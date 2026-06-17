Trực tiếp Argentina 2-0 Algeria (H2): Messi lập cú đúp, san bằng cột mốc của Ronaldo 'béo'

TPO - Argentina nhân đôi lợi thế nhờ tình huống ghi bàn của Messi. MacAllister dứt điểm từ xa, bóng bị thủ môn Zidane đẩy ra nhưng Messi ập vào nhanh để dứt điểm vào lưới. Messi đã san bằng cột mốc của Ronaldo "béo" với 15 bàn.

goal VÀO! Messi lập cú đúp 60': Allister tung cú sút xa đầy uy lực, thủ môn Luca Zidane đã xuất sắc đổ người cản phá và bóng bật ra đúng vị trí của Messi. Số 10 của Argentina băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Algeria, ghi bàn thắng thứ 15 của anh tại các vòng chung kết World Cup. report Cơ hội đến với Algeria 58': Ibrahim Maza dứt điểm ở rìa vòng cấm, nhưng một cầu thủ Argentina đã kịp thời lao ra cản phá. substitution Thay người bên phía Argentina 56': Lautaro Martinez rời sân, nhường chỗ cho Julian Alvarez. Nico Gonzalez vào sân, thay Thiago Almada. Sự xuất hiện của hai cầu thủ tấn công chất lượng cho thấy Argentina không có ý định bảo vệ tỷ số 1-0, mà muốn tiếp tục gia tăng sức ép để kết liễu trận đấu. report Messi sút vọt xà 51': Nhận bóng trong tư thế khá thoải mái ở sát vòng cấm, Messi tung cú cứa lòng bằng chân trái sở trường. Tuy nhiên, bóng đi thiếu chính xác và bay vọt qua xà ngang khung thành Algeria. report Algeria dồn lên tìm bàn gỡ 48': Trong một tình huống tấn công, Ibrahim Maza cố gắng đột phá nhưng pha đi bóng của anh đã bị chặn lại trước khi có thể gây nguy hiểm. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Argentina thay người: Montiel thay thế Molina ở vị trí hậu vệ phải. foul Hết hiệp 1. Argentina 1-0 Algeria 45+4': hiệp đấu đầu tiên mang đậm dấu ấn của 'ảo thuật gia' Lionel Messi. Siêu phẩm ở phút 17 của đội trưởng Argentina là khác biệt duy nhất giữa hai đội, giúp nhà đương kim vô địch tạm bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. report Chaibi lại lên tiếng 44': Tiền vệ tấn công của Algeria tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng bay vọt xà ngang. Càng về cuối hiệp một, Chaibi càng cho thấy anh là ngòi nổ đáng chú ý nhất của đội bóng Bắc Phi. report Martinez cứu thua 41': Chaibi dứt điểm trong vòng cấm, sau tình huống phối hợp với Nabil Bentaleb, đưa bóng hướng về góc xa khung thành Argentina. Tuy nhiên, thủ môn Martinez đã phản xạ rất nhanh để cản phá thành công. report Messi sút vọt xà 37': Từ tình huống đá phạt trực tiếp, Messi tung cú sút uy lực về phía khung thành Algeria. Tuy nhiên, bóng đi hơi cao và bay vọt xà ngang. report Cơ hội cho Argentina 35': Medina xử lý tốt ở cánh trái, rồi tìm cách căng bóng vào trung lộ cho Lautaro Martínez, nhưng hàng thủ Algeria kịp thời can thiệp. report Medina chơi nổi bật bên hành lang trái 33': Hậu vệ của Argentina tự tin dẫn bóng vượt tuyến và trở thành một mắt xích quan trọng trong các đợt triển khai tấn công của đội nhà. report Argentina kiểm soát thế trận 30': Nhà đương kim vô địch đang chơi khá ung dung, luân chuyển bóng nhịp nhàng, thực hiện những đường chuyền ngắn chính xác rồi liên tục di chuyển để tìm khoảng trống. report Hai đội tạm nghỉ để tiếp nước 25': Trọng tài cho trận đấu tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước. Đây cũng là khoảng thời gian quý giá để cả Argentina lẫn Algeria điều chỉnh đấu pháp sau hơn 20 phút đầu tiên diễn ra với tốc độ rất cao. report Messi bị Algeria chăm sóc đặc biệt 20': Mỗi khi đội trưởng Argentina nhận bóng, lập tức có hai, thậm chí ba cầu thủ áo xanh lá áp sát. Đây rõ ràng là phương án hợp lý để hạn chế tầm ảnh hưởng của ngôi sao lớn nhất bên phía nhà đương kim vô địch. report VÀO! Messi mở tỷ số cho Argentina 17': Nhận bóng trước vòng cấm, Messi tung cú cứa lòng đẳng cấp, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành. Thủ môn Zidane đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản siêu phẩm của đội trưởng Argentina. Đây là bàn thắng thứ 118 của Messi sau 200 trận cho Argentina và là bàn thứ 14 của anh tại World Cup. report Quá đáng tiếc cho Algeria! 8': Maza tung đường chọc khe sắc lẹm, xé toang hàng phòng ngự Argentina. Chaibi băng xuống và dứt điểm quyết đoán tung lưới đối phương, khiến các cổ động viên Algeria vỡ òa. Nhưng, một lần nữa, lá cờ việt vị lại được căng lên! Bàn thắng không được công nhận và tỷ số vẫn là 0-0. Đây đã là lần thứ hai chỉ trong 10 phút đầu trận, một pha lập công bị từ chối vì lỗi việt vị. report Messi sút tung lưới Algeria 5': Messi đã đưa được bóng vào lưới Algeria sau tình huống thoát xuống đối mặt thủ môn Zidane từ đường chọc khe của Martinez. Siêu sao người Argentina tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần, đánh bại người gác đền đối phương. Tuy nhiên, niềm vui của các cổ động viên Argentina không kéo dài lâu khi trọng tài căng cờ báo việt vị. report Tình huống đáng chú ý đầu tiên 3': Lionel Messi sớm phải lùi về hỗ trợ phòng ngự khi anh cắt được bóng trong chân Ibrahim Maza bên phía Algeria. Tình huống này lập tức nhận được những tràng reo hò vang dội từ khán đài. report Dàn sao hai đội khởi động report Khán đài sân Kansas City rực cháy report Những điều cần biết về sân Kansas City Trận đấu giữa argentina và Algeria diễn ra tại Arrowhead Stadium, một trong những sân vận động mang tính biểu tượng của thể thao Mỹ. Sân có sức chứa khoảng 76.000 khán giả và hiện được biết đến với tên thương mại GEHA Field at Arrowhead Stadium. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra World Cup 2026, sân được đổi tên thành Kansas City Stadium theo quy định của FIFA. Đây là sân nhà của đội bóng bầu dục nổi tiếng Kansas City Chiefs, một trong những thế lực hàng đầu của giải NFL. Chiefs đã giành 4 chức vô địch Super Bowl, trong đó có 3 lần đăng quang kể từ năm 2019. Arrowhead Stadium cũng nổi tiếng với bầu không khí cuồng nhiệt. Sân từng hai lần được Guinness World Records công nhận là sân vận động ồn ào nhất thế giới, vào các năm 2013 và 2014, trong những trận đấu của Kansas City Chiefs. Với người hâm mộ bóng đá, mặt sân tại Kansas City cũng đã chứng kiến dấu ấn của Lionel Messi. Siêu sao người Argentina từng thi đấu tại đây và để lại những màn trình diễn ấn tượng, khiến địa điểm này trở thành một phần trong hành trình của anh trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup 2026. report Ngôi sao Messi xuất hiện ​ report Algeria trở lại World Cup lần đầu tiên từ năm 2014 Algeria sở hữu một đội hình chất lượng và có thể tạo nên bất ngờ tại World Cup 2026, trong lần đầu tiên trở lại giải đấu kể từ năm 2014. Đội tuyển có biệt danh “Les Fennecs” (Những chú cáo sa mạc) được dẫn dắt trên hàng công bởi cựu ngôi sao của Manchester City Riyad Mahrez. Bên cạnh đó, những cái tên như Mohamed Amoura, Amine Gouiri và Ibrahim Maza cũng là các mũi nhọn nguy hiểm, đủ khả năng gây khó khăn cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. Ở tuyến dưới, hậu vệ Rayan Aït-Nouri, hiện khoác áo Manchester City, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các pha chuyển đổi trạng thái của đội bóng Bắc Phi. Dưới sự dẫn dắt của HLV Vladimir Petkovic, Algeria đã xây dựng lối chơi thiên về kiểm soát thế trận với các sơ đồ quen thuộc 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Đội bóng này thường triển khai tấn công từ hai biên và liên tục thực hiện những quả tạt vào vòng cấm nhằm tận dụng khả năng dứt điểm của các tiền đạo. Dù không được đánh giá quá cao cho ngôi nhất bảng, Algeria vẫn có cơ hội thực tế để giành vé vào vòng knock-out. Nếu làm được điều đó, họ hoàn toàn có thể trở thành một đối thủ khó chịu và tạo nên những bất ngờ ở giai đoạn tiếp theo của giải đấu. report Argentina có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup? Argentina bước vào World Cup 2026 với vị thế của nhà đương kim vô địch và được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đội bóng Nam Mỹ không chỉ được kỳ vọng giành ngôi đầu bảng J mà còn đủ khả năng tiến sâu trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Ngôi sao Lionel Messi vẫn là thủ lĩnh và nguồn cảm hứng lớn nhất của Albiceleste. Chủ nhân 8 Quả bóng Vàng tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của đội tuyển Argentina, bên cạnh dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm từng góp công vào chức vô địch World Cup 2022 như Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi và thủ thành Emiliano Martínez. Không chỉ sở hữu bộ khung đã được khẳng định đẳng cấp, Argentina còn được tiếp thêm sức sống bởi những gương mặt trẻ triển vọng như Nico Paz và Franco Mastantuono. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ giúp đội bóng xứ tango có thêm nhiều phương án chiến thuật và tăng chiều sâu đội hình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Lionel Scaloni tiếp tục là điểm tựa quan trọng. Nhà cầm quân từng đưa Argentina lên đỉnh thế giới nổi bật với khả năng điều chỉnh chiến thuật linh hoạt và xây dựng tập thể giàu tính gắn kết. Đây được xem là một trong những yếu tố giúp Argentina duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. report Đội hình xuất phát Algeria Algeria: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Chaibi, Boudaoui, Bentaleb, Maza, Gouiri, Hadj Moussa. report Đội hình xuất phát Argentina

Trong lịch sử, chỉ có Brazil và Italy từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Argentina đang hướng đến mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba làm được điều đó khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Đây là lần thứ 14 liên tiếp Argentina góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni giành vé dự World Cup với tư cách đội dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), đánh dấu lần đầu tiên họ đứng đầu vòng loại kể từ năm 2014.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Argentina ở vòng loại là chiến thắng 4-1 trước Brazil tại Buenos Aires. Đội bóng áo sọc xanh - trắng thể hiện sự vượt trội để kết thúc chiến dịch với vị trí số một trên bảng xếp hạng gồm 10 đội tuyển.

Argentina giành 38 điểm sau 18 trận đấu để chính thức đoạt vé đến World Cup 2026. Đội trưởng Lionel Messi là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại với 8 pha lập công.

Sau vòng loại, Argentina tiếp tục duy trì phong độ tốt ở các trận giao hữu trước những đối thủ như Mauritania, Iceland và Puerto Rico. Họ thắng liên tiếp 7 trận, ghi 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần.

Đội đương kim vô địch thế giới hiện chuẩn bị bước vào trận mở màn bảng J. Lần gần nhất Argentina không ghi bàn ở trận ra quân World Cup là tại Italia 1990, khi họ bất ngờ để thua Cameroon 0-1.

Kể từ đó, đại diện Nam Mỹ đã thắng cả sáu trận gặp các đội tuyển châu Phi tại World Cup. Tuy nhiên, bài học từ thất bại trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022 cho thấy Argentina không thể chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.

Hai đội tuyển mới chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử. Đó là trận giao hữu diễn ra vào tháng 6/2007 trên sân Camp Nou, nơi Argentina giành chiến thắng 4-3. Đáng chú ý, Lionel Messi đã ghi cú đúp đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia ở trận đấu này.

Trong khi đó, Algeria bước vào giải đấu với lần thứ năm góp mặt tại World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 2014. Cũng tại giải đấu trên đất Brazil cách đây 12 năm, đội bóng Bắc Phi lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vượt qua vòng bảng.

Hiện đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA, Algeria đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại World Cup, nơi họ mới thắng 3 trận và chỉ giữ sạch lưới một lần sau 13 lần ra sân.

Đội bóng của HLV Vladimir Petkovic giành vé tới Bắc Mỹ bằng một chiến dịch vòng loại thuyết phục. Algeria đứng đầu bảng G khu vực châu Phi, chỉ thua một trận và chính thức giành quyền tham dự World Cup trước một lượt đấu. Chỉ có hai đội tuyển châu Phi ghi được nhiều bàn thắng hơn họ ở vòng loại.

Việc dừng bước tại tứ kết CAN Cup năm nay phần nào phản ánh tiềm năng của Algeria dưới thời Petkovic. Sau giải đấu đó, họ tiếp tục có những kết quả tích cực với chiến thắng 7-0 trước Guatemala, trận hòa 0-0 trước Uruguay, trước khi đánh bại Hà Lan và Bolivia trong tháng này.

Đáng chú ý, Algeria chỉ để thủng lưới hai bàn trong sáu trận gần nhất, cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi bước vào cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới.