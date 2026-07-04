Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trực tiếp Argentina vs Cape Verde, 05h00 ngày 4/7: Cái kết của kỳ tích

Tam Vịnh
Tiểu Phùng

TPO - Cape Verde đang là hiện tượng thú vị nhất của World Cup 2026, nhưng trước một Argentina toàn thắng từ đầu giải và một Lionel Messi đang liên tiếp phá vỡ các cột mốc lịch sử, rất khó để đại diện châu Phi tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình.

lich-su-doi-dau-giua-argentina-vs-cape-verde-albiceleste-vuot-troi-cho-messi-mo-khoa-tran-knock-out.jpg

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những hành trình bất ngờ nhất lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã vượt qua mọi dự đoán để giành vé vào vòng knock-out. Họ cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, tiếp tục giành điểm trước Uruguay và khép lại vòng bảng với thành tích bất bại.

Đối với một quốc gia có dân số chưa đến 1 triệu người, việc lọt vào vòng 1/16 của cúp thế giới đã là chiến tích mang tính lịch sử. Nhưng Cape Verde chưa muốn dừng lại. Trợ lý HLV Humberto Bettencourt tuyên bố đội bóng của ông không quan tâm tới những tỷ lệ dự đoán hay các con số thống kê. Điều duy nhất họ tin tưởng là những gì diễn ra trên sân cỏ.

Thế nhưng thử thách lần này hoàn toàn khác những gì Cape Verde từng trải qua. Đối thủ của họ là nhà đương kim vô địch thế giới Argentina, đội bóng đang thể hiện hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng gần như hoàn hảo.

Argentina là một trong số ít đội toàn thắng ở vòng bảng. Họ lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1 để giành ngôi đầu bảng một cách thuyết phục. Quan trọng hơn, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni đang cho thấy họ chưa hề có dấu hiệu suy giảm sức mạnh sau chức vô địch thế giới năm 2022.

Tâm điểm dĩ nhiên không ai khác ngoài Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina vẫn đang thách thức mọi giới hạn của thời gian. Anh đã ghi tới 6 bàn chỉ sau 3 trận, trực tiếp đóng góp 75% số bàn thắng của Argentina tại giải đấu năm nay.

HLV Lionel Scaloni đã thiết kế một hệ thống làm mọi việc để Messi tỏa sáng. Hàng tiền vệ 4 người tranh chấp, đoạt bóng và đưa nó cho Messi. M10 hầu như chỉ cần đi bộ đủng đỉnh, “quét radar” và “scan” toàn bộ không gian xung quanh. Khi phát hiện điểm yếu của đối phương, anh lập tức tăng tốc, tấn công thẳng vào đó.

Sau đấy, tất nhiên, là bàn thắng. Tất cả các đội mà Argentina gặp ở World Cup năm nay đã nếm trải điều đó. Sau những bàn thắng, là kỷ lục. Có cảm tưởng mỗi lần Messi ra sân lúc này đều mang theo khả năng xuất hiện thêm một cột mốc lịch sử mới.

Trận đấu với Cape Verde lại được diễn ra tại SVĐ Hard Rock ở Miami, “thánh địa” thứ hai của Messi, nơi anh vẫn ra sân mỗi tuần cùng với CLB Inter Miami. Được tiếp thêm nguồn năng lượng từ các khán đài quen thuộc, lại đang thăng hoa với cả một hệ thống đánh chặn và tiếp đạn xung quanh, Messi chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Tam Vịnh
Tiểu Phùng
#argentina vs cape verde #argentina vs cape verde #trực tiếp argentina vs cape verde #tường thuật argentina vs cape verde #argentina vs cape verde live #argentina vs cape verde bàn thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe