hay các con số thống kê. Điều duy nhất họ tin tưởng là những gì diễn ra trên sân cỏ.

Thế nhưng thử thách lần này hoàn toàn khác những gì Cape Verde từng trải qua. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina, đội bóng đang thể hiện hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng gần như hoàn hảo.

Argentina là một trong số ít đội toàn thắng ở vòng bảng. Họ lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để giành ngôi đầu bảng một cách thuyết phục. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang cho thấy họ chưa hề có dấu hiệu suy giảm sức mạnh sau chức vô địch thế giới năm 2022.

Tâm điểm dĩ nhiên không ai khác ngoài Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn đang thách thức mọi giới hạn của thời gian. Anh đã ghi tới 6 bàn chỉ sau 3 trận, trực tiếp đóng góp 75% số bàn thắng của Argentina tại giải đấu năm nay.

HLV Lionel Scaloni đã thiết kế một hệ thống làm mọi việc để Messi tỏa sáng. Hàng tiền vệ 4 người tranh chấp, đoạt bóng và đưa nó cho Messi. M10 hầu như chỉ cần đi bộ đủng đỉnh, “quét radar” và “scan” toàn bộ không gian xung quanh. Khi phát hiện điểm yếu của đối phương, anh lập tức tăng tốc, tấn công thẳng vào đó.

Sau đấy, tất nhiên, là bàn thắng. Tất cả các đội mà Argentina gặp ở World Cup năm nay đã nếm trải điều đó. Sau những bàn thắng, là kỷ lục. Có cảm tưởng mỗi lần Messi ra sân lúc này đều mang theo khả năng xuất hiện thêm một cột mốc lịch sử mới.

Trận đấu với Cape Verde lại được diễn ra tại SVĐ Hard Rock ở Miami, “thánh địa” thứ hai của Messi, nơi anh vẫn ra sân mỗi tuần cùng với CLB Inter Miami. Được tiếp thêm nguồn năng lượng từ các khán đài quen thuộc, lại đang thăng hoa với cả một hệ thống đánh chặn và tiếp đạn xung quanh, Messi chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.