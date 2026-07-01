Trực tiếp Anh vs CHDC Congo, H2 (2-1): Kane lập cú đúp

TPO - Sau một loạt cố gắng của đồng đội, Kane có bóng, xử lý đẳng cấp trước khi thực hiện cú sút rất căng làm tung nóc lưới của CHDC Congo.

report Cơ hội cho CHDC Congo Phút 90+5: Bellingham đẩy sau và CHDC Congo kiếm được quả đá phạt ngay trước vòng cấm địa. report Có 6 phút bù giờ! Phút 90+1: Vẫn còn 6 phút để CHDC Congo hy vọng, trong khi ĐT Anh cách chiến thắng 6 phút. Thêm một bổ sung: Cú sút thành bàn của Kane đạt vận tốc lên tới 94km/h. goal Lại là Harry Kane!!! Anh 2-1 CHDC Congo Phút 86: Sau một loạt cố gắng của đồng đội, Kane có bóng, xử lý đẳng cấp trước khi thực hiện cú sút rất căng làm tung nóc lưới của CHDC Congo. report CHDC Congo nỗ lực gây sốc Phút 85: Một cú sút quá nhẹ của Elia và Pickford đã dễ dàng bắt gọn. report Anh gia tăng sức ép Phút 82: Tam sư đang tạo nên áp lực cực lớn, liên tục nhồi bóng vào khu cấm địa nhưng CHDC Congo đang chơi kiên cường. report Người hùng Harry Kane Phút 77: Đây là bàn thắng thứ tư của Kane tại World Cup 2026 và là bàn thắng thứ 12 của anh tại các kỳ World Cup nói chung. Đó là bàn thắng thứ 71 của Kane cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia mùa này. goal Vào!!! Harry Kane ghi bàn Phút 75: Cuối cùng thì bàn thắng đã đến. Quả tạt của Gordon đã được Kane xử lý hoàn hảo với cú đánh đầu vào góc xa. substitution Declan Rice đá hậu vệ phải Phút 70: Spence rời sân. Eze vào sân. Và Declan Rice đá ở vị trí hậu vệ phải. report Tuyển Anh cần sớm gây dựng nhịp điệu tấn công Phút 65: Đội tuyển Anh chỉ tung ra được 2 cú sút trong 20 phút đầu hiệp hai. Thực tế, họ còn kiểm soát bóng ít hơn so với hiệp một, giảm từ 59% xuống còn 56%. report Khung thành Tam sư bị uy hiếp Phút 63: Tuyển Anh phòng ngự thiếu chắc chắn và Mbuku khá thoải mái sút bóng, nhưng vọt xà. substitution ĐT Anh làm mới đôi cánh Phút 61: Saka và Gordon cùng vào sân, thay Madueke và Rashford. report Đến lượt Bellingham thất vọng Phút 54: Lần này là Bellingham với cú sút cũng từ bên trái, nhưng thủ môn Mpasi tiếp tục cho thấy tài năng với tình huống cản phá ngoạn mục. report Cơ hội cho Rashford Phút 51: ĐT Anh chuyển đổi trạng thái nhanh. Rashford đi bóng bên cánh trái, vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm, đưa bóng vào cạnh lưới. report Không được! Phút 49: ĐT Anh đá phạt góc hướng về cột xa, nơi Bellingham âm thầm lẻn vào. Tuy nhiên hậu vệ Masuaku đã phá bóng ra đường biên ngang. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Hai đội trở lại và đây thực sự là trận đấu hấp dẫn khi cả ĐT Anh và CHDC Congo chơi ăn miếng trả miếng với rất nhiều cơ hội tạo ra. report ĐT Anh trở lại mạnh mẽ, nhưng chưa đủ ĐT Anh bất ngờ bị dẫn trước, và sau nửa đầu hiệp một lúng túng, họ vùng lên mạnh mẽ nhưng không thể ghi bàn trước một Mpasi quá xuất sắc với liên tiếp các pha cứu thua. time Vẫn là Mpasi Phút 45+6: Từ quả phạt góc, Kane bắt volley nhưng Mpasi tiếp tục thể hiện xuất sắc với tình huống khép góc. Ngay sau đó, tiếng còi hết hiệp một cũng vang lên. report Mpasi lại cứu thua xuất sắc Phút 45+2: Thêm quả tạt bên cánh phải và vẫn là Bellingham bật cao đánh đầu. Thế nhưng Mpasi đã chơi xuất sắc với pha cứu thua khó tin. report Có 6 phút bù giờ Phút 45+1: ĐT Anh vẫn có đủ thời gian để kiếm bàn gỡ hòa, nhưng CHDC cũng có chừng ấy thời giờ để nhân đôi cách biệt. var Liệu có penalty? Phút 44: Harry Kane đã ngã nhưng trọng tài xác định anh ngã vờ. Sau khi check VAR, phán quyết không có phạt đền vẫn được giữ nguyên. report Bóng dội cột tuyển Anh Phút 42: CHDC Congo lại dồn lên và họ thực sự nguy hiểm. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Wissa dứt điểm cận thành nhưng bóng lại đi trúng cột dọc. report ĐT Anh đã ở rất gần bàn thắng Phút 35: Madueke nỗ lực đi bóng dọc biên ngang và chuyền vào trong. Qua một rừng chân, bóng tới chân Rashford nhưng cú sút cầu thủ này đã bị Wan-Bissaka, cựu đồng đội ở MU, phá ngay trên vạch vôi. report Quá đáng tiếc! Phút 30: Declan Rice tạt bóng và Bellingham đánh đầu, nhưng thủ môn Mpasi lại là người chiến thắng. report Không vào!!! Phút 28: Từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng đập chân Konsa và hướng về phía cầu môn. Tuy nhiên nó cách khá xa để trở thành bàn thắng. report CHDC Congo không hề dễ chơi Phút 27: Đáng lo ngại là CHDC Congo không có ý định chơi tử thủ nhằm bảo vệ lợi thế. Họ sẵn sàng đẩy cao và tạo nên những đợt phản công nguy hiểm trong bối cảnh hàng thủ của ĐT Anh đầy rẫy vấn đề. report Tam sư có thể vực dậy tinh thần? Phút 24: Thời gian nghỉ uống nước đến kịp lúc để ĐT Anh có thể giảo tỏa đôi chút tâm lý căng thẳng, đồng thời lắng nghe các chỉ dẫn của Tuchel. report ĐT Anh thực sự có vấn đề Phút 22: ĐT Anh thực sự có vấn đề khi liên tục chuyền sai, dẫn tới việc những tình huống tấn công đứt gãy. Sau 20 phút, họ vẫn chưa có cú sút nào. yellow Thẻ vàng cho Bellingham Phút 19: ĐT Anh phòng ngự rất lúng túng và họ cũng không tự tin trong việc chuyển đổi trạng thái để rồi mất bóng dễ dàng ngay khi vừa có được. Nhằm ngăn chặn pha phản công của đối thủ, Bellingham đã phải phạm lỗi. report Thống kê đáng lo ngại Phút 15: Anh chưa từng thắng một trận đấu World Cup nào mà họ để thủng lưới trước kể từ trận chung kết năm 1966 gặp Đức. Và bây giờ thì CHDC Congo đang phòng ngự rất chắc chắn. corner Không được! Phút 14: Tuyển Anh được hưởng phạt góc nhưng Declan Rice đá phạt quá sâu, khiến Bellingham thất bại trong việc tiếp cận trái bóng. report Vấn đề của ĐT Anh Phút 10: Pha chạy chỗ của Sadiki đã kéo Spence ra xa khỏi Cipenga, tạo ra khoảng trống rất lớn cho cầu thủ CHDC Congo ghi bàn. Bên cạnh đó, có những dấu hỏi về phong độ của Pickford, cũng như hệ thống phòng ngự của đội tuyển Anh, bao gồm sự phối hợp giữa Konsa và Guehi. goal CHDC Congo bất ngờ mở tỷ số Phút 7: Từ đường chuyền dài, bóng tới chân Brian Cipenga. Sau một nhịp khống chế, cầu thủ này đã đánh bại Pickford dễ dàng trong tư thế không người kèm. report ĐT Anh khởi đầu đầy hứng khởi Phút 4: ĐT Anh khởi đầu đầy hứng khởi và tích cực pressing. Bellingham vừa có tình huống áp sát và suýt chút nữa tiếp cận trái bóng được phá lên bởi thủ môn Mpasi. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trọng tài Adham Makhadmeh đã nổi hồi còi đầu tiên tại Atlanta Stadium, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Anh (áo trắng) và CHDC Congo (áo xanh). Anh là đội giao bóng. report Đội hình xuất phát của hai đội report CĐV Lumumba Vea, "bức tượng sống" của CHDC Congo report Các cặp đấu tại vòng 1/8 dần xác định report Mexico đang chờ Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp Mexico ở vòng 1/8, trận đấu diễn ra tại Sân vận động Azteca ở Thành phố Mexico. report ĐT Anh đã đến Atlanta report "Derby Premier League" Trong đội hình CHDC Congo bao gồm rất nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại Premier League. Đó là Aaron Wan-Bissaka của West Ham đá ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Axel Tuanzebe của Burnley đá trung vệ bên cạnh Chancel Mbemba - cựu cầu thủ của Newcastle và hiện đang khoác áo Lille. Ngoài ra, Arthur Masuaku hiện đang thuộc biên chế Sunderland và đã trải qua nửa sau mùa giải trước tại Lens, đội á quân Ligue 1, còn tiền vệ Noah Sadiki đang thi đấu cho Sunderland và tiền đạo Yoane Wissa chơi ở vị trí tiền đạo cắm cho Newcastle. report Đội hình ra sân của CHDC Congo CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki; Cipenga, Wissa report Saka dự bị, Rashford đá chính Tuyển Anh đã thực hiện ba thay đổi so với đội hình đã đánh bại Panama. Đáng chú ý là Noni Madueke trở lại vị trí tiền vệ phải, còn Bukayo Saka ngồi dự bị. Declan Rice cũng tái xuất ở hàng tiền vệ, thay thế Morgan Rogers, trong khi Jude Bellingham chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự lên đá vị trí số 10. Mọt thay đổi khác là vị trí hậu vệ phải, với Djed Spence vào thay cho Jarell Quansah bị chấn thương. ĐT Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice, Bellingham; Madueke, Kane, Rashford report Đội hình ra sân của ĐT Anh

Tam sư tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ đang gánh trên vai sứ mệnh chấm dứt cơn khát danh hiệu ròng rã 60 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966. Anh sở hữu một đội hình đắt giá với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Harry Kane và Jude Bellingham, rõ ràng họ được kỳ vọng sẽ cuốn phăng mọi vật cản.

Tuy nhiên, sức ép dành cho tuyển Anh cũng tỷ lệ thuận với kỳ vọng. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn để lại một vài hoài nghi. Truyền thông và giới chuyên môn đánh giá Anh đôi lúc còn thiếu cường độ, thiếu ý tưởng tấn công dồn dập ở một vài thời điểm và phải trải qua những chiến thắng tương đối nhọc nhằn chứ chưa thực sự áp đảo toàn diện.

Chấn thương của Reece James đã tạo ra bài toán khó xử về lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải, trong khi sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khi đối đầu với hàng thủ phòng ngự lùi sâu cũng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của Tuchel. Chưa hết, phong độ của Jordan Pickford trong khung gỗ và câu hỏi ai sẽ đảm nhiệm hai hành lang tấn công cũng là những dấu hỏi. Gặp CHDC Congo, chiến lược gia người Đức phải có câu trả lời cho tất cả.