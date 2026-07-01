Trực tiếp Anh vs CHDC Congo, H1 (0-0): Trận đấu bắt đầu!

Phút 1: Trọng tài Adham Makhadmeh đã nổi hồi còi đầu tiên tại Atlanta Stadium, chính thức bắt đầu trận đấu thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Anh (áo trắng) và CHDC Congo (áo xanh).
Anh là đội giao bóng.
Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp Mexico ở vòng 1/8, trận đấu diễn ra tại Sân vận động Azteca ở Thành phố Mexico.
Trong đội hình CHDC Congo bao gồm rất nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại Premier League.
Đó là Aaron Wan-Bissaka của West Ham đá ở vị trí hậu vệ phải, trong khi Axel Tuanzebe của Burnley đá trung vệ bên cạnh Chancel Mbemba - cựu cầu thủ của Newcastle và hiện đang khoác áo Lille.
Ngoài ra, Arthur Masuaku hiện đang thuộc biên chế Sunderland và đã trải qua nửa sau mùa giải trước tại Lens, đội á quân Ligue 1, còn tiền vệ Noah Sadiki đang thi đấu cho Sunderland và tiền đạo Yoane Wissa chơi ở vị trí tiền đạo cắm cho Newcastle.
CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Mbuku, Moutoussamy, Sadiki; Cipenga, Wissa
Tuyển Anh đã thực hiện ba thay đổi so với đội hình đã đánh bại Panama. Đáng chú ý là Noni Madueke trở lại vị trí tiền vệ phải, còn Bukayo Saka ngồi dự bị.
Declan Rice cũng tái xuất ở hàng tiền vệ, thay thế Morgan Rogers, trong khi Jude Bellingham chuyển từ vị trí tiền vệ phòng ngự lên đá vị trí số 10.
Mọt thay đổi khác là vị trí hậu vệ phải, với Djed Spence vào thay cho Jarell Quansah bị chấn thương.
ĐT Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice, Bellingham; Madueke, Kane, Rashford
Tam sư tiến vào vòng loại trực tiếp với tư cách là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Họ đang gánh trên vai sứ mệnh chấm dứt cơn khát danh hiệu ròng rã 60 năm kể từ chức vô địch World Cup 1966. Anh sở hữu một đội hình đắt giá với những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới như Harry Kane và Jude Bellingham, rõ ràng họ được kỳ vọng sẽ cuốn phăng mọi vật cản.
Tuy nhiên, sức ép dành cho tuyển Anh cũng tỷ lệ thuận với kỳ vọng. Dù vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn để lại một vài hoài nghi. Truyền thông và giới chuyên môn đánh giá Anh đôi lúc còn thiếu cường độ, thiếu ý tưởng tấn công dồn dập ở một vài thời điểm và phải trải qua những chiến thắng tương đối nhọc nhằn chứ chưa thực sự áp đảo toàn diện.
Chấn thương của Reece James đã tạo ra bài toán khó xử về lựa chọn ở vị trí hậu vệ phải, trong khi sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm khi đối đầu với hàng thủ phòng ngự lùi sâu cũng sẽ là mối quan tâm hàng đầu của Tuchel. Chưa hết, phong độ của Jordan Pickford trong khung gỗ và câu hỏi ai sẽ đảm nhiệm hai hành lang tấn công cũng là những dấu hỏi. Gặp CHDC Congo, chiến lược gia người Đức phải có câu trả lời cho tất cả.