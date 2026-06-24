Trực tiếp Anh vs Ghana 0-0 (H2): Madueke và Rice phối hợp hỏng

substitution Anh thay 2 người

Phút 65: Saka và O'Reilly vào sân. Gordon và Djed Spence rời sân. Đúng như dự đoán từ Sky Sports, Gordon và Spence khiến cánh trái của Anh gần như tê liệt. Chờ xem điều chỉnh của HLV Tuchel có giúp "Tam sư" thay đổi hay không.