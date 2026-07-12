Nhọc nhằn hạ Thụy Sĩ, Argentina tái ngộ Anh ở bán kết World Cup 2026

TPO - Alvarez đi bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú cứa lòng đẳng cấp. Bóng găm vào góc chữ A, không cho thủ môn Thụy Sĩ bất cứ cơ hội nào. Trong thế trận bế tắc, bản lĩnh ngôi sao của Argentina đã lên tiếng.

foul Hết giờ, Argentina gặp Anh tại bán kết Với chiến thắng nghẹt thở, Anh và Argentina, 2 đội tuyển phải đá 120 phút ở tứ kết, sẽ tạo nên màn đại chiến đẳng cấp cao tại bán kết. goal VÀO, 3-1 cho Argentina 120'+2: Almanda băng lên dũng mãnh, đối mặt thủ môn Kobel. Bóng ói ra sau đó Lautaro Martinez đã lao vào dứt điểm ghi bàn. Argentina đang hưởng thành quả với 2 pha thay người đẳng cấp. report Thụy Sĩ đang treo bóng vô vọng 120': Thụy Sĩ chỉ còn cách treo bóng vu vơ vào trong vòng cấm, đưa các trung vệ cao to lên làm tiền đạo. Họ muốn rút ngắn khoảng cách đến khung thành. goal VÀO, Argentina dẫn bàn bằng siêu phẩm của Alvarez 114': Alvarez đi bóng từ rìa vòng cấm rồi cứa lòng. Trái bóng bay cuộn nhắm vào góc chết. Argentina lại dẫn bàn. report Quá khó cho nhà đương kim vô địch thế giới 100': Argentina vẫn đang loay hoay chuyền qua chuyền lại ở rìa vòng cấm. Họ gần như không có khoảng trống để phối hợp. foul Hiệp phụ thứ nhất kết thúc, 2 đội đổi sân để bắt đầu hiệp phụ thứ 2 report Thụy Sĩ khiến Argentina không thể ép sân dồn dập 100': Các cầu thủ áo đỏ cũng đang gây áp lực ngược lên phần sân Argentina. Họ muốn giảm thiểu áp lực lên phần sân nhà. report Không vào 95': Thiago Almanda xử lý rất gọn gàng, ngoặt bóng rồi tung ra cú sút trái phá. Bóng đi sát sạt mành lưới bên ngoài. report Argentina tấn công liên tục 91': Ngay từ những phút đầu, Argentina đã liên tiếp đe dọa đối thủ với hàng loạt pha hãm thành. Bóng chưa đi chính xác. start Hiệp phụ bắt đầu foul Hết 90 phút, 2 đội phải bước vào hiệp phụ report Không vào, thủ môn Thụy Sĩ quá xuất sắc 90'+8: Bóng bật ra ở tư thế khó nhưng Lisandro Martinez vẫn kịp ngả người bắt volley. Dù vậy, thủ môn Thụy Sĩ còn hay hơn. Anh bị cản tầm nhìn song vẫn kịp đổ người xuất sắc đẩy bóng. report Messi solo nhưng chưa thành công 90'+2: Messi ngoặt bóng qua hàng loạt hậu vệ áo đỏ rồi cứa lòng bằng chân phải. Bóng đi sát sạt cột dọc. report Không vàoooo 89': Nico nỗ lực đưa bóng vào trong và MacAllister nhập thành đánh đầu. Tiếc rằng pha chạm bóng lần này không chuẩn xác. report Messi bỏ lỡ 84': Messi lẻn xuống đón bóng rồi anh định tâng bóng qua đầu thủ môn đối phương. Nhưng bóng không qua được bàn tay của Kobel. Hơn nữa, trọng tài cũng đã bắt việt vị ở pha bóng này. report Argentina chưa thể tấn công dồn dập 76': Sau khi đối thủ bị đuổi người, Argentina nỗ lực dồn ép nhưng các pha lên bóng của họ chưa tạo ra đột biến. red Thụy Sĩ mất người 72': Embolo ăn vạ khiến trọng tài rút thẻ vàng cho anh. Đây là thẻ vàng thứ 2 của Embolo trong trận và Thụy Sĩ chỉ còn 10 người. goal VÀO, tỷ số là 1-1 68': Hàng loạt nỗ lực hãm thành của Thụy Sĩ đã mang về cho họ bàn gỡ hòa. Ndoye đột phá xuống cánh trái rồi dứt điểm đẳng cấp ghi bàn. Tỷ số là 1-1. report Thủ môn Argentina xuất sắc 65': Xhaka và Zakaria vừa có liên tiếp 2 pha dứt điểm nguy hiểm. Tuy nhiên Emiliano Martinez đã xuất sắc cản phá. report Thế trận lại trở nên chặt chẽ 60': Sau vài phút bùng nổ, thế trận đang trở nên giằng co hơn. Argentina bắt đầu siết lại tuyến giữa không cho Thụy Sĩ có nhiều khoảng trống. report Không được 56': Messi rót bóng rất vừa tầm từ chấm phạt góc. Enzo đón bóng. Tuy nhiên anh lại lắc đầu đi lên trời. report Tốc độ trận đấu đang được đẩy nhanh 53': Thay vì triệt tiêu thế trận của nhau, 2 bên bất ngờ tăng tốc. Alvarez vừa có pha di chuyển quyết tâm rồi tung cú sút. Bóng bay ra ngoài. report Tiếc quá 50': Messi xử lý rất vừa nhịp rồi tỉa bóng để Molina lao xuống. Tuy nhiên, hậu vệ phải này lại xử lý vội vàng, tung ra cú sút rất vô duyên. start Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc 45'+4: Sau khi Argentina vươn lên dẫn bàn, họ đã xé vụn trận đấu với những pha xử lý rất quái của mình. Thực sự, Thụy Sĩ đang không nhìn ra hướng để cứu vãn trận đấu. report Embolo dính thẻ vàng 44': Embolo tỏ rõ sự ức chế với pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với đối thủ. Pha bóng này phản ánh sự khó khăn và phần nào là ức chế nơi các cầu thủ Thụy Sĩ. report Argentina khiến Thụy Sĩ như đâm đầu vào tường 39': Gần như mỗi lần cầu thủ Thụy Sĩ có bóng là họ bị 2 cái bóng áo xanh áp sát. Điều đó khiến những cầu thủ to khỏe bên phía Thụy Sĩ rất khó xử lý. report Nguy hiểm 32’: Thụy Sĩ tổ chức được pha bóng ấn tượng hiếm hoi từ đầu trận. Embolo lao xuống đối mặt với thủ môn Martinez nhưng anh không thể nhanh bằng người gác đền bên phía Argentina. report Quá khó khăn cho Thụy Sĩ 27': Các cầu thủ Argentina đang phong tỏa rất tốt khu vực trung tuyến. Họ cầm bóng thong thả nhưng cực kỳ khó chịu, sẵn sàng nằm ra sân khi cần để làm giảm nhịp độ. report Không được 21': Embolo xử lý táo bạo, tung ra cú sút. Bóng đi chính xác nhưng là chưa đủ để giúp Thụy Sĩ gây ra khó khăn cho thủ môn đối phương. report Thế trận đang diễn ra đúng ý Argentina 16': Sau khi có bàn dẫn trước, Argentina đang kiểm soát thế trận. Họ hạn chế tối đa những khoảng trống của Thụy Sĩ. goal VÀO, Argentina có bàn thắng mở tỷ số 10': Messi thực hiện liên tiếp hai quả phạt góc bên cánh trái. Ở tình huống đầu tiên, bóng xoáy thẳng về phía khung thành nhưng hàng thủ Thụy Sĩ kịp đánh đầu phá bóng. Từ quả phạt góc tiếp theo, Messi treo bóng chính xác để Mac Allister bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc phải làm bó tay thủ thành Thuỵ Sỹ, đưa Argentina vượt lên dẫn trước. report Xhaka sút vọt xà 7': Thụy Sĩ tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân Argentina. Embolo di chuyển khôn ngoan, phối hợp cùng Rieder trước khi căng ngang nguy hiểm vào khu vực cấm địa. Không có cầu thủ nào kịp băng vào dứt điểm, nhưng đại diện châu Âu nhanh chóng giành lại bóng và duy trì sức ép. Xhaka sau đó tung cú sút xa đưa bóng bay vọt xà. report Thụy Sĩ nhập cuộc tự tin 3': Thụy Sĩ nhập cuộc đầy chủ động. Ndoye đưa bóng nguy hiểm vào vòng cấm, khiến hàng thủ Argentina thoáng lúng túng trước khi kịp thời phá bóng giải nguy. start Trận đấu bắt đầu! 1': Argentina ra sân trong bộ trang phục áo sọc xanh - trắng, quần trắng, trong khi Thụy Sĩ thi đấu với trang phục đỏ quen thuộc. Thuỵ Sỹ giao bóng, chính thức mở màn cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch ở tứ kết World Cup 2026. report Phút mặc niệm tưởng nhớ tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams Trước giờ bóng lăn, cầu thủ hai đội, ban huấn luyện và khán giả trên sân đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams, người qua đời ở tuổi 25 chỉ vài tuần sau khi cùng đội tuyển tham dự World Cup 2026. report Cầu thủ hai đội khởi động report Có thể bạn chưa biết? Argentina lập kỷ lục về độ tuổi đội hình. Với độ tuổi trung bình 30 tuổi 177 ngày, Argentina sử dụng đội hình xuất phát lớn tuổi nhất tại một trận tứ kết World Cup trong vòng 64 năm qua. Lần gần nhất một đội bóng ra sân ở vòng đấu này với độ tuổi trung bình cao hơn là Brazil trong trận gặp Anh tại World Cup 1962. Khi đó, đội hình xuất phát của “Selecao” có độ tuổi trung bình 30 tuổi 209 ngày. report Dàn sao hai đội thu hút mọi ánh nhìn report Tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup Ở trận tứ kết diễn ra sớm cùng ngày, tuyển Anh vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Jude Bellingham trở thành người hùng của “Tam sư” khi ghi cả hai bàn thắng, lần lượt ở phút bù giờ hiệp một và phút thứ ba của hiệp phụ thứ nhất. Cú đúp của tiền vệ này giúp tuyển Anh tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch thế giới. report Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về Argentina Argentina bước vào trận đấu với lợi thế áp đảo về thành tích đối đầu. Sau 7 lần chạm trán trong quá khứ, Thụy Sĩ chưa từng đánh bại “Albiceleste”, chỉ giành 2 trận hòa và nhận tới 5 thất bại. Ở hai lần gặp nhau tại đấu trường World Cup, phần thắng đều thuộc về đội bóng Nam Mỹ. Gần nhất là vòng 1/8 World Cup 2014, khi Argentina vượt qua Thụy Sĩ nhờ bàn thắng trong hiệp phụ. Không chỉ lép vế trước Argentina, đại diện châu Âu còn thường xuyên gặp khó khi chạm trán các đội tuyển Nam Mỹ tại World Cup. Trong 10 trận trước đó, Thụy Sĩ chỉ thắng 2, hòa 2 và để thua 6 trận. report Bầu không khí lễ hội tại Kansas report Thụy Sĩ thay đổi một vị trí Thụy Sĩ thực hiện một sự điều chỉnh trong đội hình so với chiến thắng trước Colombia ở vòng 1/8. Tài năng trẻ được đánh giá cao Johan Manzambi tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, trong khi Ruben Vargas vẫn chưa bình phục hoàn toàn để trở lại đội hình xuất phát. Djibril Sow được trao cơ hội đá chính, còn Ardon Jashari nhường chỗ lên băng ghế dự bị. report Argentina giữ nguyên đội hình HLV Lionel Scaloni quyết định không thay đổi đội hình xuất phát của Argentina ở trận tứ kết, tiếp tục đặt niềm tin vào 11 cầu thủ đã ra sân trong màn ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập ở vòng 1/8. Dù các học trò từng đứng trước nguy cơ bị loại khi bị Ai Cập dẫn trước hai bàn, chiến lược gia 48 tuổi vẫn giữ nguyên bộ khung, thay vì trao cơ hội cho những nhân tố tạo khác biệt từ ghế dự bị. Vì vậy, tiền đạo Lautaro Martinez và hậu vệ Gonzalo Montiel tiếp tục phải chờ cơ hội, dù cả hai đều ghi dấu ấn với một pha kiến tạo sau khi được tung vào sân ở trận đấu trước. Trên hàng công, đội trưởng Lionel Messi vẫn là đầu tàu của nhà đương kim vô địch, hướng đến mục tiêu đưa Argentina tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương World Cup. report Đội hình xuất phát Thuỵ Sĩ Thuỵ Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Ndoye, Sow, Rieder; Embolo. report Đội hình xuất phát Argentina Argentina: Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Parades, Mac Allister, Fernandez; De Paul, Messi, Alvarez.

Sức mạnh của đội tuyển Argentina vẫn xoay quanh một Lionel Messi bền bỉ và xuất chúng. Ở kỳ World Cup này, cựu binh 39 tuổi đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 8 bàn thắng và vừa đi vào lịch sử khi chạm mốc 31 lần ra sân ở các vòng chung kết thế giới. Dưới bàn tay của HLV Lionel Scaloni, sức mạnh tấn công của La Albiceleste mang tính cảm xúc cao, phụ thuộc nhiều vào khoảnh khắc ngẫu hứng và khả năng tỏa sáng cá nhân trong các tình huống sinh tử.

Trong khi đó, Thụy Sĩ lại là một cỗ máy được tổ chức chặt chẽ. Thụy Sĩ chơi thứ bóng đá khoa học, hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân và lấy hàng phòng ngự làm điểm tựa. Việc họ bước vào vòng tứ kết với những chuỗi trận giữ sạch lưới liên tiếp cho thấy tính đồng điệu và tinh thần đồng đội cực cao.

Nếu nhìn vào những con số thống kê, Argentina đang chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Xuyên suốt lịch sử đối đầu trên mọi mặt trận, Thụy Sĩ chưa bao giờ biết đến mùi chiến thắng trước đại diện Nam Mỹ, phải nhận tới 15 bàn thua và chỉ 3 lần chọc thủng lưới Argentina.

Hơn nữa, trong khi Argentina ra sân để bảo vệ di sản của những nhà đương kim vô địch thế giới, thì đây lại là trận tứ kết World Cup đầu tiên của đội tuyển Thụy Sĩ sau 72 năm ròng rã chờ đợi (kể từ kỳ World Cup trên sân nhà vào năm 1954). Vị thế giữa 2 đội là chênh lệch thấy rõ. Nhưng Thụy Sĩ cho thấy họ không phải cái tên "dễ bảo", trong khi Argentina cũng tỏ ra mong manh trước Cape Verde hay Ai Cập...

Liệu ngọn lửa Nam Mỹ sẽ tiếp tục bùng cháy, hay "chất thép" của Thụy Sĩ sẽ hóa giải lời nguyền lịch sử? Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng mai?