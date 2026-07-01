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Trực tiếp Anh vs CHDC Congo, H1 (0-1): ĐT Anh thực sự có vấn đề

Tam Vịnh
Tiểu Phùng

TPO - ĐT Anh thực sự có vấn đề khi liên tục chuyền sai, dẫn tới việc những tình huống tấn công đứt gãy. Sau 20 phút, họ vẫn chưa có cú sút nào.

report Tam sư có thể vực dậy tinh thần?

Phút 24: Thời gian nghỉ uống nước đến kịp lúc để ĐT Anh có thể giảo tỏa đôi chút tâm lý căng thẳng, đồng thời lắng nghe các chỉ dẫn của Tuchel.

report ĐT Anh thực sự có vấn đề

Phút 22: ĐT Anh thực sự có vấn đề khi liên tục chuyền sai, dẫn tới việc những tình huống tấn công đứt gãy. Sau 20 phút, họ vẫn chưa có cú sút nào.

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yellow Thẻ vàng cho Bellingham

Phút 19: ĐT Anh phòng ngự rất lúng túng và họ cũng không tự tin trong việc chuyển đổi trạng thái để rồi mất bóng dễ dàng ngay khi vừa có được. Nhằm ngăn chặn pha phản công của đối thủ, Bellingham đã phải phạm lỗi.

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report Thống kê đáng lo ngại

Phút 15: Anh chưa từng thắng một trận đấu World Cup nào mà họ để thủng lưới trước kể từ trận chung kết năm 1966 gặp Đức.

Và bây giờ thì CHDC Congo đang phòng ngự rất chắc chắn.

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corner Không được!

Phút 14: Tuyển Anh được hưởng phạt góc nhưng Declan Rice đá phạt quá sâu, khiến Bellingham thất bại trong việc tiếp cận trái bóng.

report Vấn đề của ĐT Anh

Phút 10: Pha chạy chỗ của Sadiki đã kéo Spence ra xa khỏi Cipenga, tạo ra khoảng trống rất lớn cho cầu thủ CHDC Congo ghi bàn. Bên cạnh đó, có những dấu hỏi về phong độ của Pickford, cũng như hệ thống phòng ngự của đội tuyển Anh, bao gồm sự phối hợp giữa Konsa và Guehi.

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goal CHDC Congo bất ngờ mở tỷ số

Phút 7: Từ đường chuyền dài, bóng tới chân Brian Cipenga. Sau một nhịp khống chế, cầu thủ này đã đánh bại Pickford dễ dàng trong tư thế không người kèm.

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report ĐT Anh khởi đầu đầy hứng khởi

Phút 4: ĐT Anh khởi đầu đầy hứng khởi và tích cực pressing. Bellingham vừa có tình huống áp sát và suýt chút nữa tiếp cận trái bóng được phá lên bởi thủ môn Mpasi.

start Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài Adham Makhadmeh đã nổi hồi còi đầu tiên tại Atlanta Stadium, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Anh (áo trắng) và CHDC Congo (áo xanh).

Anh là đội giao bóng.

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report Đội hình xuất phát của hai đội
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report CĐV Lumumba Vea, "bức tượng sống" của CHDC Congo
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report Các cặp đấu tại vòng 1/8 dần xác định
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report Mexico đang chờ

Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp Mexico ở vòng 1/8, trận đấu diễn ra tại Sân vận động Azteca ở Thành phố Mexico.

report ĐT Anh đã đến Atlanta
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report "Derby Premier League"

Trong đội hình CHDC Congo bao gồm rất nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại Premier League.

Đó là Aaron Wan-Bissaka của West Ham đá ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Axel Tuanzebe của Burnley đá trung vệ bên cạnh Chancel Mbemba - cựu cầu thủ của Newcastle và hiện đang khoác áo Lille.

Ngoài ra, Arthur Masuaku hiện đang thuộc biên chế Sunderland và đã trải qua nửa sau mùa giải trước tại Lens, đội á quân Ligue 1, còn tiền vệ Noah Sadiki đang thi đấu cho Sunderland và tiền đạo Yoane Wissa chơi ở vị trí tiền đạo cắm cho Newcastle.

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report Đội hình ra sân của CHDC Congo

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki; Cipenga, Wissa

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report Saka dự bị, Rashford đá chính

Tuyển Anh đã thực hiện ba thay đổi so với đội hình đã đánh bại Panama. Đáng chú ý là Noni Madueke trở lại vị trí tiền vệ phải, còn Bukayo Saka ngồi dự bị.

Declan Rice cũng tái xuất ở hàng tiền vệ, thay thế Morgan Rogers, trong khi Jude Bellingham chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự lên đá vị trí số 10.

Mọt thay đổi khác là vị trí hậu vệ phải, với Djed Spence vào thay cho Jarell Quansah bị chấn thương.

ĐT Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice, Bellingham; Madueke, Kane, Rashford

report Đội hình ra sân của ĐT Anh
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Tam sư tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ đang gánh trên vai sứ mệnh chấm dứt cơn khát danh hiệu ròng rã 60 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966. Anh sở hữu một đội hình đắt giá với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Harry Kane và Jude Bellingham, rõ ràng họ được kỳ vọng sẽ cuốn phăng mọi vật cản.

Tuy nhiên, sức ép dành cho tuyển Anh cũng tỷ lệ thuận với kỳ vọng. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn để lại một vài hoài nghi. Truyền thông và giới chuyên môn đánh giá Anh đôi lúc còn thiếu cường độ, thiếu ý tưởng tấn công dồn dập ở một vài thời điểm và phải trải qua những chiến thắng tương đối nhọc nhằn chứ chưa thực sự áp đảo toàn diện.

Chấn thương của Reece James đã tạo ra bài toán khó xử về lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải, trong khi sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khi đối đầu với hàng thủ phòng ngự lùi sâu cũng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của Tuchel. Chưa hết, phong độ của Jordan Pickford trong khung gỗ và câu hỏi ai sẽ đảm nhiệm hai hành lang tấn công cũng là những dấu hỏi. Gặp CHDC Congo, chiến lược gia người Đức phải có câu trả lời cho tất cả.

Tam Vịnh
Tiểu Phùng
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