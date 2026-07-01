Trực tiếp Anh vs CHDC Congo, H1 (0-1): ĐT Anh thực sự có vấn đề

report "Derby Premier League"

Trong đội hình CHDC Congo bao gồm rất nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại Premier League.

Đó là Aaron Wan-Bissaka của West Ham đá ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Axel Tuanzebe của Burnley đá trung vệ bên cạnh Chancel Mbemba - cựu cầu thủ của Newcastle và hiện đang khoác áo Lille.

Ngoài ra, Arthur Masuaku hiện đang thuộc biên chế Sunderland và đã trải qua nửa sau mùa giải trước tại Lens, đội á quân Ligue 1, còn tiền vệ Noah Sadiki đang thi đấu cho Sunderland và tiền đạo Yoane Wissa chơi ở vị trí tiền đạo cắm cho Newcastle.