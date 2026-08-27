TPHCM: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo phòng ban, hiệu trưởng các trường

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo phòng, ban trực thuộc Sở và hiệu trưởng các trường học trên địa bàn.

Sáng 27/8, Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại các phòng chuyên môn và trường học, trước thềm năm học 2026 - 2027.

Theo các quyết định được công bố, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Bà Phạm Thị Bé Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, được điều động giữ chức Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT.

Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, được phân công giữ chức Trưởng phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc Sở GD&ĐT TPHCM.

Ông Trần Khắc Huy - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM (giữa) được điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Dịp này, Sở GD&ĐT TPHCM cũng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý tại một số trường học.

Theo đó, bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie.

Bà Hoàng Thị Vân Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Loa (phường Đức Nhuận), được điều động, bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS - THPT Lê Thị Riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, việc điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện trên cơ sở yêu cầu công tác, quy định về công tác cán bộ và quá trình theo dõi, đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Theo ông Phát, ngành giáo dục cần những cách nghĩ mới, con người mới và tư duy mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc. Việc luân chuyển cán bộ cũng tạo cơ hội để đội ngũ được thử thách ở những môi trường khác nhau, qua đó đánh giá khả năng thích nghi, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển cho cán bộ, viên chức tại các đơn vị trường học.

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa, (giữa) được điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie.

Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình bàn giao, cán bộ, viên chức cần chia sẻ kinh nghiệm và phương thức vận hành để công việc được liên tục, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành giáo dục thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Tấn Minh cho biết, sẽ cùng tập thể Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong phát huy truyền thống, xây dựng nhà trường trở thành trường chuyên trọng điểm của khu vực và hướng tới chuẩn mực quốc tế.