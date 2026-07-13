Sắp có đường bay thẳng Hải Phòng - Phú Quốc

TP. Hải Phòng dự kiến sẽ khai trương hai đường bay kết nối sân bay quốc tế Cát Bi với TPHCM và Phú Quốc kể từ ngày 25/7, với tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Chiều 13/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH Hàng không mặt trời Phú Quốc tổ chức hội nghị công bố đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways.

Hai đường bay mới gồm: Hải Phòng - TPHCM và Hải Phòng - Phú Quốc sẽ khai trương ngày 25/7. Cả hai đường bay có tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày.

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng - nhấn mạnh, địa phương có hạ tầng giao thông phát triển với đầy đủ 5 loại hình: đường bộ, hàng không, đường thủy, đường sắt và đường biển. Trong đó, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi là một cảng hàng không quan trọng của miền Bắc, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E, đủ tiêu chuẩn đón các loại tàu bay cỡ lớn.

Ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, đường bay Hải Phòng - TPHCM đóng vai trò kết nối hai đầu kinh tế Bắc - Nam, còn đường bay Hải Phòng - Phú Quốc mở ra trục kết nối trực tiếp giữa hai trung tâm du lịch biển hàng đầu.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố cảng năng động, giàu bản sắc, sở hữu nhiều tài nguyên du lịch đặc sắc như: Cát Bà, Vịnh Lan Hạ, Đồ Sơn cùng hệ thống di sản văn hóa, kiến trúc, ẩm thực phong phú.

"Thông qua 2 đường bay mới, Hải Phòng mong muốn các doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm, tour tuyến hấp dẫn, khai thác hiệu quả nguồn khách 2 chiều nhằm đa dạng hóa thị trường. Qua đó, góp phần hoàn thành mục tiêu đón 16,3 triệu lượt khách năm 2026 và 25 triệu lượt khách vào năm 2030", ông Đỗ Thanh Bình nói.

Sun PhuQuoc Airways lần đầu mở 2 đường bay kết nối Hải Phòng với TPHCM và Phú Quốc.